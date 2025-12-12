रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने एक हफ्ते में कर दिया कमाल, रणबीर कपूर और सलमान खान को दिया पछाड़

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. ये फिल्म एक हफ्ते में ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है और सभी को इंप्रेस कर रही है. धुरंधर एक स्पाइ एक्शन फिल्म है जिसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आने वाला है. धुरंधर ने एक हफ्ते में ही कई फिल्मों को पीछे भी छोड़ दिया है.

धुरंधर की आंधी में कई फिल्में बह गई हैं. हर जगह बस इसी फिल्म की तारीफ हो रही है. क्रिटिक्स से लेकर फैंस तक हर कोई इसकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है. इस वजह से ही इस फिल्म ने एक हफ्ते में रणबीर कपूर की संजू और सलमान खान की टाइगर जिंदा है को पछाड़ दिया है.

धुरंधर ने संजू-टाइगर को चटाई धूल

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर से सातवें दिन 27 करोड़ का कलेक्शन किया है जिसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 207.25 करोड़ हो गया है. धुरंधर ने एक हफ्ते में काफी अच्छा कलेक्शन कर लिया है. वीकडे में भी फिल्म की कमाई रुकी नहीं है. एक हफ्ते में धुरंधर का कलेक्शन 207.25 करोड़ है वहीं रणबीर कपूर की संजू एक हफ्ते में 202.51 करोड़ और सलमान खान की टाइगर जिंदा है 206.04 करोड़ का कलेक्शन कर पाई थी.

रणबीर कपूर और सलमान खान को पछाड़ने के बाद सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में 12वें नंबर पर है. धुरंधर अभी विक्की कौशल की छावा को पीछे नहीं छोड़ पाई है. छावा ने पहले हफ्ते में 219.50 करोड़ का कलेक्शन किया था. छावा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है.

