एक्सप्लोरर
UPI धोखाधड़ी से बचने का आसान तरीके, इन बातों का रखें ध्यान
UPI Fraud Safety Tips: UPI से होने वाले फर्जीवाड़े रोकने के लिए आप कुछ जरूरी चीजों का खास ध्यान रकें. इन बुनियादी सेफ्टी नियमों के बारे में जागरूक रहेंगे तो सेफ रहेंगे.
UPI ने घर-घर में डिजिटल पेमेंट को इतना आसान बना दिया कि नकद पैसे रखने की जरूरत ही कम हो गई. परिवार के हर सदस्य के फोन में पेमेंट ऐप है और हर महीने लाखों लोग बिना सोचे ट्रांजैक्शन कर देते हैं. यही सुविधा कभी-कभी खतरा भी बन जाती है.
1/6
2/6
Published at : 11 Dec 2025 05:35 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?
यूटिलिटी
6 Photos
गीजर ऑन करने से पहले इन 5 खतरनाक संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें, वरना हो जाएगा दिक्कत
यूटिलिटी
6 Photos
यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
US Tariffs: भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ नीतियों पर भड़कीं अमेरिकी सांसद ने दी चेतावनी, बोलीं- इंडिया को खो दिया तो...
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
इंडिया
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
क्रिकेट
कल से अंडर-19 एशिया कप का आगाज, इस दिन भारत-पाक मैच; नोट कर लीजिए तारीख और समय समेत फुल शेड्यूल
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion