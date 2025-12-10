DTU में 66 पदों पर भर्ती, आज आवेदन की अंतिम डेट; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
DTU ने नॉन-टीचिंग विभाग में 66 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज तय की है, जिसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद शामिल हैं.
DTU ने नॉन-टीचिंग विभाग में कुल 66 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है और आज आवेदन करने का आखिरी दिन है. यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 50 पद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और 16 पद डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निर्धारित किए गए हैं. इन पदों पर नियुक्ति मिलने से उम्मीदवारों को स्थायी सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा, इसलिए पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे देर न करें और तुरंत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवारों को प्रशासनिक कार्यों में दक्ष होना जरूरी है, जिसमें फाइल प्रबंधन, दस्तावेजों का संचालन, रिकॉर्ड अपडेट और कंप्यूटर आधारित कार्य शामिल हैं. वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए तेज और सटीक टाइपिंग, कंप्यूटर संचालन, डेटा एंट्री और रिपोर्ट तैयार करने का कौशल आवश्यक माना गया है. दोनों पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं या स्नातक तय की गई है और इसके साथ कंप्यूटर ज्ञान तथा टाइपिंग कौशल अनिवार्य है.
आयु सीमा कितनी होनी चाहिए?
उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. एससी, एसटी और अन्य आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी. संस्थान द्वारा जारी विवरण के अनुसार कुल 66 पदों में से 50 पद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और 16 पद डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हैं, जो प्रशासनिक और तकनीकी दोनों तरह के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
ऐसे होगा चयन
चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, कंप्यूटर स्किल या टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज़ सत्यापन जैसे चरण शामिल हैं. अंतिम चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा और पद के अनुसार चयन प्रक्रिया में बदलाव भी संभव है. आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये, जबकि एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये शुल्क तय किया गया है, जिसे केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा.
सैलरी कितनी
वेतनमान पदों के अनुसार भिन्न-भिन्न है. सामान्य पदों पर मासिक वेतन 25,000 रुपये से 40,000 रुपये तक हो सकता है, जबकि तकनीकी और विशेषज्ञ पदों पर यह 45,000 से 56,000 रुपये या उससे अधिक भी हो सकता है. वेतनमान संस्थान के नियमों के अनुसार समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है.
आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार DTU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Recruitment या Careers सेक्शन में उपलब्ध लिंक पर क्लिक करें. सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरें और मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें. इसके बाद श्रेणी अनुसार आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें और फॉर्म सबमिट कर रसीद डाउनलोड कर लें.
यह भी पढ़ें - परीक्षा पे चर्चा के लिए आवेदन शुरू, छात्रों को मिलेगा पीएम मोदी से बातचीत का मौका; जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन ?
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL