हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीनई कार लेने का प्लान है? ये स्मार्ट टिप्स आपकी जेब हल्की होने से बचा लेंगे

नई कार लेने का प्लान है? ये स्मार्ट टिप्स आपकी जेब हल्की होने से बचा लेंगे

Car Buying Tips: नई कार लेते वक्त बजट सेट करें फीचर्स को लेकर एकदम क्लियर रहें और डिलीवरी से पहले टेस्ट ड्राइव जरूर लें. नई कार लेने से पहले सही रिसर्च आपकी जेब को हल्का होने से बचा लेती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 10 Dec 2025 04:16 PM (IST)
Car Buying Tips: नई कार लेते वक्त बजट सेट करें फीचर्स को लेकर एकदम क्लियर रहें और डिलीवरी से पहले टेस्ट ड्राइव जरूर लें. नई कार लेने से पहले सही रिसर्च आपकी जेब को हल्का होने से बचा लेती है.

नई कार खरीदने का प्लान हमेशा सोचसमझकर बनाना चाहिए. अगर सही फैसले न लिए गए हों तो खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ सकता है. इसलिए अपनी ड्राइविंग की जरूरतें आप कितना गाड़ी चलाते हैं. इन चीजों के देखकर आगे बढ़ें इससे आप उस कार को ले पाएंगे जो सच में आपकी लाइफस्टाइल और जेब के लिए फिट बैठती है.

