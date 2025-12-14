ओजोन गैस तो नहीं छोड़ रहा आपका एयर प्यूरीफायर, खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

Air Purifier Buying Tips: सर्दियों की दस्तक के साथ ही शहरों में प्रदूषण भी काफी बढ़ गया है. खासतौर पर दिल्ली-एनसीआर में तो हालात बहुत बुरे हैं. इन शहरों में बढ़ते प्रदूषण ने एयर प्यूरीफायर को घर की जरूरत बना दिया है. अब बहुत से लोग अपने घरों में, दफ्तरों में एयर प्यूरीफायर लगवा रहे हैं. अगर आप भी एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं. तो पहले आपको कुछ बातों का पता होना जरूरी है. नहीं तो फिर आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है. कई लोग यह देखते ही नहीं कि उनका एयर प्यूरीफायर ओजोन गैस तो नहीं छोड़ रहा.

कई लोग मानते हैं कि हर प्यूरीफायर हवा को पूरी तरह सेफ बना देता है. लेकिन कुछ तकनीकें हवा साफ करने के साथ साथ ओजोन भी पैदा कर सकती हैं. जो सेहत के लिए नुकसानदेह मानी जाती है. ओजोन सांस की नली में जलन, सिरदर्द और फेफड़ों की समस्याएं बढ़ा सकती है. इसलिए सिर्फ ब्रांड या कीमत देखकर फैसला लेना समझदारी नहीं है. ओजोन गैस वाले एयर प्यूरीफायर से भी बचना है.

एयर प्यूरीफायर में ओजोन गैस का खतरा

सभी एयर प्यूरीफायर ओजोन नहीं छोड़ते. लेकिन कुछ खास तकनीकें इसकी वजह बनती हैं. आयनाइजर और ओजोन जनरेटर वाले प्यूरीफायर हवा में चार्ज्ड पार्टिकल छोड़ते हैं. जो धूल और एलर्जन को बैठाने में मदद करते हैं. इसी प्रोसेस में ओजोन भी बन सकती है. कम मात्रा में भी ओजोन लंबे समय तक संपर्क में रहने पर नुकसान पहुंचा सकती है.

कई देशों में इन मशीनों को लेकर सख्त नियम हैं. लेकिन भारत में अब भी हर मॉडल पर साफ जानकारी नहीं मिलती. इसलिए खरीदते समय यह चेक जरूरी है कि प्यूरीफायर ओजोन फ्री है या नहीं. अगर पैकेज या मैनुअल में आयनाइजर या ओजोन आउटपुट का जिक्र हो. तो सतर्क हो जाएं और सर्टिफाइड रिपोर्ट जरूर देखें.

खरीदते समय किन बातों पर ध्यान दें?

एयर प्यूरीफायर खरीदते वक्त सबसे सुरक्षित विकल्प HEPA फिल्टर वाला मॉडल होता है. यह तकनीक बिना किसी केमिकल प्रोसेस के बारीक पार्टिक्लस को पकड़ लेती है और ओजोन नहीं बनाती. इसके साथ एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर बदबू और गैसों को हटाने में मदद करता है. हमेशा CADR रेटिंग, कमरे के साइज और फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी चेक करें.

ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन जैसे AHAM या CARB का होना भरोसेमंद माना जाता है. एयरप्यूरीफायर खरीदने से पहले उसकी टेक्निकल डिटेल जरूर पढ़ें. अगर आयनाइजर फीचर दिया गया हो. तो उसे बंद करने का ऑप्शन होना चाहिए. तभी उस एयपफ्यूरीफायर को खरीदें.

