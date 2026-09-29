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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी10 मिनट में ऐसे बढ़ाएं अपने Wi-Fi राउटर की सिक्योरिटी! तुरंत बदलें ये सेटिंग्स

10 मिनट में ऐसे बढ़ाएं अपने Wi-Fi राउटर की सिक्योरिटी! तुरंत बदलें ये सेटिंग्स

Wi-Fi राउटर को सुरक्षित बनाने के लिए सिर्फ मजबूत पासवर्ड काफी नहीं है. जानें 10 मिनट में कौन-सी जरूरी सेटिंग्स बदलकर नेटवर्क को हैकिंग और अनजान डिवाइस से बचा सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Sep 2026 09:26 AM (IST)
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आज के समय में घर का राउटर सिर्फ इंटरनेट चलाने वाला डिवाइस नहीं है बल्कि यह आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, कैमरा और दूसरे कनेक्टेड गैजेट्स को इंटरनेट से जोड़ने का मेन रास्ता है. इसलिए अगर राउटर की सिक्योरिटी कमजोर है तो इससे जुड़े बाकी डिवाइस भी खतरे में आ सकते हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ जरूरी सेटिंग्स बदलकर आप करीब 10 मिनट में अपने होम नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत कर सकते हैं.

सिक्योरिटी सेटिंग्स बदलने के लिए पहले राउटर के एडमिन पैनल में जाना होगा. आमतौर पर ब्राउजर में 192.168.1.1 या 192.168.0.1 डालकर इसे खोला जा सकता है. अगर यह काम न करे तो Windows में Command Prompt खोलकर ipconfig कमांड चलाएं और Default Gateway के सामने दिए गए पते को देखें. Mac पर Wi-Fi आइकन के जरिए Router का पता देखा जा सकता है. ध्यान रखें कि राउटर का एडमिन पासवर्ड और Wi-Fi से कनेक्ट होने वाला पासवर्ड अलग हो सकता है.

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डिफॉल्ट पासवर्ड और Wi-Fi नाम बदलें

अगर आपने अब तक राउटर का एडमिन यूजरनेम और पासवर्ड नहीं बदला है तो इसे तुरंत बदलना बेहतर है. ऐसा ही Wi-Fi के नाम यानी SSID और उसके पासवर्ड के साथ भी करें. राउटर के मॉडल का नाम SSID में दिखने से संभावित हमलावर को आपके डिवाइस की कुछ जानकारी मिल सकती है.

Wi-Fi सिक्योरिटी में उपलब्ध सबसे मजबूत ऑप्शन चुनें. नए राउटर में WPA3-Personal उपलब्ध हो सकता है. हालांकि पुराने डिवाइस WPA3 को सपोर्ट नहीं करते, ऐसे में WPA2/WPA3 Mixed Mode का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है.

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Guest Network का करें इस्तेमाल

घर आने वाले मेहमानों को अपना मुख्य Wi-Fi पासवर्ड देने के बजाय Guest Network का इस्तेमाल करें. इससे मेहमानों के डिवाइस को आपके मुख्य नेटवर्क से अलग रखा जा सकता है. यही नेटवर्क स्मार्ट बल्ब, कैमरा और दूसरे IoT डिवाइस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसका फायदा यह है कि किसी कनेक्टेड डिवाइस में समस्या आने पर आपके मुख्य नेटवर्क और उसमें मौजूद संवेदनशील डिवाइस तक सीधी पहुंच सीमित की जा सकती है.

WPS को कर दें बंद

WPS यानी Wi-Fi Protected Setup डिवाइस को बिना लंबा पासवर्ड टाइप किए Wi-Fi से जोड़ने के लिए बनाया गया है लेकिन इसका PIN सिस्टम सुरक्षा के लिहाज से कमजोर हो सकता है. इसलिए अगर आपको WPS की जरूरत नहीं पड़ती है तो राउटर की सेटिंग्स में जाकर इसे बंद कर दें. आजकल Wi-Fi शेयर करने के लिए फोन में QR कोड जैसे आसान ऑप्शन भी मौजूद हैं.

Remote Management को रखें बंद

कई राउटर घर से बाहर रहते हुए भी इंटरनेट के जरिए एडमिन पैनल एक्सेस करने की सुविधा देते हैं. यह सुविधाजनक जरूर है लेकिन इससे राउटर का मैनेजमेंट इंटरफेस इंटरनेट के जरिए ज्यादा एक्सपोज हो सकता है. अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो Remote Management, Web Access from WAN, Telnet और SSH जैसी सुविधाओं को बंद रखना बेहतर है.

Firmware अपडेट करना न भूलें

आखिर में राउटर के Firmware Update सेक्शन में जाकर अपडेट चेक करें. अगर Auto Firmware Update का ऑप्शन मौजूद है तो उसे चालू कर दें. सिक्योरिटी अपडेट पुराने और सुरक्षा खतरों से बचाव में जरूरी भूमिका निभाते हैं. अगर राउटर बनाने वाली कंपनी अब अपडेट नहीं देता और डिवाइस End-of-Life पर पहुंच चुका है तो नया राउटर लेना ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 29 Sep 2026 09:26 AM (IST)
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