Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSpam Calls पर TRAI का शिकंजा, AI बताएगा कौन कर रहा स्पैम?

Spam Calls पर TRAI का शिकंजा, AI बताएगा कौन कर रहा स्पैम?

TRAI ने स्पैम कॉल पर नए नियम लागू किए हैं. अब AI संदिग्ध नंबरों की पहचान करेगा. रोबो कॉल पर 5 पैसे प्रति मिनट तक चार्ज लगेगा और बार-बार स्पैम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 29 Sep 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

फोन उठाते ही रिकॉर्डेड आवाज सुनाई देना -बार-बार आने वाली स्पैम कॉल और फर्जी नंबरों से परेशान लोगों के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने नियम और कड़े किए हैं. नए नियमों में रोबो कॉल पर टेलीकॉम कंपनियों के बीच चार्ज लगाने, AI की मदद से स्पैमर की पहचान करने और स्पैम रिपोर्ट करने वाले ऐप्स के लिए नए नियम तय किए गए हैं.

रोबो कॉल करने पर लगेगा 5 पैसे प्रति मिनट तक चार्ज

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Apple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज
Apple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज
टेक्नोलॉजी
4 साल बाद Google का बड़ा Android इवेंट, इस बार क्या होगा खास?
4 साल बाद Google का बड़ा Android इवेंट, इस बार क्या होगा खास?
टेक्नोलॉजी
एक छोटी गलती और WhatsApp Account Ban! इन 4 कामों से बचें
एक छोटी गलती और WhatsApp Account Ban! इन 4 कामों से बचें
टेक्नोलॉजी
Instagram Reel को बना सकते हैं अपने फोन की रिंगटोन! ये है सबसे आसान तरीका
Instagram Reel को बना सकते हैं अपने फोन की रिंगटोन! ये है सबसे आसान तरीका

अब कंपनियों को ऑटोमैटिक या AI से की जाने वाली कॉल की जानकारी पहले अपनी टेलीकॉम कंपनी को देनी होगी. बिना जानकारी दिए ऐसी कॉल करने पर उसे स्पैम माना जा सकता है.

अगर ऐसी कॉल किसी दूसरी कंपनी के नेटवर्क के ग्राहक तक पहुंचती है तो कॉल पाने वाली टेलीकॉम कंपनी, कॉल भेजने वाली कंपनी से 5 पैसे प्रति मिनट तक चार्ज ले सकती है. यह चार्ज आम मोबाइल ग्राहक से नहीं लिया जाएगा.

हालांकि 140, 1600 और 1601 जैसी तय नंबर सीरीज से होने वाली कॉल पर यह चार्ज लागू नहीं होगा.

AI बताएगा कौन कर रहा है स्पैम

TRAI ने स्पैम पकड़ने के लिए AI के इस्तेमाल को भी नियमों में शामिल किया है. अगर AI सिस्टम किसी नंबर को संदिग्ध स्पैमर मानता है तो इसकी जानकारी टेलीकॉम कंपनी को भेजी जाएगी. इसके बाद उसी व्यक्ति या कंपनी से जुड़े दूसरे नंबरों की भी जांच हो सकेगी.

अगर 10 दिन में किसी के पांच या उससे ज्यादा नंबर स्पैम गतिविधि में पकड़े जाते हैं तो उसकी KYC दोबारा जांची जा सकती है. जरूरत पड़ने पर घर या ऑफिस जाकर भी जांच होगी. गड़बड़ी मिलने पर सभी नंबरों की आउटगोइंग सेवा 15 दिन तक बंद की जा सकती है.

गलती से स्पैम चिन्हित होने वाले नंबर के लिए अपनी बात रखने और जांच के बाद स्पैम सूची से हटने का रास्ता भी रखा गया है.

स्पैम की शिकायत पर भी होगी सख्ती

नए नियमों में शिकायत के आधार पर कार्रवाई का रास्ता भी आसान किया गया है. अगर किसी नंबर के खिलाफ तीन शिकायतें आती हैं और AI भी उसे स्पैमर मानता है तो कार्रवाई की जा सकती है. पुराने पांच शिकायत वाले नियम को भी जारी रखा गया है.

बार-बार स्पैम गतिविधि में पकड़े जाने पर सभी नंबर एक साल तक बंद किए जा सकते हैं और संबंधित व्यक्ति या संस्था को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है.

स्पैम बताने वाले ऐप्स को भी नियम मानने होंगे

TRAI ने स्पैम पहचानने और ब्लॉक करने वाले कॉल मैनेजमेंट ऐप्स के लिए भी नियम बनाए हैं. ऐसे ऐप सरकारी या TRAI की तय नंबर सीरीज से आने वाली हर कॉल को अपने स्तर पर स्पैम नहीं बता सकेंगे.

