हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीअब घर बैठे ही बदल सकेंगे आधार में लिंक नंबर, ये रहा पूरा प्रॉसेस

अब घर बैठे ही बदल सकेंगे आधार में लिंक नंबर, ये रहा पूरा प्रॉसेस

Aadhaar Card Mobile Number Update: अब आधार में लिंक मोबाइल नंबर बदलने की झंझट खत्म होने वाली है. आधार ऐप पर ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन से घर बैठे ही नया नंबर अपडेट किया जा सकेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Aadhaar Card Mobile Number Update: अब आधार में लिंक मोबाइल नंबर बदलने की झंझट खत्म होने वाली है. आधार ऐप पर ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन से घर बैठे ही नया नंबर अपडेट किया जा सकेगा.

आधार कार्ड भारत में इस्तेमाल होने वाला बेहद आम दस्तावेज है. देश की करीब 90 फीसदी आबादी के पास आधार मौजूद है और यही वजह है कि रोजमर्रा के कई जरूरी काम इसी पर टिके हैं. बैंकिंग, सरकारी योजनाएं या किसी भी तरह की वेरिफिकेशन हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है.

1/6
आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए कई जगहों पर वेरिफिकेशन हो जाती है. लेकिन कई बार मोबाइल नंबर बंद हो जाता है या फिर कहीं खो जाता है. तो ऐसे में दिक्कत आती है. इसके बाद आपको नंबर चेंज करना पड़ता है.
आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए कई जगहों पर वेरिफिकेशन हो जाती है. लेकिन कई बार मोबाइल नंबर बंद हो जाता है या फिर कहीं खो जाता है. तो ऐसे में दिक्कत आती है. इसके बाद आपको नंबर चेंज करना पड़ता है.
2/6
अब मोबाइल नंबर अपडेट करवाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत आने वाली है. पहले इस काम के लिए आधार सेंटर जाकर लाइन में लगना पड़ता था. लेकिन अब प्रक्रिया घर से पूरी हो सकेगी. ओटीपी वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आप नया मोबाइल नंबर आसानी से जोड़ पाएंगे.
अब मोबाइल नंबर अपडेट करवाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत आने वाली है. पहले इस काम के लिए आधार सेंटर जाकर लाइन में लगना पड़ता था. लेकिन अब प्रक्रिया घर से पूरी हो सकेगी. ओटीपी वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आप नया मोबाइल नंबर आसानी से जोड़ पाएंगे.
3/6
यह सुविधा शुरू होने के बाद लोगों का काफी समय बचेगा. दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग और सीनियर सिटीजंस इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे. अक्सर सेंटर तक पहुंचना मुश्किल होता है और इंतजार में रुपये भी खर्च हो जाते हैं.
यह सुविधा शुरू होने के बाद लोगों का काफी समय बचेगा. दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग और सीनियर सिटीजंस इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे. अक्सर सेंटर तक पहुंचना मुश्किल होता है और इंतजार में रुपये भी खर्च हो जाते हैं.
4/6
इस सुविधा का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आधार ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐप में आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्स मिलेगा. इन दोनों जानकारी भरने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. जिससे यह साबित बो नया नंबर वास्तव में यूजर के पास ही मौजूद है.
इस सुविधा का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आधार ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐप में आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्स मिलेगा. इन दोनों जानकारी भरने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. जिससे यह साबित बो नया नंबर वास्तव में यूजर के पास ही मौजूद है.
5/6
इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन का रहेगा. फोन का कैमरा आपका चेहरा स्कैन करेगा और उसे सिस्टम में मौजूद डेटा से मैच करेगा. यह तरीका पहले से ज्यादा सेफ है और धोखाधड़ी की संभावना को काफी कम करता है. फेस मैच होते ही नया मोबाइल नंबर आधार में अपडेट हो जाएगा.
इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन का रहेगा. फोन का कैमरा आपका चेहरा स्कैन करेगा और उसे सिस्टम में मौजूद डेटा से मैच करेगा. यह तरीका पहले से ज्यादा सेफ है और धोखाधड़ी की संभावना को काफी कम करता है. फेस मैच होते ही नया मोबाइल नंबर आधार में अपडेट हो जाएगा.
6/6
अभी तक आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आधार सेंटर जाना होता था. वहां फॉर्म भरना, लंबा इंतजार और शुल्क देना पड़ता था. पूरी प्रोसेस में समय और रुपये दोनों खर्च होते थे. नई सुविधा आने के बाद यह काम कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा और यूजर को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
अभी तक आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आधार सेंटर जाना होता था. वहां फॉर्म भरना, लंबा इंतजार और शुल्क देना पड़ता था. पूरी प्रोसेस में समय और रुपये दोनों खर्च होते थे. नई सुविधा आने के बाद यह काम कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा और यूजर को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
Published at : 29 Nov 2025 12:12 PM (IST)
Tags :
Utility News Aadhaar Card UIDAI

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया सैकड़ों उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !
6 साल की बच्ची से दरिंदगी, जनता में आक्रोश
Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया सैकड़ों उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
लखनऊ में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर, कोर्ट ने निरस्त कर दिया यह अहम आदेश
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq BO Day 1: पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
पहले ही दिन पिटी विजय वर्मा-फातिमा की 'गुस्ताख इश्क', शॉकिंग है ओपनिंग डे कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
राजस्थान में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तबादला सूची जारी
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
शिक्षा
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
डीएम और पुलिस कमिश्नर में कौन होता है ज्यादा पावरफुल, जान लीजिए दोनों के अधिकार और शक्तियां
लाइफस्टाइल
हड्डियों को दें अंदर से ताकत, डाइट और लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव, जाने आसान तरीके
हड्डियों को दें अंदर से ताकत, डाइट और लाइफस्टाइल में लाएं ये बदलाव, जाने आसान तरीके
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget