Tere Ishk Mein BO Day 5: 'धुरंधर' के आगे भी 'तेरे इश्क में' खूब नोट कमा रही है. हालांकि इसकी कमाई में अब गिरावट भी देखी जा रही है लेकिन ये 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है.
धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' पिछले कुछ दिनों से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए संघर्ष कर रही है. आनंद एल राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अपने शुरुआती वीकेंड में अच्छी कमाई की थी और इसका पहला हफ्ता भी काफी दमदार रहा है. लेकिन अब नई रिलीज ‘धुरंधर’ के चलते इसके कमाई को झटका लगा है. चलिए यहां जानते हैं 'तेरे इश्क में' ने दूसरे मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?
'तेरे इश्क में' ने 5वें दिन कितनी कमाई की है?
'तेरे इश्क में' एक इंटेंस लव स्टोरी पर बेस्ड है और इसमें धनुष और कृति सेनन ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म की कहानी और इसकी स्टार कास्ट की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई है और इसके चलते इसने अच्छी कमाई भी की है. रिलीज के पहले हफ्ते में ही इसने अपना 85 करोड़ का बजट वसूल कर लिया था. हालांकि अब दूसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद इसे नई रिलीज फिल्म ‘धुरंधर’ से मुकाबला करना पड़ रहा है और इस वजह से इसकी कमाई में काफी गिरावट भी देखी जा रही है.
- फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के पहले हफ्ते में 83.65 करोड़ कमाए थे.
- इसके बाद इसने 8वें दिन 3.75 करोड़ कमाए और 9वें दिन इसका कलेक्शन 5.7 करोड़ रुपये रहा.
- वहीं 10वें दिन इसकी कमाई 6.9 करोड़ रुपये रही और 11वें दिन इसने 2.4 करोड़ का कलेक्शन किया.
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के 12वें दिन 2.85 करोड़ कमाए हैं.
- इसी के साथ इसकी 12 दिनों की कुल कमाई अब 105.25 करोड़ रुपये हो गई है.
'तेरे इश्क में' को हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़?
'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 12 दिनों में 105 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. वहीं ये फिल्म अपने 85 करोड़ के बजट को पहले ही वसूल कर चुकी है लेकिन ये अभी भी हिट का टैग हासिल नहीं कर पाई है. दरअसल किसी भी फिल्म को हिट होने के लिए अपनी लागत से दुगनी कमाई करनी होती है. ऐसे में 'तेरे इश्क में' को 170 करोड़ कमाने होंगे. ये 105 करोड़ कमा चुकी है यानी इसे 65 करोड़ का कलेक्शन और करना होगा. हालांकि अब धुंरधर से कड़े मुकाबले के चलते 'तेरे इश्क में' के लिए ये आंकड़ा पार करना काफी मुश्किल लग रहा है.
