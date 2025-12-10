एक्सप्लोरर
यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?
Ulips Tax Saving Limit: यूलिप पर टैक्स बचाने के लिए कुल सालाना प्रीमियम इतमे लाख रुपये से कम रखना जरूरी है. इससे ज्यादा प्रीमियम होने पर मैच्योरिटी लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है.
यूलिप पहले एक ऐसा पैकेज माना जाता था जिसमें बीमा, मार्केट रिटर्न और टैक्स फ्री मैच्योरिटी तीनों मिल जाते थे. अब नए टैक्स नियमों के बाद इसकी छूट काफी लिमिटेड हो गई है. शुरू में लोगों को यह ऑल-इन-वन प्लान ज्यादा सुविधाजनक लगता था.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 10 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Tags :ULIP Insurance Plan Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?
यूटिलिटी
6 Photos
जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों का सारा खर्चा उठाती है यूपी सरकार, बैंक में जमा करती है रुपये
यूटिलिटी
6 Photos
कार के शीशे में सिर्फ इन लोगों है ब्लैक-फिल्म लगाने की छूट, जान लीजिए नियम और जुर्माने की रकम
यूटिलिटी
6 Photos
सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं रूम हीटर तो रहें सावधान, सोते-साते आ सकती है मौत; ध्यान रखें ये सेफ्टी टिप्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
बिहार
RSS पर राहुल गांधी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा IND vs SA दूसरा टी20? जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion