एक्सप्लोरर
Winter Alert: गीजर ऑन करने से पहले इन 5 खतरनाक संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें, वरना हो जाएगा दिक्कत
कई बार छोटी सी लापरवाही गीजर फटने, शॉर्ट सर्किट या करंट लगने जैसी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है. इसलिए गीजर चलाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.
सर्दियां आते ही ठंडे पानी से नहाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे समय में गीजर हमारा दिन आसान बना देता है, लेकिन अगर इसे संभलकर न चलाया जाए तो यह आराम देने की जगह खतरा भी बन सकता है. कई बार छोटी सी लापरवाही गीजर फटने, शॉर्ट सर्किट या करंट लगने जैसी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है. इसलिए गीजर चलाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. तो आइए आज हम आपको आसान लेकिन बेहद जरूरी टिप्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गीजर को सुरक्षित तरीके से यूज कर सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 11 Dec 2025 09:15 AM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
गीजर ऑन करने से पहले इन 5 खतरनाक संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें, वरना हो जाएगा दिक्कत
यूटिलिटी
6 Photos
यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?
यूटिलिटी
6 Photos
जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों का सारा खर्चा उठाती है यूपी सरकार, बैंक में जमा करती है रुपये
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार, कितने हैं इसमें कोच, क्या है खास, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, सिपाही की पत्नी, 3 बेटियां और बेटे समेत 5 लोग जिंदा जले
इंडिया
खुशखबरी! वंदे भारत स्लीपर अब दौड़ने को तैयार, जानें कैसी है नई ट्रेन, इसमें क्या-क्या हैं सुविधाएं?
क्रिकेट
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
गीजर ऑन करने से पहले इन 5 खतरनाक संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें, वरना हो जाएगा दिक्कत
एबीपी लाइव
Opinion