UPI धोखाधड़ी से बचने का आसान तरीके, इन बातों का रखें ध्यान

अब देश में फ्रॉड पहले से ज्यादा तेज और चालाक हो चुका है. कई लोगों के खाते से ठगों ने लाखों रुपये उड़ा दिए हैं. अगर आप सच में जोखिम कम करना चाहते हैं. तो अपना UPI अकाउंट सेविंग्स अकाउंट से अलग कर लें. जिस खाते से UPI जुड़ा हो उसमें सिर्फ लिमिटेड बैलेंस रखें.