एक्सप्लोरर
नई कार लेने का प्लान है? ये स्मार्ट टिप्स आपकी जेब हल्की होने से बचा लेंगे
Car Buying Tips: नई कार लेते वक्त बजट सेट करें फीचर्स को लेकर एकदम क्लियर रहें और डिलीवरी से पहले टेस्ट ड्राइव जरूर लें. नई कार लेने से पहले सही रिसर्च आपकी जेब को हल्का होने से बचा लेती है.
नई कार खरीदने का प्लान हमेशा सोचसमझकर बनाना चाहिए. अगर सही फैसले न लिए गए हों तो खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ सकता है. इसलिए अपनी ड्राइविंग की जरूरतें आप कितना गाड़ी चलाते हैं. इन चीजों के देखकर आगे बढ़ें इससे आप उस कार को ले पाएंगे जो सच में आपकी लाइफस्टाइल और जेब के लिए फिट बैठती है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 10 Dec 2025 04:12 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?
यूटिलिटी
6 Photos
जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों का सारा खर्चा उठाती है यूपी सरकार, बैंक में जमा करती है रुपये
यूटिलिटी
6 Photos
कार के शीशे में सिर्फ इन लोगों है ब्लैक-फिल्म लगाने की छूट, जान लीजिए नियम और जुर्माने की रकम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
'वोट नहीं बल्कि कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका', चिराग पासवान ने राहुल गांधी को घेरा
इंडिया
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
क्रिकेट
इस टीम के मेंटॉर और बैटिंग कोच बने दिनेश कार्तिक, जिम्मेदारी मिलने पर बोले- यह सपना सच होने जैसा
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion