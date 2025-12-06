एक्सप्लोरर
घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं पीएफ पासबुक, जान लें आसान तरीका
PF Online Passbook:पीएफ पासबुक घर बैठे चेक करने का तरीका अब काफी सरल हो गया है. ऑनलाइन लॉगिन करें और एक क्लिक में बैलेंस, जमा राशि और ब्याज की जानकारी देख लें.
की तरह होता है. इसमें सैलरी का एक निश्चित हिस्सा जमा होता है. तो उतना ही योगदान कंपनी की ओर से भी दिया जाता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 06 Dec 2025 03:20 PM (IST)
Tags :PF Balance Utility News EPFO PF
यूटिलिटी
6 Photos
घर बैठे ऐसे रिन्यू करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जान लें कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी
यूटिलिटी
6 Photos
ब्लोअर की जगह ऑयल हीटर खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लीजिए किन चीजों का रखना होगा ध्यान
यूटिलिटी
6 Photos
सोशल मीडिया पर किया है ये काम तो नहीं जा पाएंगे अमेरिका, वीजा पाने के लिए ये हैं अब नई शर्तें
यूटिलिटी
6 Photos
निवास प्रमाण पत्र अब मिनटों में बन जाएगा, जान लें इसके लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
रूस की तीन सबसे खतरनाक मिसाइलें, पल भर में दुश्मन को कर सकती हैं तबाह, जानें कीमत
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
20 हार के बाद बदली किस्मत, 2023 के बाद अब भारत को मिली जीत; दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ 'करिश्मा'
बॉलीवुड
'धुरंधर' के रहमान डकैत की वाइफ है बेहद ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देख लें ये तस्वीरें
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion