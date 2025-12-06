घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं पीएफ पासबुक, जान लें आसान तरीका

बहुत से लोगों को पता नहीं होता उनके पीएफ खाते में कितने पैसे जमा हो गए हैं. और आपको भी नहीं पता आपके खाते में कितने पैसे जमा हो गए हैं. तो आप खुद घर बैठे अपनी पीएफ पासबुक में यह चेक कर सकते हैं. घर बैठे अपना पीएफ बैलेंस चेक करना अब बहुत आसान है.