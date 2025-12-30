इन तीन सीक्रेट ट्रिक्स से कोई नहीं हैक कर पाएगा आपका WhatsApp, मिनटों में सेफ हो जाएगा आपका अकाउंट, जानिए कैसे

WhatsApp अकाउंट को हैक होने से बचाने का सबसे कारगर तरीका टू-स्टेप वेरिफिकेशन है. यह फीचर अकाउंट पर एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ देता है. इसे ऑन करने के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके मोबाइल नंबर से WhatsApp लॉग-इन करने की कोशिश करता है तो उसे आपके द्वारा बनाया गया 6 अंकों का पिन भी डालना होगा.