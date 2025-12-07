सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं रूम हीटर तो रहें सावधान, सोते-साते आ सकती है मौत; ध्यान रखें ये सेफ्टी टिप्स

हीटर की समय-समय पर सर्विस करवाना भी उतना ही अहम है. धूल जमा होने से हीटिंग एलिमेंट पर असर पड़ता है और स्मोक होने की संभावना बढ़ जाती है. हीटर को इस्तेमाल से पहले साफ कर लें और अगर कोई अजीब आवाज या जलने की गंध आए तो तुरंत बंद कर दें. थोड़ी सी समझ सर्दियों को सुरक्षित बना देती है.