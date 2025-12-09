हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एटीएम से निकल आया है 500 का कटा-फटा नोट, यहां करवा सकते हैं एक्सचेंज

एटीएम से निकल आया है 500 का कटा-फटा नोट, यहां करवा सकते हैं एक्सचेंज

Note Exchange Rules: ATM से 500 का कटा या खराब नोट मिल जाए तो घबराएं नहीं. बैंक इसे बिना किसी फीस के बदलने के लिए जिम्मेदार है. आप इस तरीके से आसानी से एक्सचेंज करा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Dec 2025 11:53 AM (IST)
Note Exchange Rules: ATM से 500 का कटा या खराब नोट मिल जाए तो घबराएं नहीं. बैंक इसे बिना किसी फीस के बदलने के लिए जिम्मेदार है. आप इस तरीके से आसानी से एक्सचेंज करा सकते हैं.

कभी-कभी ATM से पैसे निकालते समय 500 का फटा, कटा या किनारों से खराब नोट बाहर आ जाता है. ऐसे में लोगों को परेशानी आती है. दिमाग में तुरंत यह सवाल घूमता है कि क्या नोट चलेगा या इसे बदलवाना पड़ेगा. आखिर ऐसे नोट कैसे बदलवाए जाते हैं.

1/6
अगर आप एटीएम से पैसे निकलाने गए और वहां कटे या फटे नोट निकल आए तो ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत नहीं होती. RBI के नियम बताते हैं कि ATM से निकला हर खराब नोट बैंक की जिम्मेदारी है. मतलब आपका एक भी रुपया नहीं डूबता.
अगर आप एटीएम से पैसे निकलाने गए और वहां कटे या फटे नोट निकल आए तो ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत नहीं होती. RBI के नियम बताते हैं कि ATM से निकला हर खराब नोट बैंक की जिम्मेदारी है. मतलब आपका एक भी रुपया नहीं डूबता.
2/6
बैंक को वह नोट बदलकर देना ही होगा. इसके लिए आपको बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए. जिससे पैसा सेफ रहें. अगर नोट थोड़ा बहुत फटा है, किनारा खराब है या हल्का चिपका है. तो दुकानदार अक्सर लेने से मना कर देते हैं.
बैंक को वह नोट बदलकर देना ही होगा. इसके लिए आपको बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए. जिससे पैसा सेफ रहें. अगर नोट थोड़ा बहुत फटा है, किनारा खराब है या हल्का चिपका है. तो दुकानदार अक्सर लेने से मना कर देते हैं.
3/6
अगर फटा या कटा नोट ATM से मिला है. तो उसकी कीमत आपको पूरी मिलती है. इसके लिए बस एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना होता है. RBI कहता है कि ग्राहक को ATM से मिले खराब नोट के बदले पूरा मूल्य दिया जाएगा.
अगर फटा या कटा नोट ATM से मिला है. तो उसकी कीमत आपको पूरी मिलती है. इसके लिए बस एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना होता है. RBI कहता है कि ग्राहक को ATM से मिले खराब नोट के बदले पूरा मूल्य दिया जाएगा.
4/6
इसलिए घबराने के बजाय नोट को संभाल के रखें और इसे बैंक में ले जाएं. नोट बदलवाने की प्रोसेस आसान है. जिस बैंक के ATM से नोट मिला. उसी बैंक की ब्रांच में जाएं. उन्हें बताएं कि नोट ATM से निकला है. अगर ट्रांजैक्शन रिसीट है तो साथ रखें. नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं. बैंक सिस्टम में आपका रिकॉर्ड मौजूद होता है.
इसलिए घबराने के बजाय नोट को संभाल के रखें और इसे बैंक में ले जाएं. नोट बदलवाने की प्रोसेस आसान है. जिस बैंक के ATM से नोट मिला. उसी बैंक की ब्रांच में जाएं. उन्हें बताएं कि नोट ATM से निकला है. अगर ट्रांजैक्शन रिसीट है तो साथ रखें. नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं. बैंक सिस्टम में आपका रिकॉर्ड मौजूद होता है.
5/6
कर्मचारी नोट चेक करेगा और असली होने पर वही रकम आपको दे देगा. अगर नोट बहुत ज्यादा फटा है. दो टुकड़ों में है या हालत काफी खराब है. तब भी आप उसे बैंक में बदलवा सकते हैं. बस ध्यान रखें कि नोट असली हो और नंबर साफ दिखाई देता हो. टेप से चिपका हुआ नोट ले जाना ठीक नहीं है.
कर्मचारी नोट चेक करेगा और असली होने पर वही रकम आपको दे देगा. अगर नोट बहुत ज्यादा फटा है. दो टुकड़ों में है या हालत काफी खराब है. तब भी आप उसे बैंक में बदलवा सकते हैं. बस ध्यान रखें कि नोट असली हो और नंबर साफ दिखाई देता हो. टेप से चिपका हुआ नोट ले जाना ठीक नहीं है.
6/6
बैंक उसी वक्त नया नोट दे सकता है या कुछ दिन में बदलकर देता है. कई लोग सोचते हैं कि फटा नोट बदलने पर बैंक कोई चार्ज लेगा. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. यह प्रोसेस पूरी तरह फ्री है. ATM से निकले खराब नोट की जगह बैंक आपको बिना किसी चार्ज के नया नोट देता है.
बैंक उसी वक्त नया नोट दे सकता है या कुछ दिन में बदलकर देता है. कई लोग सोचते हैं कि फटा नोट बदलने पर बैंक कोई चार्ज लेगा. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. यह प्रोसेस पूरी तरह फ्री है. ATM से निकले खराब नोट की जगह बैंक आपको बिना किसी चार्ज के नया नोट देता है.
Published at : 09 Dec 2025 11:53 AM (IST)
यूटिलिटी फोटो गैलरी

