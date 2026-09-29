20 लाख की नौकरी ठुकराकर बने IPS, पढ़ें शरण कांबले की कहानी

शरण कांबले का बचपन सीमित संसाधनों के बीच बीता, उनके पिता गोपीनाथ कांबले और मां परिवार चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने के साथ सब्जियां बेचते थे. दोनों के औपचारिक शिक्षा ज्यादा नहीं हुई, लेकिन वह अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर हमेशा गंभीर रहे. कांबले ने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की. 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए उन्हें रोज करीब 12 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था. उनके घर में 11वीं कक्षा तक बिजली भी नहीं थी. ऐसे में रात के समय पढ़ाई के लिए उन्हें केरोसिन की लालटेन पर निर्भर रहना पड़ता था.