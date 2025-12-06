हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं पीएफ पासबुक, जान लें आसान तरीका

घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं पीएफ पासबुक, जान लें आसान तरीका

PF Online Passbook:पीएफ पासबुक घर बैठे चेक करने का तरीका अब काफी सरल हो गया है. ऑनलाइन लॉगिन करें और एक क्लिक में बैलेंस, जमा राशि और ब्याज की जानकारी देख लें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Dec 2025 03:20 PM (IST)
PF Online Passbook:पीएफ पासबुक घर बैठे चेक करने का तरीका अब काफी सरल हो गया है. ऑनलाइन लॉगिन करें और एक क्लिक में बैलेंस, जमा राशि और ब्याज की जानकारी देख लें.

की तरह होता है. इसमें सैलरी का एक निश्चित हिस्सा जमा होता है. तो उतना ही योगदान कंपनी की ओर से भी दिया जाता है.

बहुत से लोगों को पता नहीं होता उनके पीएफ खाते में कितने पैसे जमा हो गए हैं. और आपको भी नहीं पता आपके खाते में कितने पैसे जमा हो गए हैं. तो आप खुद घर बैठे अपनी पीएफ पासबुक में यह चेक कर सकते हैं. घर बैठे अपना पीएफ बैलेंस चेक करना अब बहुत आसान है.
बहुत से लोगों को पता नहीं होता उनके पीएफ खाते में कितने पैसे जमा हो गए हैं. और आपको भी नहीं पता आपके खाते में कितने पैसे जमा हो गए हैं. तो आप खुद घर बैठे अपनी पीएफ पासबुक में यह चेक कर सकते हैं. घर बैठे अपना पीएफ बैलेंस चेक करना अब बहुत आसान है.
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पीएफ खाते में कितना पैसा है. तो पासबुक चेक करना सबसे आसान तरीका है. इससे आप सीधे बैलेंस जमा राशि और ब्याज की पूरी जानकारी देख सकते हैं. अब इसके लिए बैंक या ऑफिस जाकर लंबी लाइनों में इंतजार करने की जरूरत नहीं है.
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पीएफ खाते में कितना पैसा है. तो पासबुक चेक करना सबसे आसान तरीका है. इससे आप सीधे बैलेंस जमा राशि और ब्याज की पूरी जानकारी देख सकते हैं. अब इसके लिए बैंक या ऑफिस जाकर लंबी लाइनों में इंतजार करने की जरूरत नहीं है.
इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक पासबुक लिंक https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/login पर जाएं. यह वेबसाइट मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर आसानी से खुल जाती है. यहां से आप अपने पीएफ अकाउंट की डिजिटल पासबुक तुरंत एक्सेस कर सकते हैं.
इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक पासबुक लिंक https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/login पर जाएं. यह वेबसाइट मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर आसानी से खुल जाती है. यहां से आप अपने पीएफ अकाउंट की डिजिटल पासबुक तुरंत एक्सेस कर सकते हैं.
वेबसाइट खोलने के बाद अपना UAN नंबर डालें. इसके बाद पासवर्ड भरें और कैप्चा कोड दर्ज करें. इस तरह लॉगिन करने के बाद आप सीधे अपने पीएफ अकाउंट में पहुंच जाते हैं. लॉगिन करने के बाद 'Select Member Id' ऑप्शन में अपनी पासबुक चुनें.
वेबसाइट खोलने के बाद अपना UAN नंबर डालें. इसके बाद पासवर्ड भरें और कैप्चा कोड दर्ज करें. इस तरह लॉगिन करने के बाद आप सीधे अपने पीएफ अकाउंट में पहुंच जाते हैं. लॉगिन करने के बाद ‘Select Member Id’ ऑप्शन में अपनी पासबुक चुनें.
यहां आप सभी ट्रांजेक्शन और बैलेंस देख सकते हैं. यह दिखाता है कि कंपनी हर महीने सही रकम जमा कर रही है या नहीं और कुल कितनी राशि आपके खाते में है. इसके अलावा पासबुक में आपको सालाना ब्याज की जानकारी भी मिलती है.
यहां आप सभी ट्रांजेक्शन और बैलेंस देख सकते हैं. यह दिखाता है कि कंपनी हर महीने सही रकम जमा कर रही है या नहीं और कुल कितनी राशि आपके खाते में है. इसके अलावा पासबुक में आपको सालाना ब्याज की जानकारी भी मिलती है.
आप देख सकते हैं कि कितनी बार आपने अपने पीएफ खाते से पैसे निकाले हैं और आपके खाते में अब कितना बैलेंस बचा है. यह डेटा भविष्य की प्लानिंग के लिए भी काम आता है. अगर आप चाहते हैं. तो इस डिजिटल पासबुक को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं.
आप देख सकते हैं कि कितनी बार आपने अपने पीएफ खाते से पैसे निकाले हैं और आपके खाते में अब कितना बैलेंस बचा है. यह डेटा भविष्य की प्लानिंग के लिए भी काम आता है. अगर आप चाहते हैं. तो इस डिजिटल पासबुक को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं.
Published at : 06 Dec 2025 03:20 PM (IST)
Embed widget