एटीएम से निकल आया है 500 का कटा-फटा नोट, यहां करवा सकते हैं एक्सचेंज
Note Exchange Rules: ATM से 500 का कटा या खराब नोट मिल जाए तो घबराएं नहीं. बैंक इसे बिना किसी फीस के बदलने के लिए जिम्मेदार है. आप इस तरीके से आसानी से एक्सचेंज करा सकते हैं.
कभी-कभी ATM से पैसे निकालते समय 500 का फटा, कटा या किनारों से खराब नोट बाहर आ जाता है. ऐसे में लोगों को परेशानी आती है. दिमाग में तुरंत यह सवाल घूमता है कि क्या नोट चलेगा या इसे बदलवाना पड़ेगा. आखिर ऐसे नोट कैसे बदलवाए जाते हैं.
Published at : 09 Dec 2025 11:53 AM (IST)
