गीजर में पानी की थोड़ी सी भी लीकेज आगे चलकर शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है. पुराने पाइप दबाव सहन नहीं कर पाते और गीजर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है. साथ ही सेफ्टी वाल्व और थर्मोस्टेट ठीक से काम कर रहे हों, यह खास तौर पर चेक करें, क्योंकि यही प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और गीजर को फटने से बचाते हैं.