साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 में टीम इंडिया को 51 रन से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी. हालांकि इसके बाद भी मुल्लांपुर का माहौल किसी क्रिकेट फेस्टिवल से कम नहीं था. महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम खचाखच भरा था और दर्शकों का जोश देखने लायक था. इस मैच की सबसे दिलचस्प झलकें मैदान पर भारत के दो वर्ल्ड कप हीरोज युवराज सिंह और गौतम गंभीर की मस्ती रही.

मस्ती के मूड में नजर आए युवराज–गंभीर

मैच से पहले युवराज सिंह और हेड कोच गौतम गंभीर की दोस्ताना नोकझोंक कैमरों में कैद हो गई. एक तस्वीर में युवी पीछे से आकर गंभीर को मजाकिया अंदाज में पकड़ लेते हैं. दोनों की जबरदस्त बॉन्डिंग ने फैंस को 2007 टी-20 और 2011 विश्व कप की याद दिला दी, जब इन दोनों ने मिलकर भारत को दो विश्व खिताब दिलाए थे. सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.

युवराज और हरमनप्रीत के नाम हुए स्टैंड

इस मुकाबले में सबसे खास पल वह था जब युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के सम्मान में स्टेडियम के दो स्टैंड उनके नाम कर दिए गए. 2011 वर्ल्ड कप के ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ रहे युवराज और भारत को पहला महिला वर्ल्ड कप दिलाने वाली हरमनप्रीत के लिए यह सम्मान बेहद खास रहा. समारोह में दोनों अपने परिवार के साथ पहुंचे और दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया. इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. भारतीय पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह के नाम पर पहले ही स्टेडियम का एक पवेलियन है.

मैच में क्या हुआ

पहले मैच में सिर्फ 74 रन पर ढेर होने वाली साउथ अफ्रीका ने इस बार अपनी बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों को बेबस कर दिया. क्विंटन डिकॉक ने 46 गेंदों पर 90 रन ठोकते हुए भारतीय गेंदबाजी की लय बिगाड़ दी. उनकी पारी में 7 छक्के और 5 चौके शामिल थे. साउथ अफ्रीका ने 213 रन का विशाल स्कोर बनाया, जो इस सीरीज में अब तक का सबसे बड़ा टोटल है.

जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत फिर कमजोर रही. हालांकि तिलक वर्मा ने 62 रन की शानदार पारी खेलकर उम्मीद जगाई, पर उन्हें बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला. जितेश शर्मा ने 27, अक्षर पटेल ने 21 और हार्दिक पंड्या ने 20 रन बनाए. जिसक चलते पूरी टीम 162 पर सिमट गई.

तीसरा टी-20 अब ‘करो या मरो’ जैसा

51 रन की हार के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है. 5 मैचों की इस सीरीज का तीसरा टी-20 मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में होगा. जहां दोनों टीमें बढ़त पाने के इरादे से उतरेंगी.