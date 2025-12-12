भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग

जापान के होक्काइदो और तोहोकू क्षेत्रों में शुक्रवार को 6.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे पूरे उत्तरी क्षेत्र में दहशत फैल गई. NHK के अनुसार, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने उत्तरी प्रशांत तट के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है. यह झटका उस शक्तिशाली 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के बाद आया है, जिसके सोमवार देर रात आने के बाद आफ्टरशॉक्स की चेतावनी जारी की गई थी.

सोमवार रात का 7.5 तीव्रता वाला भूकंप

सोमवार रात 11:15 बजे आए भीषण भूकंप ने उत्तरी जापान को हिला दिया था. यह झटका प्रशांत महासागर में, आउमोरी तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर दर्ज किया गया. इस हादसे में 34 से अधिक लोग घायल हुए.

प्रधानमंत्री ताकाइची बोलीं-'जनजीवन हमारी पहली प्राथमिकता'

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा कि राहत और बचाव कार्य जारी हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'हम लोगों की जान को प्राथमिकता दे रहे हैं और पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं.'

कई जगहों पर देखी गईं ऊंची लहरें

JMA के अनुसार, इवाते प्रीफेक्चर के कुजी पोर्ट पर लगभग 70 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी लहर पहुंची. आसपास के तटीय शहरों में 50 सेंटीमीटर तक की लहरें रिकॉर्ड की गईं. NHK ने बताया कि स्थानीय ऑयस्टर फार्मिंग राफ्ट्स को मामूली नुकसान पहुंचा है.

800 घरों में बिजली गुल, शिंकान्सेन ट्रेनों पर रोक

मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने बताया कि लगभग 800 घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई. सावधानी के तौर पर शिंकान्सेन (बुलेट ट्रेन) और कई स्थानीय ट्रेनों को मंगलवार सुबह तक रोक दिया गया. बाद में ईस्ट जापान रेलवे ने पुष्टि की कि सेवाएं बहाल कर दी गई हैं. तोहोकू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने बताया कि अधिकांश इलाकों में बिजली आपूर्ति मंगलवार सुबह तक बहाल कर दी गई.

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने आने वाले दिनों में आफ्टरशॉक्स की आशंका जताई है. एजेंसी ने यह भी कहा कि उत्तर-पूर्वी तट पर चिबा (टोक्यो के पूर्व) से लेकर होक्काइदो तक 8 तीव्रता वाले बड़े भूकंप और संभावित सुनामी का खतरा 'थोड़ा बढ़ा' है.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

क्षेत्र की 182 स्थानीय इकाइयों को अगले सप्ताह तक सतर्क रहने और अपनी आपदा तैयारी योजनाओं की समीक्षा करने को कहा गया है. JMA ने स्पष्ट किया कि यह किसी बड़े भूकंप की 'भविष्यवाणी' नहीं, बल्कि सावधानी के तौर पर जारी किया गया अलर्ट है.