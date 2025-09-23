हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या 20 से 30 साल के लड़के का भी बन सकता है आयुष्मान कार्ड, जानें नियम

क्या 20 से 30 साल के लड़के का भी बन सकता है आयुष्मान कार्ड, जानें नियम

Ayushman Card Rules: आयुष्मान भारत योजना से जुड़े आयुष्मान कार्ड को लेकर युवाओं में अक्सर सवाल उठते हैं कि क्या 20 से 30 साल की उम्र में भी इसका लाभ मिल सकता है? जानें जवाब.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Sep 2025 12:22 PM (IST)
Ayushman Card Rules: आयुष्मान भारत योजना से जुड़े आयुष्मान कार्ड को लेकर युवाओं में अक्सर सवाल उठते हैं कि क्या 20 से 30 साल की उम्र में भी इसका लाभ मिल सकता है? जानें जवाब.

केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है. इनमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर खास जोर दिया जाता है. स्वास्थ्य को लेकर ही आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी. इसका फायदा देश के करोड़ों लोगों को मिलता है.

आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है. जिस पर परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है. अब सवाल उठता है कि क्या 20 से 30 साल का युवा भी इस योजना का लाभ उठा सकता है?
आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है. जिस पर परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है. अब सवाल उठता है कि क्या 20 से 30 साल का युवा भी इस योजना का लाभ उठा सकता है?
कई लोगों के मन में यह सवाल इसलिए भी आता है क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं सिर्फ गरीब और बुजुर्ग वर्ग के लिए होती हैं. लेकिन आपको बता दें इस आयुष्मान भारत योजना में किसी तरह की ऐज लिमिट नहीं है.
कई लोगों के मन में यह सवाल इसलिए भी आता है क्योंकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं सिर्फ गरीब और बुजुर्ग वर्ग के लिए होती हैं. लेकिन आपको बता दें इस आयुष्मान भारत योजना में किसी तरह की ऐज लिमिट नहीं है.
इस योजना का मकसद देश के कमजोर वर्ग तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है. पात्रता के लिए सरकार ने सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 को आधार बनाया है. इसमें जिन परिवारों का नाम दर्ज है. वह सीधे-सीधे आयुष्मान कार्ड बनवाने के हकदार हैं.
इस योजना का मकसद देश के कमजोर वर्ग तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है. पात्रता के लिए सरकार ने सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 को आधार बनाया है. इसमें जिन परिवारों का नाम दर्ज है. वह सीधे-सीधे आयुष्मान कार्ड बनवाने के हकदार हैं.
ऐसे परिवार के सदस्य की उम्र चाहे 5 साल हो या 30, उसे कार्ड का लाभ मिलेगा.यानी अगर आप 20 से 30 साल की उम्र में हैं और आपका नाम पात्र सूची वाले परिवार में शामिल है. तो आयुष्मान कार्ड आपके लिए भी बन सकता है.
ऐसे परिवार के सदस्य की उम्र चाहे 5 साल हो या 30, उसे कार्ड का लाभ मिलेगा.यानी अगर आप 20 से 30 साल की उम्र में हैं और आपका नाम पात्र सूची वाले परिवार में शामिल है. तो आयुष्मान कार्ड आपके लिए भी बन सकता है.
इस योजना में परिवार के सभी सदस्य कवर होते हैं. मतलब परिवार के किसी भी सदस्य के इलाज पर 5 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है. उम्र की इसमें लिमिट नहीं है. हालांकि अगर आपका नाम पात्र परिवार की लिस्ट में नहीं है तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा.
इस योजना में परिवार के सभी सदस्य कवर होते हैं. मतलब परिवार के किसी भी सदस्य के इलाज पर 5 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है. उम्र की इसमें लिमिट नहीं है. हालांकि अगर आपका नाम पात्र परिवार की लिस्ट में नहीं है तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा.
इस वजह से कई युवाओं के आवेदन खारिज हो जाते हैं. कार्ड बनवाने से पहले जरूरी है कि आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर यह जांच लें कि आपके परिवार का नाम सूची में है या नहीं. तभी आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है.
इस वजह से कई युवाओं के आवेदन खारिज हो जाते हैं. कार्ड बनवाने से पहले जरूरी है कि आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर यह जांच लें कि आपके परिवार का नाम सूची में है या नहीं. तभी आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है.
Published at : 23 Sep 2025 12:22 PM (IST)
Ayushman Bharat Yojana Ayushman Card Ayushman Yojana

Embed widget