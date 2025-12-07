एक्सप्लोरर
सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं रूम हीटर तो रहें सावधान, सोते-साते आ सकती है मौत; ध्यान रखें ये सेफ्टी टिप्स
Room Heater Safety Tips:बंद कमरे में रूम हीटर चलाने से ऑक्सीजन कम होकर जानलेवा हालात बन जाते हैं. इसलिए रात को सोते समय हीटर यूज करें तो इन बातों का ध्यान रखें.
सर्दियों में रूम हीटर राहत तो देता है. लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा खतरा बन सकता है. बंद कमरे में लंबे समय तक हीटर चलाने से ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगती है. यही वजह है कि कई हादसे नींद में ही हो जाते हैं. जिनमें जान तक चली जाती है.
Published at : 07 Dec 2025 01:42 PM (IST)
Tags :Winter Room Heater Safety Tips
