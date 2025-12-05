राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है और...'

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं. इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि उन्हें रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने नहीं दिया जा रहा. उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार में ही ऐसा होता है कि विपक्ष के नेता को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जाता. इसपर एकनाथ शिंदे के सांसद की प्रतिक्रिया आई है.

शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने राहुल गांधी के आरोप का जवाब देते हुए कहा है, "किससे मिलना है ये, रूस को तय करना होता है. ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए."

'और मजबूत होंगे रूस-भारत के रिश्ते'- मिलिंद देवड़ा

वहीं, मिलिंद देवड़ा ने व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया. उन्होंने कहा, " रूस के राष्ट्रपति का सभी पार्टियों और सांसदों की ओर से स्वागत करता हूं. पुतिन की भारत यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है. इस यात्रा के बाद से रूस और भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे."

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते गुरुवार (4 दिसंबर) को दावा किया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में विपक्ष का यह अधिकार छीन लिया गया है कि विदेशी मेहमानों से मिल सकें. राहुल गांधी ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार असुरक्षित महसूस करती है.

राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि जब कोई विदेशी मेहमान भारत आता है या पीएम मोदी विदेश जाते हैं, तो सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि राहुल गांधी से मुलाकात नहीं होनी चाहिए.

याद दिलाई पुरानी परंपरा

राहुल गांधी ने पुरानी परंपरा याद दिलाते हुए यह कहा था कि विदेशी मेहमान जब भी भारत आते थे, नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात उनसे होती थी. यह अटल बिहार वाजपेयी की सरकार में भी हुआ और मनमोहन सिंह की सरकार में भी. हालांकि, आज यह समय है कि जब विदेशी मेहमान आएं या राहुल गांधी खुद विदेश जाएं तो मोदी सरकार की ओर से कहा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष से कोई न मिले.