घर बैठे ऐसे रिन्यू करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जान लें कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी

अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है. तो आपको फार्म 1A भरकर डॉक्टर से सर्टिफिकेशन लेना होगा. यह फॉर्म parivahan.gov.in की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. 40 साल से कम उम्र के लोगों के लिए फार्म 1A की जरूरत नहीं होती.