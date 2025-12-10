IPL 2026 मिनी ऑक्शन की लिस्ट में BCCI ने अचानक क्यों किया इन 9 खिलाड़ियों को शामिल, जानिए

BCCI Update IPL 2026 Mini Auction Final List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की मिनी ऑक्शन के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार यानी 9 दिसंबर, 2025 को मौजूदा खिलाड़ियों की लिस्ट में 9 नए खिलाड़ियों के नाम जोड़े हैं. इस मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में किया जाएगा. 9 दिसंबर के दिन की शुरुआत में बीसीसीआई ने कुल 1355 खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में से छांटकर कुल 350 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की थी. फिर कुछ-ही घंटे बाद बीसीसीआई ने संशोधित लिस्ट जारी की, जिसमें 9 नए नाम जोड़े गए, जिससे अब कुल 359 खिलाड़ी हो गए हैं.

मिनी ऑक्शन लिस्ट में 9 नए खिलाड़ियों को जोड़ा गया

बीसीसीआई के द्वारा जोड़े गए नए खिलाड़ियों में आईपीएल विजेता स्वस्तिक चिकारा भी शामिल हैं, जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रिलीज कर दिया था. आईपीएल 2025 में विराट कोहली के साथ स्वस्तिक का वीडियो पूरे सीजन काफी चर्चा में रहा था. इनके अलावा, मलेशिया के खिलाड़ी विरनदीप सिंह भी शामिल हैं, जो एसोसिएट नेशन से इकलौते खिलाड़ी हैं. बाकी सात खिलाड़ियों में त्रिपुरा के ऑलराउंडर मणिशंकर मुरासिंघ, चामा मिलिंद (हैदराबाद), के.एल. श्रीजित (कर्नाटक), इथन बॉश (दक्षिण अफ्रीका), क्रिस ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया), राहुल राज नमाला (उत्तराखंड) और विराट सिंह (झारखंड) का नाम हैं.

इतने खिलाड़ियों पर मिनी ऑक्शन में लगेगी बोली

आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन के फाइनल लिस्ट में कुल 359 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें 247 भारतीय और 112 विदेशी खिलाड़ी हैं. इस फाइनल लिस्ट के खिलाड़ियों में से केवल 77 खिलाड़ियों को आईपीएल 2026 का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिसमें 31 आरक्षित स्थान विदेशी खिलाड़ियों के लिए होगा.

BCCI ने मिनी ऑक्शन की लिस्ट में की सुधार

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह के साथ पंजाब के लिए निकिल चौधरी घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं. करीब छह साल पहले निखिल अपने चाचा से मिलने ऑस्ट्रेलिया गए और कोविड के चलते वहीं फंस गए थे. इसके बाद, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही क्रिकेट करियर की शुरुआत की और कई साल की मेहनत के बाद ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट में जगह बनाने में सफल रहे और पिछले महीने तस्मानिया के लिए शैफील्ड शील्ड में शतक लगाने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी बन गए हैं.

इसके अलावा, निखिल कई विदेशी व्हाइट-बॉल लीग्स में भी हिस्सा लिया है, जिसमें ग्लोबल सुपर लीग, मैक्स60 कैरेबियन और अबू धाबी टी10 जैसे लीग शामिल हैं. वहीं, आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन की फाइनल लिस्ट में निखिल को गलती से भारतीय खिलाड़ी के तौर पर रजिस्टर कर दिया गया था, लेकिन बीसीसीआई ने मंगलवार यानी 9 दिसंबर की शाम को जारी संशोधित लिस्ट में इस गलती को ठीक कर दिया है.