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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोटो में लिखा Text ऐसे करें Copy, Translate और Search! गजब है iPhone का फीचर

फोटो में लिखा Text ऐसे करें Copy, Translate और Search! गजब है iPhone का फीचर

iPhone के Live Text फीचर से फोटो में लिखे Text को आसानी से Copy, Translate और Search कर सकते हैं. जानें इस कमाल के फीचर को इस्तेमाल करने का आसान तरीका.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Sep 2026 07:29 AM (IST)
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आजकल स्मार्टफोन सिर्फ फोटो खींचने का काम नहीं करते हैं बल्कि कैमरे के जरिए आसपास मौजूद जानकारी को पहचानकर उस पर तुरंत एक्शन लेने की सुविधा भी देते हैं. iPhone में मौजूद Live Text ऐसा ही फीचर है. इसकी मदद से आप किसी पोस्टर, साइन बोर्ड, डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड या स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को बिना टाइप किए कॉपी, शेयर, ट्रांसलेट या सर्च कर सकते हैं. यह फीचर iPhone XS/XR और उसके बाद के मॉडल में iOS 15 या बाद के वर्जन के साथ उपलब्ध है.

Live Text इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले iPhone में Camera ऐप खोलें. अब कैमरे को उस टेक्स्ट की तरफ करें जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं. स्क्रीन पर टेक्स्ट के आसपास पीला फ्रेम दिखाई देने के बाद Live Text आइकन पर टैप करें. इसके बाद आप टेक्स्ट को चुन सकते हैं और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं.

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बिना टाइप किए कॉपी और शेयर करें

मान लीजिए किसी नोटिस, किताब या पोस्टर पर कोई लंबा टेक्स्ट लिखा है. उसे देखकर दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है. Live Text से टेक्स्ट चुनकर Copy करें और उसे Notes, Messages, Mail या किसी दूसरे ऐप में पेस्ट कर दें. चाहें तो सीधे Share ऑप्शन से भी इसे भेज सकते हैं.

विदेशी भाषा का तुरंत करें ट्रांसलेशन

Live Text का एक और फायदेमंद काम टेक्स्ट का Translate करना है. किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू, सड़क के साइन या किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखे टेक्स्ट को कैमरे में दिखाकर उसे चुनें और Translate ऑप्शन पर टैप करें. उपलब्ध भाषाओं के आधार पर iPhone उसका ट्रांसलेशन दिखा सकता है.

नंबर और वेबसाइट पर सीधे एक्शन

अगर फोटो या कैमरा फ्रेम में कोई फोन नंबर, ईमेल आईडी या वेबसाइट दिखाई देती है तो Live Text कई मामलों में उसके लिए सीधे Quick Action भी दिखाता है. इससे नंबर पर कॉल करना, ईमेल शुरू करना या वेबसाइट खोलना आसान हो जाता है. कुछ कंडिशन में करेंसी को कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी दिखाई देता है.

फोटो और वीडियो में भी काम करता है

Live Text केवल कैमरे तक सीमित नहीं है. Photos ऐप में मौजूद फोटोज और सपोर्टेड वीडियो में भी टेक्स्ट पहचाना जा सकता है. वीडियो में पहले उसे रोककर टेक्स्ट चुनें, फिर Copy, Translate, Search Web या Share जैसे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 29 Sep 2026 07:29 AM (IST)
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