जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों का सारा खर्चा उठाती है यूपी सरकार, बैंक में जमा करती है रुपये

योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है. कन्या सुमंगला योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बेटी का सफर बीच में न रुके. छह अलग-अलग चरणों में मिलने वाली यह मदद बेटी के जन्म से शुरू होती है और तब तक मिलती है जब वह 12वीं के बाद किसी कॉलेज या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले लेती है.