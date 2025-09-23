एक्सप्लोरर
क्या 20 से 30 साल के लड़के का भी बन सकता है आयुष्मान कार्ड, जानें नियम
Ayushman Card Rules: आयुष्मान भारत योजना से जुड़े आयुष्मान कार्ड को लेकर युवाओं में अक्सर सवाल उठते हैं कि क्या 20 से 30 साल की उम्र में भी इसका लाभ मिल सकता है? जानें जवाब.
केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है. इनमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर खास जोर दिया जाता है. स्वास्थ्य को लेकर ही आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी. इसका फायदा देश के करोड़ों लोगों को मिलता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 23 Sep 2025 12:22 PM (IST)
यूटिलिटी
7 Photos
गेट बंद होने के कारण वंदे भारत ट्रेन में नहीं कर पा रहे सफर, कैसे खुलवा सकते हैं इसके गेट?
यूटिलिटी
6 Photos
लोन लेने के बाद ये गलतियां न करें, वरना भविष्य में दोबारा लोन लेना मुश्किल हो जाएगा
यूटिलिटी
6 Photos
क्या दिवाली से पहले मिल जाएगी किसानों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लीजए जवाब
यूटिलिटी
6 Photos
सिबिल स्कोर खराब है? तो इन स्मार्ट तरीकों से तुरंत सुधार सकते हैं, जान लीजिए क्या करना होगा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान BSP में जा रहे हैं? शिवपाल यादव के इस बयान ने साफ कर दी सियासी तस्वीर!
विश्व
गर्भवती महिलाओं को ट्रंप ने दे डाली कौन सी बड़ी सलाह? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला
क्रिकेट
आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion