जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों का सारा खर्चा उठाती है यूपी सरकार, बैंक में जमा करती है रुपये

जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों का सारा खर्चा उठाती है यूपी सरकार, बैंक में जमा करती है रुपये

Kanya Sumangala Yojana: जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों की जरूरतें संभालने के लिए यूपी सरकार इस योजना में मदद देती है. हर स्टेज पर बैंक खाते में रुपये भेजे जाते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Dec 2025 02:41 PM (IST)
Kanya Sumangala Yojana: जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों की जरूरतें संभालने के लिए यूपी सरकार इस योजना में मदद देती है. हर स्टेज पर बैंक खाते में रुपये भेजे जाते हैं.

देश भर की कई सरकारें अपनी बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाती हैं. इनका मकसद होता है कि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति उनकी बेटी के भविष्य में रुकावट न बने. इन्हीं कोशिशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कई प्रोग्राम शामिल हैं.

अपने प्रदेश की बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कन्या सुमंगला योजना चला रही है. यह योजना उसी परिवार का सहारा बनती है जहां बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है. सरकार बेटी के जन्म से लेकर कॉलेज तक के हर पड़ाव पर आर्थिक मदद देती है.
अपने प्रदेश की बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कन्या सुमंगला योजना चला रही है. यह योजना उसी परिवार का सहारा बनती है जहां बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है. सरकार बेटी के जन्म से लेकर कॉलेज तक के हर पड़ाव पर आर्थिक मदद देती है.
योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है. कन्या सुमंगला योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बेटी का सफर बीच में न रुके. छह अलग-अलग चरणों में मिलने वाली यह मदद बेटी के जन्म से शुरू होती है और तब तक मिलती है जब वह 12वीं के बाद किसी कॉलेज या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले लेती है.
योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है. कन्या सुमंगला योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बेटी का सफर बीच में न रुके. छह अलग-अलग चरणों में मिलने वाली यह मदद बेटी के जन्म से शुरू होती है और तब तक मिलती है जब वह 12वीं के बाद किसी कॉलेज या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले लेती है.
पहले इस योजना में 15000 रुपये दिए जाते थे. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया गया है. बेटियों को जन्म पर 5000 रुपये, एक साल की उम्र में टीकाकरण पूरा होने पर 2000 रुपये, पहली क्लास में 3000 रुपये, छठी में फिर 3000 रुपये, नौवीं में 5000 रुपये और आखिर में 12वीं के बाद किसी कॉलेज या डिप्लोमा में एडमिशन पर 7000 रुपये दिए जाते हैं.
पहले इस योजना में 15000 रुपये दिए जाते थे. लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया गया है. बेटियों को जन्म पर 5000 रुपये, एक साल की उम्र में टीकाकरण पूरा होने पर 2000 रुपये, पहली क्लास में 3000 रुपये, छठी में फिर 3000 रुपये, नौवीं में 5000 रुपये और आखिर में 12वीं के बाद किसी कॉलेज या डिप्लोमा में एडमिशन पर 7000 रुपये दिए जाते हैं.
इस तरह एक बेटी को कुल 25000 रुपये की सहायता मिल जाती है. जिसे पढ़ाई या भविष्य की तैयारी में लगाया जा सकता है. इस योजना का लाभ लेना भी हर किसी को नहीं मिलता है. यह सहायता सिर्फ उत्तर प्रदेश की उन बेटियों को मिलती है जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है.
इस तरह एक बेटी को कुल 25000 रुपये की सहायता मिल जाती है. जिसे पढ़ाई या भविष्य की तैयारी में लगाया जा सकता है. इस योजना का लाभ लेना भी हर किसी को नहीं मिलता है. यह सहायता सिर्फ उत्तर प्रदेश की उन बेटियों को मिलती है जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है.
एक परिवार की दो बेटियां इस योजना में शामिल हो सकती हैं और अगर पहले से एक बेटी है और बाद में जुड़वा बेटियां जन्म लेती हैं तो तीनों को इसका लाभ मिलेगा. गोद ली गई बेटियां भी इसके दायरे में आती हैं. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान है और ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं.
एक परिवार की दो बेटियां इस योजना में शामिल हो सकती हैं और अगर पहले से एक बेटी है और बाद में जुड़वा बेटियां जन्म लेती हैं तो तीनों को इसका लाभ मिलेगा. गोद ली गई बेटियां भी इसके दायरे में आती हैं. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान है और ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं.
ऑनलाइन के लिए आधिकारिक साइट mksy.up.gov.in पर जा कर नया अकाउंट बनाना होता है. जरूरी जानकारी भरनी होती है और दस्तावेज अपलोड करने होते हैं. आवेदन सबमिट होने के बाद सरकार तय चरणों के अनुसार किस्तें लाभार्थी के खाते में भेजती रहती है.
ऑनलाइन के लिए आधिकारिक साइट mksy.up.gov.in पर जा कर नया अकाउंट बनाना होता है. जरूरी जानकारी भरनी होती है और दस्तावेज अपलोड करने होते हैं. आवेदन सबमिट होने के बाद सरकार तय चरणों के अनुसार किस्तें लाभार्थी के खाते में भेजती रहती है.
Published at : 09 Dec 2025 02:51 PM (IST)
