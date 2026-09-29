फोटो में लिखा Text ऐसे करें Copy, Translate और Search! गजब है iPhone का फीचर

आजकल स्मार्टफोन सिर्फ फोटो खींचने का काम नहीं करते हैं बल्कि कैमरे के जरिए आसपास मौजूद जानकारी को पहचानकर उस पर तुरंत एक्शन लेने की सुविधा भी देते हैं. iPhone में मौजूद Live Text ऐसा ही फीचर है. इसकी मदद से आप किसी पोस्टर, साइन बोर्ड, डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड या स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को बिना टाइप किए कॉपी, शेयर, ट्रांसलेट या सर्च कर सकते हैं. यह फीचर iPhone XS/XR और उसके बाद के मॉडल में iOS 15 या बाद के वर्जन के साथ उपलब्ध है.

Live Text इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले iPhone में Camera ऐप खोलें. अब कैमरे को उस टेक्स्ट की तरफ करें जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं. स्क्रीन पर टेक्स्ट के आसपास पीला फ्रेम दिखाई देने के बाद Live Text आइकन पर टैप करें. इसके बाद आप टेक्स्ट को चुन सकते हैं और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं.

बिना टाइप किए कॉपी और शेयर करें

मान लीजिए किसी नोटिस, किताब या पोस्टर पर कोई लंबा टेक्स्ट लिखा है. उसे देखकर दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है. Live Text से टेक्स्ट चुनकर Copy करें और उसे Notes, Messages, Mail या किसी दूसरे ऐप में पेस्ट कर दें. चाहें तो सीधे Share ऑप्शन से भी इसे भेज सकते हैं.

विदेशी भाषा का तुरंत करें ट्रांसलेशन

Live Text का एक और फायदेमंद काम टेक्स्ट का Translate करना है. किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू, सड़क के साइन या किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखे टेक्स्ट को कैमरे में दिखाकर उसे चुनें और Translate ऑप्शन पर टैप करें. उपलब्ध भाषाओं के आधार पर iPhone उसका ट्रांसलेशन दिखा सकता है.

नंबर और वेबसाइट पर सीधे एक्शन

अगर फोटो या कैमरा फ्रेम में कोई फोन नंबर, ईमेल आईडी या वेबसाइट दिखाई देती है तो Live Text कई मामलों में उसके लिए सीधे Quick Action भी दिखाता है. इससे नंबर पर कॉल करना, ईमेल शुरू करना या वेबसाइट खोलना आसान हो जाता है. कुछ कंडिशन में करेंसी को कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी दिखाई देता है.

फोटो और वीडियो में भी काम करता है

Live Text केवल कैमरे तक सीमित नहीं है. Photos ऐप में मौजूद फोटोज और सपोर्टेड वीडियो में भी टेक्स्ट पहचाना जा सकता है. वीडियो में पहले उसे रोककर टेक्स्ट चुनें, फिर Copy, Translate, Search Web या Share जैसे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

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