नई कार लेने का प्लान है? ये स्मार्ट टिप्स आपकी जेब हल्की होने से बचा लेंगे

ऑफर्स भी एक बड़ा फायदा दिला सकते हैं. कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बेनिफिट या फेस्टिव ऑफर आपकी कुल लागत को काफी कम कर देते हैं. कई लोग सिर्फ इसलिए ज्यादा चुका देते हैं क्योंकि उन्होंने उपलब्ध ऑफर्स के बारे में पूछा ही नहीं. इसलिए खरीदने से पहले हर चल रहे ऑफर की जानकारी जरूर लें.