इसके अलावा ऐप में मौजूद 'Report Spam' सुविधा तभी मान्य होगी, जब उसकी शिकायत टेलीकॉम कंपनियों के DLT सिस्टम तक पहुंचे. यानी सिर्फ ऐप पर शिकायत करने से बात खत्म नहीं होगी शिकायत कार्रवाई वाले सिस्टम तक भी पहुंचनी जरूरी होगी.

DND की सेटिंग में भी बदलाव

जिन लोगों ने 1909 के जरिए FULLY BLOCK विकल्प चुना है उनकी सेटिंग में भी बदलाव होगा. इसे BLOCK PROMO में बदला जाएगा. इससे प्रचार वाली कॉल और मैसेज बंद रहेंगे लेकिन OTP, बैंक अलर्ट, डिलीवरी अपडेट, फ्लाइट की जानकारी और जरूरी सरकारी संदेश मिलते रहेंगे.

पूरी तरह प्रचार वाले संदेश रोकने के लिए 1909 के जरिए BLOCK PROMO का विकल्प इस्तेमाल किया जा सकेगा.

कंपनी का नाम इस्तेमाल कर भेजे फर्जी मैसेज तो कार्रवाई

अगर कोई ठग बैंक या कंपनी के नाम वाले Sender ID का गलत इस्तेमाल करता है तो उसे रोकने के लिए भी नया नियम है. ऐसे Sender ID को छह घंटे के अंदर रोका जा सकेगा. जिस कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है उसे अपने पासवर्ड और API बदलने के साथ पुलिस में शिकायत भी करनी होगी.

नियम कब लागू होंगे?

TRAI के मुताबिक अलग-अलग प्रावधान अलग समय पर लागू होंगे. ज्यादातर नियम गजट में प्रकाशित होने के 30 दिन बाद लागू होंगे. वहीं रोबो कॉल की जानकारी देने और 5 पैसे प्रति मिनट तक के चार्ज से जुड़े नियम 60 दिन बाद लागू होंगे. AI और शिकायतों को जोड़कर कार्रवाई जैसे कुछ प्रावधान 90 दिन बाद लागू होंगे.

TRAI के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच स्पैम को लेकर 11.49 लाख से ज्यादा शिकायतें मिलीं. अप्रैल में ही स्पैम गतिविधियों से जुड़े 20,591 कनेक्शन काटे गए. नए नियमों का मकसद इसी तरह की फर्जी और परेशान करने वाली कॉल पर लगाम लगाना है.

ये भी पढ़ें: एक छोटी गलती और WhatsApp Account Ban! इन 4 कामों से बचें

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 29 Sep 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Apple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज
Apple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज
टेक्नोलॉजी
4 साल बाद Google का बड़ा Android इवेंट, इस बार क्या होगा खास?
4 साल बाद Google का बड़ा Android इवेंट, इस बार क्या होगा खास?
टेक्नोलॉजी
एक छोटी गलती और WhatsApp Account Ban! इन 4 कामों से बचें
एक छोटी गलती और WhatsApp Account Ban! इन 4 कामों से बचें
टेक्नोलॉजी
Instagram Reel को बना सकते हैं अपने फोन की रिंगटोन! ये है सबसे आसान तरीका
Instagram Reel को बना सकते हैं अपने फोन की रिंगटोन! ये है सबसे आसान तरीका
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत समेत दुनिया के 20 देशों की दवाएं US में टैक्स फ्री, इन बीमारियों में असरदार
भारत समेत दुनिया के 20 देशों की दवाएं US में टैक्स फ्री, इन बीमारियों में असरदार
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप के लिए इस दिन होगा शेड्यूल का एलान, नोट कर लें तारीख
2027 वर्ल्ड कप के लिए इस दिन होगा शेड्यूल का एलान, नोट कर लें तारीख
महाराष्ट्र
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च
साउथ सिनेमा
मुस्लिम से हिंदू बनी थीं खुशबू सुंदर, पिता पर लगाया यौन शोषण का आरोप, एक्टिंग से राजनीति तक में छोड़ी छाप
मुस्लिम से हिंदू बनी थीं खुशबू सुंदर, पिता पर लगाया यौन शोषण का आरोप
विश्व
Exclusive: PoK में प्रदर्शनकारियों का बड़ा ऐलान, शहबाज-मुनीर की उड़ेगी नींद!
Exclusive: PoK में प्रदर्शनकारियों का बड़ा ऐलान, शहबाज-मुनीर की उड़ेगी नींद!
ट्रेंडिंग
Swiggy डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट मालिक बना शख्स, वायरल हुई कहानी
Swiggy डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट मालिक बना शख्स, वायरल हुई कहानी
टेक्नोलॉजी
Apple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज
Apple iPad 12 में मिलेगी A19 Chip और 8GB RAM की ताकत, Leak में खुला राज
शिक्षा
NLSIU में रिसर्च फेलोशिप का मौका, 2 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड
NLSIU में रिसर्च फेलोशिप का मौका, 2 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget