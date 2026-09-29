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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकितने साल के हुए अभिजीत दीपके? बर्थडे विश करते हुए आशुतोष रांका बोले- 'तुमने ही...'

कितने साल के हुए अभिजीत दीपके? बर्थडे विश करते हुए आशुतोष रांका बोले- 'तुमने ही...'

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को उनके जन्मदिन पर सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बधाई दी. महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 29 सितंबर 1995 को जन्मे अभिजीत दीपके आज 31 साल के हो गए हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 09:44 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके को उनके जन्मदिन पर आज देश विदेश से बधाइयां मिल रही हैं. सीजेपी के सह संयोजक और प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मंगलवार (29 सितंबर) को अभिजीत दीपके संग कई अपनी फोटोज एक्स पर पोस्ट कीं. 

आशुतोष रांका ने अभिजीत दीपके को उनके जन्मदिन पर बधाई दी. उन्होंने एक्स पर लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो अभिजीत दीपके. जब हम उम्मीद खोने लगे थे, तब तुमने इस देश (और मुझे) को संभाला और आगे बढ़ाया. उन सभी शानदार चीजों और बेहतरीन पलों के लिए जो हमारा इंतजार कर रहे हैं." 

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कितने साल के हैं अभिजीत दीपके
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 29 सितंबर 1995 को जन्मे अभिजीत दीपके आज 31 साल के हो गए हैं. सीजेआई की बेरोजगार युवाओं पर टिप्पणी के बाद  16 मई 2026 को अभिजीत दीपके द्वारा घोषित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को सोशल मीडिया पर आज लाखों लोग फॉलो करते हैं. 

NEET पेपर लीक के मद्देनजर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक के साथ जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल की. इसके चलते 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हिंसा देखने को मिली. 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद CJP ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी. इसके बाद से अभिजीत दीपके का कद और बढ़ता चला गया.  

कौन हैं अभिजीत दीपके 
छत्रपति संभाजी नगर निवासी 31 साल के अभिजीत दीपके करीब 2 साल अमेरिका में रहे. बीबीसी मराठी से बातचीत में उन्होंने बताया था कि उन्होंने पुणे से ग्रेजुएशन किया है. अभिजीत दीपके करीब 3 साल तक आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं. उन्होंने बताया था कि मैंने कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी के साथ काम किया फिर मुझे लगा मुझे और पढ़ने की जरूरत है और मैं घर पर मास्टर्स की तैयारी करने लगा. फिर मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी से बुलावा आया. अभिजीत दीपके ने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन्स में मास्टर्स की है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 29 Sep 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
CJP Abhijeet Dipke Ashutosh Ranka
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