हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्समैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!

मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!

दूसरे टी-20 में टीम इंडिया की हार के बीच युवराज सिंह और गौतम गंभीर की मस्ती देखने को मिली. मैच से पहले युवी ने पीछे से गंभीर को मजाक में दबोच लिया.सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 12 Dec 2025 12:09 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 में टीम इंडिया को 51 रन से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी. हालांकि इसके बाद भी मुल्लांपुर का माहौल किसी क्रिकेट फेस्टिवल से कम नहीं था. महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम खचाखच भरा था और दर्शकों का जोश देखने लायक था. इस मैच की सबसे दिलचस्प झलकें मैदान पर भारत के दो वर्ल्ड कप हीरोज युवराज सिंह और गौतम गंभीर की मस्ती रही.

मस्ती के मूड में नजर आए  युवराज–गंभीर

मैच से पहले युवराज सिंह और हेड कोच गौतम गंभीर की दोस्ताना नोकझोंक कैमरों में कैद हो गई. एक तस्वीर में युवी पीछे से आकर गंभीर को मजाकिया अंदाज में पकड़ लेते हैं. दोनों की जबरदस्त बॉन्डिंग ने फैंस को 2007 टी-20 और 2011 विश्व कप की याद दिला दी, जब इन दोनों ने मिलकर भारत को दो विश्व खिताब दिलाए थे. सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.

युवराज और हरमनप्रीत के नाम हुए स्टैंड

इस मुकाबले में सबसे खास पल वह था जब युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के सम्मान में स्टेडियम के दो स्टैंड उनके नाम कर दिए गए. 2011 वर्ल्ड कप के ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ रहे युवराज और भारत को पहला महिला वर्ल्ड कप दिलाने वाली हरमनप्रीत के लिए यह सम्मान बेहद खास रहा. समारोह में दोनों अपने परिवार के साथ पहुंचे और दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया. इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. भारतीय पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह के नाम पर पहले ही स्टेडियम का एक पवेलियन है. 

मैच में क्या हुआ 

पहले मैच में सिर्फ 74 रन पर ढेर होने वाली साउथ अफ्रीका ने इस बार अपनी बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों को बेबस कर दिया. क्विंटन डिकॉक ने 46 गेंदों पर 90 रन ठोकते हुए भारतीय गेंदबाजी की लय बिगाड़ दी. उनकी पारी में 7 छक्के और 5 चौके शामिल थे. साउथ अफ्रीका ने 213 रन का विशाल स्कोर बनाया, जो इस सीरीज में अब तक का सबसे बड़ा टोटल है. 

जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत फिर कमजोर रही. हालांकि तिलक वर्मा ने 62 रन की शानदार पारी खेलकर उम्मीद जगाई, पर उन्हें बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला. जितेश शर्मा ने 27, अक्षर पटेल ने 21 और हार्दिक पंड्या ने 20 रन बनाए. जिसक चलते पूरी टीम 162 पर सिमट गई.

तीसरा टी-20 अब ‘करो या मरो’ जैसा

51 रन की हार के साथ सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है. 5 मैचों की इस सीरीज का तीसरा टी-20 मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में होगा. जहां दोनों टीमें बढ़त पाने के इरादे से उतरेंगी.  

Published at : 12 Dec 2025 12:09 PM (IST)
Tags :
Yuvraj Singh 2nd T20I GAUTAM GAMBHIR IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
Advertisement

वीडियोज

NPS में बड़ा धमाका! अब Gold–Silver ETF तक निवेश की आज़ादी | Paisa Live
Delhi News: सैनिक फार्म में बुलडोजर कार्रवाई, देखते ही देखते ढह गया मकान | Bulldozer Action
MP News: Bhopal में चलती कार में लगी भीषण आग... हादसे में 5 लोग जलकर राख | Road Accident | abp News
Goa Night Club Fire Update: 2-3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में होंगे लूथरा बंधू | Breaking News
सीक्रेट लव का शैतान दुश्मन | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
'भारत में वैवाहिक बलात्कार पर पतियों को सजा क्यों नहीं...', मैरिटल रेप पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 गेंदों में गिरे 5 विकेट, टीम इंडिया के नाम बना शर्मनाक रिकॉर्ड
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 गेंदों में गिरे 5 विकेट, टीम इंडिया के नाम बना शर्मनाक रिकॉर्ड
लाइफस्टाइल
दुनिया भर में कैसे मनाते हैं क्रिसमस, ट्री सजाने से लेकर सैंटा के इंतजार तक क्या-क्या परंपराएं मशहूर?
दुनिया भर में कैसे मनाते हैं क्रिसमस, ट्री सजाने से लेकर सैंटा के इंतजार तक क्या-क्या परंपराएं मशहूर?
यूटिलिटी
फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?
फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?
ट्रेंडिंग
मौत के नीचे शूटिंग... रीलबाजी में ट्रक के नीचे घुस गया शख्स, वीडियो देख भड़क गए यूजर्स
मौत के नीचे शूटिंग... रीलबाजी में ट्रक के नीचे घुस गया शख्स, वीडियो देख भड़क गए यूजर्स
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget