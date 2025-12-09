एटीएम से निकल आया है 500 का कटा-फटा नोट, यहां करवा सकते हैं एक्सचेंज

इसलिए घबराने के बजाय नोट को संभाल के रखें और इसे बैंक में ले जाएं. नोट बदलवाने की प्रोसेस आसान है. जिस बैंक के ATM से नोट मिला. उसी बैंक की ब्रांच में जाएं. उन्हें बताएं कि नोट ATM से निकला है. अगर ट्रांजैक्शन रिसीट है तो साथ रखें. नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं. बैंक सिस्टम में आपका रिकॉर्ड मौजूद होता है.