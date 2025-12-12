क्रिसमस का त्योहार आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिवस को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है. भारत में भी लाखों परिवार इस दिन को खास तरीके से मनाते हैं. आइए जानते हैं कि ट्री सजाने से लेकर एक-दूसरे को गिफ्ट देने और सैंटा के इंतजार तक क्रिसमस की कौन-कौन सी परंपराएं सबसे ज्यादा मशहूर हैं?

क्रिसमस ट्री: घर की शान

क्रिसमस का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में चमचमाता क्रिसमस ट्री आता है. सदाबहार देवदार का पेड़ (pine tree) इस त्योहार का सबसे बड़ा प्रतीक है. लोग मानते हैं कि ठंड में भी यह पेड़ हरा रहता है, इसलिए यह जीवन और उम्मीद का प्रतीक है. घरों में दिसंबर की शुरुआत से ही ट्री लाया जाता है, जिसे रंग-बिरंगी लाइट्स, बॉल्स, घंटियां, स्टार, एंजेल और चमकीले रिबन से सजाया जाता है. ट्री के सबसे ऊपर चमकता हुआ तारा लगाते हैं. भारत में काफी घरों में असली पेड़ की जगह प्लास्टिक ट्री या कागज के ट्री भी खूब सजाए जाते हैं.

गिफ्ट देना: प्यार बांटने का त्योहार

क्रिसमस का सबसे मजेदार हिस्सा एक-दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देना है. बच्चे पूरे साल अच्छे काम करते हैं, जिससे सैंटा क्लॉज उन्हें अच्छे-अच्छे तोहफे दें. परंपरा के अनुसार, 24 दिसंबर की रात सैंटा अपनी जादुई स्लेज (हिरण वाली गाड़ी) में बैठकर दुनिया भर के घरों में आते हैं और चिमनी से अंदर घुसकर बच्चों के मोजे (stockings) या ट्री के नीचे गिफ्ट रखकर चले जाते हैं. वहीं, बड़े लोग भी एक-दूसरे को गिफ्ट में स्वेटर, किताबें और चॉकलेट देते हैं.

कैरोल गाना: रातभर गूंजते मीठे गीत

क्रिसमस से कई दिन पहले ही मुहल्लों में कैरोल की आवाजें गूंजने लगती हैं. कैरोल मतलब क्रिसमस के खास गीत 'Jingle Bells', 'Silent Night' और 'We Wish You a Merry Christmas' गाए जाते हैं. भारत के स्कूलों और चर्चों में बच्चे-बड़े ग्रुप बनाकर घर-घर जाते हैं और कैरोल गाते हैं. गोवा, केरल, शिलांग और कोलकाता जैसे इलाकों में तो पूरी रात कैरोल की धुन बजती रहती है.

क्रिसमस का खास खाना: पेट भर खुशियां

क्रिसमस का मजा बिना स्वादिष्ट खाने के अधूरा है. दुनिया के अलग-अलग देशों में अलग-अलग पकवान बनते हैं. भारत में घरों में प्लम केक, फ्रूट केक, कुकीज, गाजर का हलवा और खीर जरूर बनाए जाते हैं. गोवा में सोरपोटेल, विंदालू और बेबिंका काफी ज्यादा बनता है. वहीं, पश्चिमी देशों में रोस्ट टर्की, क्रिसमस पुडिंग, मिंस पाई और हॉट चॉकलेट खाते हैं.

सैंटा क्लॉज: बच्चों का सबसे प्यारा दोस्त

लाल कोट, सफेद दाढ़ी, लाल टोपी और “हो हो हो” की हंसी वाला सैंटा क्लॉज क्रिसमस का सबसे बड़ा सितारा है. असल में सैंटा का किरदार सेंट निकोलस नाम के दयालु संत से आया, जो गरीब बच्चों को चुपके से गिफ्ट देते थे. आजकल मॉल्स और स्कूलों में सैंटा आते हैं और बच्चे उनकी गोद में बैठकर फोटो खिंचवाते हैं.

