नासा में कैसे मिलती है नौकरी, कहां निकलती है इसकी वैकेंसी?

हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीनासा में कैसे मिलती है नौकरी, कहां निकलती है इसकी वैकेंसी?

सबसे पहले नाम NASA (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) का आता है. यह अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है, जो अंतरिक्ष मिशन, सैटेलाइट, रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी पर काम करती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 14 Dec 2025 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

अंतरिक्ष की रहस्यमयी दुनिया, चमकते सितारे, चांद और मंगल जैसे ग्रह इन सबको करीब से जानने और उन पर काम करने का सपना बहुत से छात्रों का होता है. जब भी स्पेस और साइंस की बात होती है, तो सबसे पहले नाम NASA (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) का आता है. यह अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है, जो अंतरिक्ष मिशन, सैटेलाइट, रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी पर काम करती है.

बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि नासा में नौकरी पाना बेहद मुश्किल है या सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ही संभव है. जबकि सच्चाई यह है कि अगर आप सही पढ़ाई, सही दिशा और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह सपना भी हकीकत बन सकता है. तो आइए जानते हैं कि नासा में नौकरी कैसे मिलती है, इसके लिए कौन-सी पढ़ाई जरूरी है, वैकेंसी कहां निकलती है और सैलरी कितनी मिलती है.

नासा में कैसे मिलती है नौकरी 

नासा में काम करने के लिए सबसे जरूरी साइंस और टेक्नोलॉजी में मजबूत पढ़ाई का होना है . इसमें सबसे पहले 10वीं के बाद आपको 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (PCM) विषय लेने चाहिए. 12वीं पास करने के बाद आपको इंजीनियरिंग या साइंस से जुड़े कोर्स करने होते हैं, जैसे- एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथ्स या स्पेस साइंस. नासा में काम करने वाले ज्यादातर लोगों के पास मास्टर्स डिग्री या पीएचडी होती है. इसलिए अगर आप आगे चलकर बड़ी और अच्छी पोस्ट चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन बहुत जरूरी हो जाती है.

नासा एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है, इसलिए वहां की परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए अमेरिकी नागरिकता (US Citizenship) होना जरूरी होता है. वहीं . भारतीय छात्र इंटर्नशिप और फेलोशिप के जरिए, किसी खास रिसर्च प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट जॉब के तहत और अमेरिका की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके, वहां का वर्क परमिट मिलने के बाद नासा के साथ काम कर सकते हैं. इसके अलावा, कई बार नासा निजी कंपनियों और इंटरनेशनल रिसर्च संस्थानों के साथ मिलकर काम करता है, जहां भारतीय प्रोफेशनल्स को भी मौका मिल सकता है. 

नासा की वैकेंसी कहां निकलती है?

नासा में निकलने वाली सभी नौकरियों और इंटर्नशिप की जानकारी USA सरकार की ऑफिशियल जॉब वेबसाइट पर मिलती है. इस वेबसाइट का नाम USAJOBS है. यहां नासा से जुड़ी हर वैकेंसी, योग्यता और अप्लाई करने की पूरी जानकारी दी जाती है.आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, अपनी पढ़ाई और स्किल्स के हिसाब से जॉब सर्च कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं. 

नासा में नौकरी मिलने पर कितनी सैलरी मिलती है?

नासा में मिलने वाली सैलरी आपके पद, पढ़ाई और एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है. आमतौर पर नासा में काम करने वाले कर्मचारियों की औसत सालाना सैलरी भारतीय रुपए में लगभग 87 लाख से 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है. शुरुआत में सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, सैलरी भी तेजी से बढ़ती है.

Published at : 14 Dec 2025 11:30 AM (IST)
