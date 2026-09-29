राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल

उत्तर प्रदेश के दस राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं. लेकिन, इस बार का चुनाव बेहद रोमांचक हो सकता हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कोई नया दाँव चल सकते हैं. सोमवार को सपा मुखिया ने कहा कि वो राज्यसभा चुनाव में सरप्राइज देंगे. लेकिन, ये सरप्राइज़ क्या होगा? इसे लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया हैं. सियासी जानकारों की मानें तो सपा इस बार तीन प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है.

उत्तर प्रदेश की दस राज्यसभा सीटों पर होने वाले हैं. इनमें बीजेपी की आठ, सपा एक और एक बसपा की सीट खाली हो रही है. बसपा के पास संख्या बल नहीं है इसलिए सीधा मुकाबला सपा-बीजेपी के बीच ही होगा. अभी की मौजूदा संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सात और समाजवादी पार्टी दो सीटों पर आसानी से अपने प्रत्याशियों को जिता सकती है. दो प्रत्याशियों को जिताने के बाद भी सपा के पास 25-26 वोट अतिरिक्त बच जाएंगे.

राज्यसभा चुनाव में क्या सरप्राइज देंगे अखिलेश?

अखिलेश यादव ने इस बार राज्यसभा चुनाव में सरप्राइज के लिए तैयार रहने को कहा है. ऐसे में माना जा रहा हैं कि सपा दो की जगह तीन प्रत्याशियों को मैदान में उतार कर राज्यसभा चुनाव को और दिलचस्प बना सकती है. अखिलेश ने इसके लिए पार्टी के सभी सदस्यों से सलाह भी ले ली है और जनता को एक बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है.

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चुनाव में तीन प्रत्याशी उतार सकती है सपा

सपा मुखिया की इस रणनीति के पीछे और सियासी वजह ये भी मानी जा रही है कि अगर सपा ने दो ही प्रत्याशी उतारे तो बीजेपी नौ उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है. जिससे सपा के एक उम्मीदवार के हारने की आशंका बढ़ जाएगी. इसलिए अखिलेश कोई सियासी खतरा उठाना नहीं चाहेंगे. सपा अध्यक्ष के सरप्राइज़ के लिए ज्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा. क्यों सपा आज ही अपने प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र खरीदेगी. जिससे पता चलेगा कि किसने-किसने पर्चा खरीदा है और सपा कितने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं.

यूपी में मौजूदा सदस्य संख्या के हिसाब से बीजेपी गठबंधन के पास कुल 288 विधायक है. इनमें बीजेपी के 255, अपना दल सोनेलाल के 13, रालोद के 9, सुभासपा के 6 और निषाद पार्टी के 5 विधायक हैं. जबकि सपा-कांग्रेस गठबंधन के पास 103 विधायक हैं जिनमें 101 सपा और 2 कांग्रेस के विधायक हैं. इनके अलावा जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के दो और तीन निर्दलीय विधायक हैं.

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