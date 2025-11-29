अब घर बैठे ही बदल सकेंगे आधार में लिंक नंबर, ये रहा पूरा प्रॉसेस

अभी तक आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आधार सेंटर जाना होता था. वहां फॉर्म भरना, लंबा इंतजार और शुल्क देना पड़ता था. पूरी प्रोसेस में समय और रुपये दोनों खर्च होते थे. नई सुविधा आने के बाद यह काम कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा और यूजर को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.