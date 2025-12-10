Why Eggs Are Refrigerated: अंडा हर किचन की शान है, लेकिन इसे कहां रखा जाए, फ्रिज में या बाहर इस पर हमेशा बहस छिड़ी रहती है. भारत में कुछ लोग अंडे किचन की शेल्फ पर रखते हैं, जबकि कई लोग उन्हें तुरंत फ्रिज में रखते हैं. इसका सही जवाब मौसम, सफाई के तरीके और थोड़ी-सी साइंस पर निर्भर करता है. अंडा सुबह के नाश्ते से लेकर बेकिंग तक हर जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे स्टोर करने का तरीका हर घर में अलग होता है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर जमकर चर्चा करते हैं कि अंडे बाहर रखें या फ्रिज में. चलिए आपको बताते हैं कि अंडा कहां रखना चाहिए.

कुछ देशों में अंडे फ्रिज में रखना जरूरी क्यों है?

अमेरिका जैसे देशों में अंडों को बेचने से पहले धोकर और सैनिटाइज कर पैक किया जाता है. इस प्रोसेस में अंडे की प्राकृतिक प्रोटेक्टिव लेयर यानी ब्लूम हट जाती है. यही लेयर अंडे को बैक्टीरिया से बचाती है. जब यह हट जाती है, तो सल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया अंदर घुसने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए वहां अंडों को हमेशा 4°C या उससे कम तापमान वाले फ्रिज में रखना अनिवार्य है, ताकि बैक्टीरिया बढ़ न सकें.

भारत में फ्रिज जरूरी क्यों नहीं?

यूरोप और एशिया के कई देशों की तरह भारत में भी अंडे बिना धोए बेचे जाते हैं, जिससे उनकी प्राकृतिक सुरक्षा लेयर बनी रहती है. लेकिन भारत का मौसम खासतौर पर गर्मी और ह्यूमिडिटी बड़ा फैक्टर है. अगर मौसम गर्म है, तो अंडे जल्दी खराब होते हैं, उनमें बदबू आने लगती है और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं. इसलिए गर्मी और बरसात में अंडे फ्रिज में रखना बेहतर है. सर्दियों में बिना धुले अंडे 4 से 5 दिन बाहर भी ठीक रहते हैं.

फ्रिज में अंडे रखने का सही तरीका

अगर अंडे सुपरमार्केट में फ्रिज सेक्शन से खरीदे हैं, तो उन्हें घर पर भी फ्रिज में रखें.

अंडों को कार्टन या ट्रे में ही रखें, ताकि शेल टूटे नहीं.

फ्रिज के दरवाजे में न रखें, क्योंकि वहां तापमान बार-बार बदलता है.

अंडों को बार-बार बाहर निकालना क्यों खराब है?

फ्रिज से निकालकर बाहर रखने पर अंडे की सतह पर नमी जमा हो जाती है. यह नमी बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए बिल्कुल सही माहौल बनाती है. इसलिए, एक बार अंडे फ्रिज में रख दिए जाएं तो उन्हें बार-बार बाहर न निकालें.

अंडा ताजा है या नहीं कैसे पता करें

एक कटोरा पानी से भरें, उसमें अंडा डालें, अगर अंडा नीचे बैठ जाए, तो वह ताजा है. अगर तैरने लगे या सीधा खड़ा हो जाए, तो उसे फेंक दें.

क्या फ्रिज में रखने से अंडों का स्वाद खराब होता है?

इसका जवाब है बिल्कुल नहीं. फ्रिज में अंडा रखने से न स्वाद बदलता है, न पोषण घटता है. उल्टा, उनकी फ्रेशनेस और शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है.

