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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशियन गेम्स: अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम

एशियन गेम्स: अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम

Asian Games 2026: एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट के चारों क्वार्टरफाइनल बारिश की भेंट चढ़ गए. अब अगर फाइनल भी बारिश में धुल जाता है, तो जानिए गोल्ड मेडल किसे मिलेगा?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 29 Sep 2026 09:56 AM (IST)
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एशियन गेम्स में क्रिकेट के नियम बहस का मुद्दा बन गए हैं. एक या दो नहीं बल्कि चारों क्वार्टरफाइनल मैच बारिश की भेंट चढ़ गए. ऐसे में ऊंची रैंकिंग वाली टीम यानी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को बिना खेले ही सेमीफाइनल में एंट्री मिल गई है. यह नैतिक मूल्यों के विरुद्ध दिखाई पड़ता है, क्योंकि अफगानिस्तान, नेपाल, मलेशिया और हॉन्ग कॉन्ग ग्रुप स्टेज की चुनौतियों को पार कर क्वार्टरफाइनल का क्वालीफिकेशन मिला था. मगर उन्हें सेमीफाइनल में जाने के लिए दावेदारी पेश करने का अवसर ही नहीं मिल पाया.

28 सितंबर को भारत बनाम अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाम हॉन्ग कॉन्ग के मैच में बारिश के चलते टॉस तक नहीं हो पाया था. कुछ ऐसा ही 29 सितंबर को हुआ, जब श्रीलंका बनाम नेपाल और बांग्लादेश बांग्लादेश बनाम मलेशिया मैच में भी एक गेंद तक नहीं खेली गई. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि गोल्ड मेडल मैच में भी बारिश हो गई, तो आखिर पदक किस टीम को मिलेगा.

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फाइनल में आई बारिश, तो गोल्ड किसको?

मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मैच 3 अक्टूबर को खेले जाएंगे. फाइनल में ऊंची रैंकिंग वाली टीम को विजेता घोषित करने का नियम नहीं है. अगर फाइनल मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ जाता है, तो दोनों टीमों को गोल्ड मेडल मिलेगा.

पहले ऐसा नियम नहीं था, क्योंकि 2022 एशियन गेम्स का फाइनल रद्द होने पर टीम इंडिया को ऊंची रैंकिंग के आधार पर विजेता घोषित किया गया था. मगर अब नियम बदल दिया गया है. किसी एक टीम को गोल्ड दिए जाने के बजाय, बारिश आने पर दोनों टीमों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा.

परिणाम के लिए कम से कम कितने ओवर का मैच?

मौजूदा नियमों के अनुसार मैच को ऑफिशियल तभी माना जाएगा जब दोनों टीमों ने कम से कम 5-5 ओवर खेले हों अथवा उसे रद्द कर दिया जाएगा. पांच ओवर खेले जाने के बाद बारिश दखल देती है तो DLS (डकवर्थ लुईस) नियम का सहारा लिया जाएगा. उस स्थिति में एक ही टीम को गोल्ड मेडल दिया जाएगा.

सेमीफाइनल का शेड्यूल

एशियन गेम्स में दोनों सेमीफाइनल मैच 1 अक्टूबर को खेले जाएंगे. पहले क्वार्टरफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टक्कर होगी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से होगा. ये दोनों मैच कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क पर ही खेले जाएंगे. एशियन गेम्स में क्रिकेट के सभी मैच इसी मैदान पर खेले गए हैं. 

1 अक्टूबर - पहला सेमीफाइनल - पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश

1 अक्टूबर - दूसरा सेमीफाइनल - भारत बनाम श्रीलंका 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 29 Sep 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Asian Games Asian Games 2026
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