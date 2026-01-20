How To Prevent Dal From Spilling Out Of Cooker: आज के समय म प्रेशर कुकर में खाना बनाना समय बचाने का सबसे आसान तरीका है, समय भी बचता है और हमें बार-बार इसको देखने की दिकक्त भी नहीं होती है. लेकिन दाल, बीन्स या चावल पकाते समय एक परेशानी अक्सर सामने आती है कि कुकर की सीटी लगते ही झाग या फेन का बाहर निकल आना. ऐसा इन चीजों में मौजूद स्टार्च की वजह से होता है, जिससे उबाल के दौरान झाग बनता है और वह ढक्कन या सीटी से बाहर आने लगता है. इससे न सिर्फ किचन गंदा होता है, बल्कि खाना बनाना भी झंझट भरा लगने लगता है. आपको इसको लेकर घबराना नहीं चाहिए, चलिए आपको कुछ ट्रिक्स बताते हैं, जो आपकी इन दिक्कतों को ठीक कर देंगे.

झाग क्यों निकलते हैं?

दरअसल, ऐसा इन खाने की चीजों में मौजूद स्टार्च की वजह से होता है. उबाल के दौरान स्टार्च पानी के साथ मिलकर झाग बनाता है, जो भाप के दबाव के साथ बाहर निकलने लगता है. इससे न सिर्फ किचन गंदा होता है, बल्कि कई बार गैस पर भी दाल या पानी फैल जाता है, जिससे खाना बनाना झंझट भरा लगने लगता है. हालांकि, आपको इस समस्या को लेकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कुछ आसान और घरेलू ट्रिक्स अपनाकर आप इस परेशानी से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं.

कुकर से झाग बाहर निकलने से कैसे रोकें?

दाल, बीन्स या चावल पकाते समय झाग का बाहर आना आम बात है. इसे रोकने के लिए आ कुछ तरीक अपना सकत हैं-

तेल या घी डालें

आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कुकर में दाल या बाकी चीजें डालने के बाद एक चम्मच तेल या घी मिला दें. इससे झाग बनने की प्रक्रिया टूट जाती है और छाग बाहर नहीं निकलता. साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कुकर को कभी भी जरूरत से ज्यादा न भरें.खासकर दाल या बीन्स पकाते समय कुकर आधे से ज्यादा न भरें, ताकि उबलने पर सामग्री को फैलने की पर्याप्त जगह मिल सके.

स्टील की चम्मच वाला तरीका

अगर आप तेल या घी नहीं डालना चाहते, तो एक आसान ट्रिक और भी है. इस तरीके को फूड ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर नीतिका निग्गा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कुकर बंद करने से पहले उसके अंदर एक साफ स्टील की चम्मच रख दें. यह चम्मच उबाल के दौरान बनने वाले बुलबुलों को तोड़ देती है, जिससे झाग कंट्रोल में रहता है और सीटी या ढक्कन से बाहर नहीं निकलता.

इन आसान तरीकों को अपनाकर आप करीब 90 फीसदी तक झाग निकलने की समस्या से बच सकते हैं. इससे न सिर्फ किचन साफ रहेगा, बल्कि खाना बनाना भी कहीं ज्यादा आसान और सुकून भरा हो जाएगा.

