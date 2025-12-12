'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा

तेज प्रताप यादव के एक कार्यकर्ता और जबरा फैन अविनाश ने कुछ दिनों पहले यह आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट की गई है. तेज प्रताप के आवास पर 20-30 गुंडों ने उन्हें पीटा है. नंगा किया. न्यूड वीडियो बनाया. इस विवाद पर अब अविनाश की मां ने तेज प्रताप यादव पर अपना गुस्सा निकाला है. अविनाश और उनकी मां का एक व्यक्ति से फोन पर बातचीत का वीडियो एक्स पर सामने आया है जो वायरल हो रहा है. वीडियो शेयर करते हुए बिहार पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है.

अविनाश ने कही विवेक पर केस करने की बात

फोन पर बातचीत करने वाले व्यक्ति के अंदाज से यह साफ होता है कि ये भी मौके पर था. बातचीत के क्रम में उसने फोन पर अविनाश को भरोसा दिलाया कि उसका वीडियो कहीं पोस्ट नहीं किया जाएगा. इस पर अविनाश ने कहा, "विवेक ने कितने लड़कों के साथ मिलकर मारा आप लोगों ने देखा. आवास में तो कैमरा लगा ही न होगा." इस पर फोन करने वाले ने कहा, "नंग-फंगा वाली बात नहीं बोलना है. अपनी इज्जत अपने धूमिल करने वाली बात हो जाएगी." इस पर अविनाश ने कहा, "विवेक पर केस करेंगे."

मां ने पूछा- 'क्या ऐसा तेज प्रताप को करना चाहिए?'

फोन करने वाले शख्स और अविनाश के बीच हो रही बातचीत के दौरान अविनाश की मां ने भी उस व्यक्ति से बात की. उन्होंने कहा, "मेरे लड़के को बुलाकर… जिसने उसके (तेज प्रताप यादव) चलते कितनी मेहनत की… क्या ऐसा तेज प्रताप को करना चाहिए?" फोन पर सामने से व्यक्ति कहता है, "अपने लोग हैं आंटी… हम अविनाश को भी कितना समझाते हैं. अपनी कसम खाते हैं."

तेज प्रताप पर आक्रोशित अविनाश की मां ने कहा, "फिर आएगा ही न महुआ की धरती पर उसको मारेंगे खजूर के… हमारे सीधे लड़का को बेइज्जत किया… हमारे बेटे को मां-दादी की गाली दी गई. ई (अविनाश) कह रहा फांसी लगाकर मर जाएंगे. नेता जी नहीं मारे हैं, लेकिन मार खिलवाए न.. गाली सुनवाए न… उ नेता किस चीज का है जो अपने कार्यकर्ता का सामने में प्रतिष्ठा को लूटा… मां-बहन को गाली दिलवाई, वो नेता किस बात का…?"

यह भी पढ़ें- 'मैं तो केक लेकर गया था', तेजू भैया को 'भगवान' मानने वाले अविनाश ने रो-रोकर बताया, 'मुझे नंगा कर के पीटा गया'

