Winter Alert: गीजर ऑन करने से पहले इन 5 खतरनाक संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें, वरना हो जाएगा दिक्कत

Winter Alert: गीजर ऑन करने से पहले इन 5 खतरनाक संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें, वरना हो जाएगा दिक्कत

कई बार छोटी सी लापरवाही गीजर फटने, शॉर्ट सर्किट या करंट लगने जैसी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है. इसलिए गीजर चलाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Dec 2025 09:15 AM (IST)
कई बार छोटी सी लापरवाही गीजर फटने, शॉर्ट सर्किट या करंट लगने जैसी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है. इसलिए गीजर चलाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.

सर्दियां आते ही ठंडे पानी से नहाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे समय में गीजर हमारा दिन आसान बना देता है, लेकिन अगर इसे संभलकर न चलाया जाए तो यह आराम देने की जगह खतरा भी बन सकता है. कई बार छोटी सी लापरवाही गीजर फटने, शॉर्ट सर्किट या करंट लगने जैसी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है. इसलिए गीजर चलाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. तो आइए आज हम आपको आसान लेकिन बेहद जरूरी टिप्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गीजर को सुरक्षित तरीके से यूज कर सकते हैं.

1/6
अगर आपका गीजर 2 साल से ज्यादा पुराना है, तो उसे बिना चेक करवाए बिल्कुल ऑन न करें. समय के साथ हीटिंग एलिमेंट में परत जम जाती है, जिससे गीजर जरूरत से ज्यादा गरम हो सकता है और फटने तक की नौबत आ सकती है. इसलिए सर्दी शुरू होते ही टेक्नीशियन से पूरी जांच करवाना सबसे सुरक्षित तरीका है.
अगर आपका गीजर 2 साल से ज्यादा पुराना है, तो उसे बिना चेक करवाए बिल्कुल ऑन न करें. समय के साथ हीटिंग एलिमेंट में परत जम जाती है, जिससे गीजर जरूरत से ज्यादा गरम हो सकता है और फटने तक की नौबत आ सकती है. इसलिए सर्दी शुरू होते ही टेक्नीशियन से पूरी जांच करवाना सबसे सुरक्षित तरीका है.
2/6
गीजर काफी बिजली खींचता है. अगर वायरिंग ढीली हो या अर्थिंग खराब हो तो करंट लगने या शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है. अगर तार कटे हों, जले हों या फटे हों तो पहले उन्हें ठीक करवाएं, फिर ही गीजर ऑन करें.
गीजर काफी बिजली खींचता है. अगर वायरिंग ढीली हो या अर्थिंग खराब हो तो करंट लगने या शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है. अगर तार कटे हों, जले हों या फटे हों तो पहले उन्हें ठीक करवाएं, फिर ही गीजर ऑन करें.
3/6
बहुत लोग नहाते समय भी गीजर चालू रखते हैं, लेकिन यह आदत खतरनाक हो सकती है. बिजली का वोल्टेज अगर अकसर बदलता रहता है तो पानी में करंट आने का खतरा रहता है. गीजर यूज करने के बाद हमेशा स्विच ऑफ करें और प्लग निकाल दें.
बहुत लोग नहाते समय भी गीजर चालू रखते हैं, लेकिन यह आदत खतरनाक हो सकती है. बिजली का वोल्टेज अगर अकसर बदलता रहता है तो पानी में करंट आने का खतरा रहता है. गीजर यूज करने के बाद हमेशा स्विच ऑफ करें और प्लग निकाल दें.
4/6
अगर लंबे समय से गीजर नहीं चला है, तो पहले उसे खाली चलाकर देखें कि वह सही तरह गरम हो रहा है या नहीं, अगर कोई अजीब आवाज, बदबू या गड़बड़ी लगे तो तुरंत सर्विस करवा लें. छोटी सी खराबी बाद में बड़ा हादसा कर सकती है.
अगर लंबे समय से गीजर नहीं चला है, तो पहले उसे खाली चलाकर देखें कि वह सही तरह गरम हो रहा है या नहीं, अगर कोई अजीब आवाज, बदबू या गड़बड़ी लगे तो तुरंत सर्विस करवा लें. छोटी सी खराबी बाद में बड़ा हादसा कर सकती है.
5/6
कई बार तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और पानी उबलने जैसा गर्म हो जाता है. ऐसा पानी स्किन को जला सकता है और शरीर के लिए नुकसानदायक होता है. अगर तापमान सेट करने के बाद भी पानी बहुत गर्म हो रहा है, तो यह थर्मोस्टेट की खराबी हो सकती है. इसे तुरंत ठीक करवाएं.
कई बार तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और पानी उबलने जैसा गर्म हो जाता है. ऐसा पानी स्किन को जला सकता है और शरीर के लिए नुकसानदायक होता है. अगर तापमान सेट करने के बाद भी पानी बहुत गर्म हो रहा है, तो यह थर्मोस्टेट की खराबी हो सकती है. इसे तुरंत ठीक करवाएं.
6/6
गीजर में पानी की थोड़ी सी भी लीकेज आगे चलकर शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है. पुराने पाइप दबाव सहन नहीं कर पाते और गीजर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है. साथ ही सेफ्टी वाल्व और थर्मोस्टेट ठीक से काम कर रहे हों, यह खास तौर पर चेक करें, क्योंकि यही प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और गीजर को फटने से बचाते हैं.
गीजर में पानी की थोड़ी सी भी लीकेज आगे चलकर शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है. पुराने पाइप दबाव सहन नहीं कर पाते और गीजर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है. साथ ही सेफ्टी वाल्व और थर्मोस्टेट ठीक से काम कर रहे हों, यह खास तौर पर चेक करें, क्योंकि यही प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और गीजर को फटने से बचाते हैं.
Published at : 11 Dec 2025 09:15 AM (IST)
Geyser Safety Geyser Safety Warning Signs Geyser Maintenance Geyser In Winter

