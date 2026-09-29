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20 लाख की नौकरी ठुकराकर बने IPS, पढ़ें शरण कांबले की कहानी
IPS गोपीनाथ कांबले का सफर कई मुश्किलों से होकर गुजरा. इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने करीब 20 लाख के पैकेज वाली प्राइवेट नौकरी का ऑफर मिला लेकिन उन्होंने इसे छोड़कर UPSC की तैयारी की.
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तडवले गांव से निकलकर आईपीएस अधिकारी बनने तक शरण गोपीनाथ कांबले का सफर कई मुश्किलों से होकर गुजरा. जिस घर में कभी बिजली तक नहीं थी और पढ़ाई के लिए केरोसिन की लालटेन का सहारा लेना पड़ता था, वहीं से निकलकर उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई की. इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने करीब 20 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली प्राइवेट नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने इसे छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की और देश सेवा का रास्ता चुना.
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Published at : 29 Sep 2026 08:25 AM (IST)
Tags :Education News
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