1/7
आज बाजार में इतनी कारें हैं कि कन्फ्यूजन होना लाजमी है. कंपनियां फीचर्स, डिजाइन और ऑफर्स पर ज़ोर देती हैं, लेकिन हर ऑफर आपके लिए फायदेमंद हों यह जरूरी नहीं. इसलिए सिर्फ डिस्काउंट देखकर कार चुनने की गलती न करें.
आज बाजार में इतनी कारें हैं कि कन्फ्यूजन होना लाजमी है. कंपनियां फीचर्स, डिजाइन और ऑफर्स पर ज़ोर देती हैं, लेकिन हर ऑफर आपके लिए फायदेमंद हों यह जरूरी नहीं. इसलिए सिर्फ डिस्काउंट देखकर कार चुनने की गलती न करें.
2/7
फीचर, सेफ्टी रेटिंग, माइलेज और सर्विस नेटवर्क को बराबर महत्व दें. सही चॉइस आगे काफ़ी खर्च बचाती है. मॉडल फाइनल करने के बाद टेस्ट ड्राइव जरूरी है. कागज पर कार कितनी भी शानदार लगे. उसका असली अंदाज़ सड़क पर ही समझ आता है.
फीचर, सेफ्टी रेटिंग, माइलेज और सर्विस नेटवर्क को बराबर महत्व दें. सही चॉइस आगे काफ़ी खर्च बचाती है. मॉडल फाइनल करने के बाद टेस्ट ड्राइव जरूरी है. कागज पर कार कितनी भी शानदार लगे. उसका असली अंदाज़ सड़क पर ही समझ आता है.
3/7
स्टीयरिंग का फील, ब्रेकिंग, सस्पेंशन और ड्राइविंग कम्फर्ट वही बताते हैं कि यह कार आपके लिए सही है या नहीं. इस स्टेप को स्किप करना आगे पछतावा बन सकता है. बड़ी कारें देखकर तुरंत मन ललचा जाता है. लेकिन यहां एक मिनट रुककर सोचें.
स्टीयरिंग का फील, ब्रेकिंग, सस्पेंशन और ड्राइविंग कम्फर्ट वही बताते हैं कि यह कार आपके लिए सही है या नहीं. इस स्टेप को स्किप करना आगे पछतावा बन सकता है. बड़ी कारें देखकर तुरंत मन ललचा जाता है. लेकिन यहां एक मिनट रुककर सोचें.
4/7
ज्यादा साइज का मतलब ज्यादा फ्यूल, महंगी सर्विस और भारी पार्ट्स. यानी हर महीने आपकी जेब पर एक्सट्रा बोझ. इसलिए कार का साइज जरूरत के हिसाब से चुनें. इससे न सिर्फ शुरुआती कीमत कम होगी बल्कि मेंटेनेंस भी काबू में रहेगा.
ज्यादा साइज का मतलब ज्यादा फ्यूल, महंगी सर्विस और भारी पार्ट्स. यानी हर महीने आपकी जेब पर एक्सट्रा बोझ. इसलिए कार का साइज जरूरत के हिसाब से चुनें. इससे न सिर्फ शुरुआती कीमत कम होगी बल्कि मेंटेनेंस भी काबू में रहेगा.
5/7
कीमतों की तुलना करना आपकी सबसे बड़ी बचत साबित हो सकती है. एक ही मॉडल के लिए अलग-अलग डीलरशिप पर कीमतें, एक्सेसरी चार्ज, वेटिंग और डिस्काउंट अलग मिलते हैं. थोड़ा घूमकर पूछताछ करने से कई बार हजारों रुपये बच जाते हैं. शोरूम बदलने में कुछ समय लगता है. लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है.
कीमतों की तुलना करना आपकी सबसे बड़ी बचत साबित हो सकती है. एक ही मॉडल के लिए अलग-अलग डीलरशिप पर कीमतें, एक्सेसरी चार्ज, वेटिंग और डिस्काउंट अलग मिलते हैं. थोड़ा घूमकर पूछताछ करने से कई बार हजारों रुपये बच जाते हैं. शोरूम बदलने में कुछ समय लगता है. लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है.
6/7
ऑफर्स भी एक बड़ा फायदा दिला सकते हैं. कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बेनिफिट या फेस्टिव ऑफर आपकी कुल लागत को काफी कम कर देते हैं. कई लोग सिर्फ इसलिए ज्यादा चुका देते हैं क्योंकि उन्होंने उपलब्ध ऑफर्स के बारे में पूछा ही नहीं. इसलिए खरीदने से पहले हर चल रहे ऑफर की जानकारी जरूर लें.
ऑफर्स भी एक बड़ा फायदा दिला सकते हैं. कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बेनिफिट या फेस्टिव ऑफर आपकी कुल लागत को काफी कम कर देते हैं. कई लोग सिर्फ इसलिए ज्यादा चुका देते हैं क्योंकि उन्होंने उपलब्ध ऑफर्स के बारे में पूछा ही नहीं. इसलिए खरीदने से पहले हर चल रहे ऑफर की जानकारी जरूर लें.
7/7
फाइनेंसिंग को हल्के में न लें. लोन की ब्याज दरें काफी बदलती रहती हैं और छोटी सी दर का फर्क लंबे समय में बड़ी बचत बन जाता है. अलग-अलग बैंक, NBFC और डीलर फाइनेंस को चेक करें. डाउन पेमेंट जितना बढ़ाएंगे, ईएमआई उतनी हल्की होगी और ब्याज कम लगेगा.
फाइनेंसिंग को हल्के में न लें. लोन की ब्याज दरें काफी बदलती रहती हैं और छोटी सी दर का फर्क लंबे समय में बड़ी बचत बन जाता है. अलग-अलग बैंक, NBFC और डीलर फाइनेंस को चेक करें. डाउन पेमेंट जितना बढ़ाएंगे, ईएमआई उतनी हल्की होगी और ब्याज कम लगेगा.
Published at : 10 Dec 2025 04:12 PM (IST)
Tags :
Car Buying Tips Car Buying Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान, 'विपक्ष का नेता होने के बावजूद आप...'
'वोट नहीं बल्कि कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका', चिराग पासवान ने राहुल गांधी को घेरा
इंडिया
Indigo CEO Summoned: DGCA के सामने पेशी से पहले इंडिगो के सीईओ ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
क्रिकेट
इस टीम के मेंटॉर और बैटिंग कोच बने दिनेश कार्तिक, जिम्मेदारी मिलने पर बोले- यह सपना सच होने जैसा
इस टीम के मेंटॉर और बैटिंग कोच बने दिनेश कार्तिक, जिम्मेदारी मिलने पर बोले- यह सपना सच होने जैसा
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Census 2027 High Tech: Real Time Monitoring से बदल जाएगा पूरा System | Paisa Live
IndiGo Crisis: इंडिगो पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन, अब यात्रियों को नहीं होगी परेशानी! #indigoupdate
Aniruddhacharya Controversy: ज्ञानी बाबा पर कोर्ट लगाएगी क्लास, अब तो माफी मांगनी पड़ेगी!
Goa Nightclub Fire: लूथरा ब्रदर्स का थाईलैंड पार्टी पुलिस ने ऐसे किया EXPOSE
Aniruddhacharya Controversy: महिलाओं का अपमान करना कब बंद करेंगे बाबा?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
राहुल गांधी पर भड़के चिराग पासवान, 'विपक्ष का नेता होने के बावजूद आप...'
'वोट नहीं बल्कि कांग्रेस का जनादेश चोरी हो चुका', चिराग पासवान ने राहुल गांधी को घेरा
इंडिया
Indigo CEO Summoned: DGCA के सामने पेशी से पहले इंडिगो के सीईओ ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
क्रिकेट
इस टीम के मेंटॉर और बैटिंग कोच बने दिनेश कार्तिक, जिम्मेदारी मिलने पर बोले- यह सपना सच होने जैसा
इस टीम के मेंटॉर और बैटिंग कोच बने दिनेश कार्तिक, जिम्मेदारी मिलने पर बोले- यह सपना सच होने जैसा
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
टेलीविजन
पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने कंफर्म किया रिलेशनशिप, क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर को कर रहीं डेट
पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने कंफर्म किया रिलेशनशिप, क्रिकेट होस्ट को कर रहीं डेट
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
नौकरी
छात्रों के लिए बड़ा मौका, RBI में पा सकते हैं इंटर्नशिप; ये है अप्लाई करने की आखिरी तारीख
छात्रों के लिए बड़ा मौका, RBI में पा सकते हैं इंटर्नशिप; ये है अप्लाई करने की आखिरी तारीख
जनरल नॉलेज
मौत के बाद हिंदुओं में की जाती है तेरहवीं, मुस्लिमों में क्या है रिवाज?
मौत के बाद हिंदुओं में की जाती है तेरहवीं, मुस्लिमों में क्या है रिवाज?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget