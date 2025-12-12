कहीं आपका भी आधार तो नहीं हो गया बंद, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

हाल ही में खबर आई है कि UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर डिएक्टिव कर दिए हैं. अब ऐसे में लोग घबरा गए हैं और सोच रहे हैं कि कहीं उनका आधार भी तो बंद नहीं हो गया. इसलिए ऐसी स्थिति में स्टेटस चेक करना जरूरी है.