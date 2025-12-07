हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीसर्दियों में इस्तेमाल करते हैं रूम हीटर तो रहें सावधान, सोते-साते आ सकती है मौत; ध्यान रखें ये सेफ्टी टिप्स

सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं रूम हीटर तो रहें सावधान, सोते-साते आ सकती है मौत; ध्यान रखें ये सेफ्टी टिप्स

Room Heater Safety Tips:बंद कमरे में रूम हीटर चलाने से ऑक्सीजन कम होकर जानलेवा हालात बन जाते हैं. इसलिए रात को सोते समय हीटर यूज करें तो इन बातों का ध्यान रखें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Dec 2025 01:42 PM (IST)
Room Heater Safety Tips:बंद कमरे में रूम हीटर चलाने से ऑक्सीजन कम होकर जानलेवा हालात बन जाते हैं. इसलिए रात को सोते समय हीटर यूज करें तो इन बातों का ध्यान रखें.

सर्दियों में रूम हीटर राहत तो देता है. लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा खतरा बन सकता है. बंद कमरे में लंबे समय तक हीटर चलाने से ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगती है. यही वजह है कि कई हादसे नींद में ही हो जाते हैं. जिनमें जान तक चली जाती है.

1/6
हीटर चलाते वक्त कमरे में थोड़ी वेंटिलेशन जरूर रखें. खिड़की या दरवाजे का हल्का सा गैप काफी होता है ताकि ताज़ी हवा आती रहे. पूरी तरह बंद कमरा सबसे बड़ा रिस्क पैदा करता है. लोग सोचते हैं कि बंद कमरा जल्दी गर्म होगा. लेकिन इसी से ऑक्सीजन गिरती है और खतरा बढ़ जाता है.
हीटर चलाते वक्त कमरे में थोड़ी वेंटिलेशन जरूर रखें. खिड़की या दरवाजे का हल्का सा गैप काफी होता है ताकि ताज़ी हवा आती रहे. पूरी तरह बंद कमरा सबसे बड़ा रिस्क पैदा करता है. लोग सोचते हैं कि बंद कमरा जल्दी गर्म होगा. लेकिन इसी से ऑक्सीजन गिरती है और खतरा बढ़ जाता है.
2/6
हीटर को कभी बिस्तर या पर्दे के पास न रखें. कई बार गर्म हवा से कपड़ा सुलग जाता है और आग फैल जाती है. खासकर छोटे कमरों में यह गलती लोग अक्सर कर देते हैं. हीटर को हमेशा फर्श पर, स्थिर जगह पर और ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें. इससे आग लगने की संभावना काफी हद तक घट जाती है.
हीटर को कभी बिस्तर या पर्दे के पास न रखें. कई बार गर्म हवा से कपड़ा सुलग जाता है और आग फैल जाती है. खासकर छोटे कमरों में यह गलती लोग अक्सर कर देते हैं. हीटर को हमेशा फर्श पर, स्थिर जगह पर और ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें. इससे आग लगने की संभावना काफी हद तक घट जाती है.
3/6
सोते समय हीटर को लगातार ऑन रखना बिल्कुल सेफ नहीं है. अगर कमरे में नमी ज्यादा हो या ऑक्सीजन कम हो जाए तो शरीर धीरे-धीरे बेहोशी की तरफ जाता है. बेहतर तरीका यह है कि कमरे को पहले गर्म कर लें और सोते समय हीटर बंद कर दें.
सोते समय हीटर को लगातार ऑन रखना बिल्कुल सेफ नहीं है. अगर कमरे में नमी ज्यादा हो या ऑक्सीजन कम हो जाए तो शरीर धीरे-धीरे बेहोशी की तरफ जाता है. बेहतर तरीका यह है कि कमरे को पहले गर्म कर लें और सोते समय हीटर बंद कर दें.
4/6
हीटर के साथ एक्सटेंशन कॉर्ड का इस्तेमाल जितना हो सके अवॉयड करें. अक्सर ओवरलोडिंग की वजह से वायर गर्म होकर पिघलने लगता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है. हीटर को सीधे दीवार के सॉकेट में लगाएं. तार या प्लग में हल्की गड़बड़ी भी नजर आए तो तुरंत बदल दें.
हीटर के साथ एक्सटेंशन कॉर्ड का इस्तेमाल जितना हो सके अवॉयड करें. अक्सर ओवरलोडिंग की वजह से वायर गर्म होकर पिघलने लगता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है. हीटर को सीधे दीवार के सॉकेट में लगाएं. तार या प्लग में हल्की गड़बड़ी भी नजर आए तो तुरंत बदल दें.
5/6
अगर घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं. तो हीटर उनके करीब न रखें. कई बार अनजाने में हाथ लग जाता है. जिससे दिकक्त हो सकती है. ऑयल हीटर या सेरामिक हीटर थोड़े सेफ ऑप्शन होते हैं. क्योंकि उनकी बाहरी सतह ज्यादा गर्म नहीं होती.
अगर घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं. तो हीटर उनके करीब न रखें. कई बार अनजाने में हाथ लग जाता है. जिससे दिकक्त हो सकती है. ऑयल हीटर या सेरामिक हीटर थोड़े सेफ ऑप्शन होते हैं. क्योंकि उनकी बाहरी सतह ज्यादा गर्म नहीं होती.
6/6
हीटर की समय-समय पर सर्विस करवाना भी उतना ही अहम है. धूल जमा होने से हीटिंग एलिमेंट पर असर पड़ता है और स्मोक होने की संभावना बढ़ जाती है. हीटर को इस्तेमाल से पहले साफ कर लें और अगर कोई अजीब आवाज या जलने की गंध आए तो तुरंत बंद कर दें. थोड़ी सी समझ सर्दियों को सुरक्षित बना देती है.
हीटर की समय-समय पर सर्विस करवाना भी उतना ही अहम है. धूल जमा होने से हीटिंग एलिमेंट पर असर पड़ता है और स्मोक होने की संभावना बढ़ जाती है. हीटर को इस्तेमाल से पहले साफ कर लें और अगर कोई अजीब आवाज या जलने की गंध आए तो तुरंत बंद कर दें. थोड़ी सी समझ सर्दियों को सुरक्षित बना देती है.
