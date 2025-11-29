एक्सप्लोरर
अब घर बैठे ही बदल सकेंगे आधार में लिंक नंबर, ये रहा पूरा प्रॉसेस
Aadhaar Card Mobile Number Update: अब आधार में लिंक मोबाइल नंबर बदलने की झंझट खत्म होने वाली है. आधार ऐप पर ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन से घर बैठे ही नया नंबर अपडेट किया जा सकेगा.
आधार कार्ड भारत में इस्तेमाल होने वाला बेहद आम दस्तावेज है. देश की करीब 90 फीसदी आबादी के पास आधार मौजूद है और यही वजह है कि रोजमर्रा के कई जरूरी काम इसी पर टिके हैं. बैंकिंग, सरकारी योजनाएं या किसी भी तरह की वेरिफिकेशन हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है.
Published at : 29 Nov 2025 12:12 PM (IST)
