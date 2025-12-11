बिना हीटर के भी कमरा रहेगा गर्म, अपनाएं ये 4 बेहतरीन टिप्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीबिना हीटर के भी कमरा रहेगा गर्म, अपनाएं ये 4 बेहतरीन टिप्स

Room Warming Tips: ठंड बढ़ने पर हीटर जरूरी नहीं होता. अगर आप इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. तो भी भरी ठंड में राहत पा सकते हैं. जरूर आजमाएं यह चार आसान तरीके.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Dec 2025 05:00 PM (IST)
ठंड अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है और दिन की धूप भी अब राहत नहीं दे रही. ऐसे में हर कोई चाहता है कि घर अंदर से थोड़ा गर्म महसूस हो. लेकिन हर बार हीटर चलाना मुमकिन नहीं होता. अच्छी बात ये है कि कुछ आसान घरेलू तरीके भी कमरे का तापमान बढ़ाने में काफी मदद करते हैं

अगर आप सर्दियों में अपना कमरा बिना रूम हीटर के गर्म करना चाहते हैं. तो सबसे पहले खिड़कियों और दरवाजों की तरफ ध्यान देना जरूरी है. ठंडी हवा का बड़ा हिस्सा इन्हीं जगहों से अंदर आता है. मोटे पर्दे लगाने से हवा काफी हद तक रुक जाती है.
दरवाजे के नीचे या खिड़की के किनारों में गैप हो तो पुराने कपड़ों या किसी ड्राफ्ट स्टॉपर से उन्हें बंद कर दें. अगर हीटर नहीं है. तो गर्म पानी की बोतल एक बेहतरीन ऑप्शन है. सोने से पहले एक हॉट वॉटर बैग भरकर बिस्तर में रख दें. यह लंबे समय तक गर्मी छोड़ती रहती है और पूरा बिस्तर आरामदायक महसूस होने लगता है.
सर्दियों में लोग बाहर आग तापते हुए दिख जाते हैं. अगर आपके पास सूखी लकड़ियां हैं और आप बाहर कुछ समय आग के पास बैठे हैं, तो जलकर बची आंच कमरे के लिए फायदेमंद हो सकती है. इसे किसी सेफ मेटल की ट्रे या बर्तन में रखकर कमरे के भीतर लाया जाए तो यह धीरे-धीरे गर्मी छोड़ता रहता है.
फर्श भी कमरे के तापमान को काफी हद तक प्रभावित करता है. सर्दियों में फर्श बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है. जिससे कमरा और ठंडा महसूस होता है. मोटा कालीन बिछाने से फर्श की ठंड ऊपर नहीं आती. अगर कालीन नहीं है. तो मोटे कंबल या मैट भी यही काम कर सकते हैं.
कई बार हम कंबलों की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते. जबकि यह भी शरीर की गर्मी रोकने में बड़ा रोल निभाते हैं. थर्मल बेडशीट या मोटे कंबल यूज करने से सिर्फ नींद आरामदायक नहीं होती. बल्कि कमरे का एहसास भी गर्म रहता है.
इन छोटे-छोटे उपायों का फायदा ये है कि इनमें किसी महंगे उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती. आप चाहे किराए के मकान में रहते हों या अपने घर में यह सभी तरीके आसानी से अपनाए जा सकते हैं. थोड़ी सी तैयारी और समझदारी से बिना हीटर के भी कमरा गर्म महसूस होने लगता है.
Published at : 11 Dec 2025 05:00 PM (IST)
