क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?

किराए पर रहते हुए यह दावा तभी बन सकता है जब रेंट एग्रीमेंट खत्म हो चुका हो या मकान मालिक ने अपनी शर्तें पूरी न की हों. यानी कब्जा मालिक की परमिशन के बिना होना चाहिए. किराएदार को साबित करना होता है कि वह घर को अपनी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करता रहा है और मालिक लंबे समय से घर पर नहीं आया है.