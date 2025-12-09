एक्सप्लोरर
जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों का सारा खर्चा उठाती है यूपी सरकार, बैंक में जमा करती है रुपये
Kanya Sumangala Yojana: जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों की जरूरतें संभालने के लिए यूपी सरकार इस योजना में मदद देती है. हर स्टेज पर बैंक खाते में रुपये भेजे जाते हैं.
देश भर की कई सरकारें अपनी बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाती हैं. इनका मकसद होता है कि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति उनकी बेटी के भविष्य में रुकावट न बने. इन्हीं कोशिशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कई प्रोग्राम शामिल हैं.
Published at : 09 Dec 2025 02:51 PM (IST)
जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों का सारा खर्चा उठाती है यूपी सरकार, बैंक में जमा करती है रुपये
