IIT खड़गपुर में प्रोफेसर बनने का मौका, लाखों में मिलेगी सैलरी; जानें डिटेल्स

IIT खड़गपुर की इस भर्ती में अलग-अलग विभागों के लिए फैकल्टी पद भरे जाएंगे. संस्थान ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में है, जिनके पास मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ रिसर्च और पढ़ाने का अनुभव हो. यह भर्ती विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो देश के टॉप संस्थान में स्थायी शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं.



देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में शामिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर ने साल 2026 के लिए फैकल्टी भर्ती का ऐलान कर दिया है. इस भर्ती के तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. जो अभ्यर्थी उच्च शिक्षा, रिसर्च और टीचिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है.



योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में Ph.D. डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड होना चाहिए. कुछ विशेष विषयों जैसे लॉ (कानून) के लिए LLM के साथ Ph.D. जरूरी मानी गई है.



अनुभव की बात करें तो प्रोफेसर पद के लिए आमतौर पर कम से कम 10 साल का शिक्षण या रिसर्च अनुभव होना चाहिए. एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लगभग 6 साल का अनुभव और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए Ph.D. के बाद कम से कम 3 साल का अनुभव अपेक्षित है.



आयु सीमा

IIT खड़गपुर फैकल्टी भर्ती में किसी तरह की सख्त उम्र सीमा तय नहीं की गई है. हालांकि, असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आमतौर पर युवा और योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिल सकती है.



चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले आवेदन फॉर्म और शैक्षणिक योग्यता की जांच होगी. इसके बाद उम्मीदवारों के रिसर्च वर्क, पब्लिकेशन और अनुभव का मूल्यांकन किया जाएगा. कुछ मामलों में ऑनलाइन प्रेजेंटेशन या विभागीय इंटरैक्शन भी कराया जा सकता है. अंतिम चरण में पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा.



वेतन

IIT खड़गपुर में फैकल्टी पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत आकर्षक सैलरी दी जाएगी. प्रोफेसर पद पर मासिक वेतन लगभग 2.5 लाख रुपये तक, एसोसिएट प्रोफेसर को करीब 2.2 लाख रुपये और असिस्टेंट प्रोफेसर को लगभग 1.6 लाख रुपये प्रति माह तक मिल सकता है. इसके अलावा, HRA, मेडिकल सुविधा, रिसर्च ग्रांट और अन्य सरकारी लाभ भी दिए जाएंगे.



कैसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार IIT खड़गपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद लॉग-इन करके आवेदन फॉर्म भरें.फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और रिसर्च से जुड़ी जानकारी सही-सही भरें. जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट करें.





