मौत के नीचे शूटिंग... रीलबाजी में ट्रक के नीचे घुस गया शख्स, वीडियो देख भड़क गए यूजर्स

आज के समय में सोशल मीडिया इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोग अपने हर काम को मोबाइल कैमरे में कैद करना चाहते हैं. खासकर रील्स बनाने का क्रेज इस कदर बढ़ गया है कि कई युवा अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक स्टंट करने लगते हैं. कुछ सेकेंड की वीडियो और कुछ लाइक्स पाने के लालच में जिंदगी दांव पर लगा दी जाती है.

इसी दौड़ में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है. इसे देखकर साफ समझ आता है कि रील्स बनाने का क्रेज इंसानों को किस हद तक अंधा कर सकता है.

क्या हुआ इस वायरल वीडियो में?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़का स्केटिंग करते-करते ट्रक के नीचे घुस जाता है. उसका इरादा सिर्फ एक खतरनाक रील बनाने का था ताकि लोग उसे देखकर दंग रह जाएं और वह सोशल मीडिया पर मशहूर हो सके. हालांकि, कुछ सेकंड का यह स्टंट किसी बड़ी दुर्घटना में भी बदल सकता था. ट्रक के चलते पहिए के इतने करीब जाकर स्टंट करना किसी भी तरह समझदारी नहीं है. इसे देखकर लगता है मानो वह मौत के ठीक नीचे खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा हो.

Reels की भूख इतनी बढ़ गई,कि मौत के नीचे शूटिंग हो रही है।



Reels के लिए जिंदगी को जुआ मत बनाओ।

आज स्टंट, कल एम्बुलेंस फर्क बस कुछ सेकंड का है। pic.twitter.com/YjlC3vau2R — TANVEER (@mdtanveer87) December 11, 2025

वीडियो शेयर होने के बाद लोगों का गुस्सा

यह वीडियो X पर @mdtanveer87 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे लाइक और शेयर कर दिया लेकिन इस बार लोग वीडियो देखकर प्रभावित नहीं हुए बल्कि गुस्से से भर गए. किसी ने लिखा रील के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो, तो किसी ने कहा कुछ सेकेंड के वीडियो के चक्कर में जिंदगी को खतरे में मत डालो. एक कमेंट किया आज स्टंट है, कल एंबुलेंस हो सकती है, फर्क सिर्फ कुछ पल का है. कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि ऐसी हरकतों को बढ़ावा देने से बेहतर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे खतरनाक कंटेंट पर रोक लगाए. रील्स और वायरल वीडियो की दुनिया में हर कोई जल्दी से जल्दी मशहूर होना चाहता है.लाइक्स, फॉलोअर्स और व्यूज के चक्कर में लोग सोचते हैं कि जितना बड़ा रिस्क, उतना बड़ा रिटर्न, लेकिन यह सोच बहुत बार जिंदगी छीन लेती है.

यह भी पढ़ें बीच सड़क पर कुर्सी डाले टोल वसूल रहा था MCD कर्मचारी, कार ने मारी टक्कर; वीडियो देख कांप जाएगी रूह