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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी

'घर में रहे, Video न शेयर करें', भारतीय दूतावास की सऊदी में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी

दूतावास ने भारतीय नागरिकों को मौजूदा घटनाओं से संबंधित किसी भी वीडियो या न्यूज को नहीं शेयर करने की भी सलाह दी है. हूती ने सऊदी के दो एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 08 Oct 2026 09:06 PM (IST)
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यूमन की ओर से लगातार सऊदी पर किए जा रहे हमलों के बीच भारत ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी किया है. रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों से कहा है कि वह अधिकारियों की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन करें. दूतावास ने एडवाइजरी में कहा, 'मौजूदा हालात को देखते हुए सऊदी अरब में सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने, ज्यादा से ज्यादा घर से अंदर रहें और आधिकारिक चैनल के जरिए स्थानीय अधिकारियों की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें.'

दूतावास ने भारतीय नागरिकों को मौजूदा घटनाओं से संबंधित किसी भी वीडियो या न्यूज को नहीं शेयर करने की भी सलाह दी है. यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूर्वी सऊदी अरब के दम्माम सहित कई ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं. इन हमलों के चलते रियाद में विमान संचालन को अस्थायी रूप से प्रभावित या निलंबित करना पड़ा. इससे पहले भी दम्माम, खमीस मुशैत, आभा और ताइफ जैसे शहरों में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से हमले किए जा चुके हैं.

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भारत ने गुरुवार (8 अक्टूबर 2026) को सऊदी अरब के दो हवाई अड्डों पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि आम नागरिकों से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है. सऊदी अरब के अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो दिनों में अभा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद हवाई अड्डे पर कथित तौर पर हुती उग्रवादियों द्वारा किए गए हमलों में तीन लोग मारे गए हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘भारत पिछले कुछ दिनों में अभा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद हवाई अड्डे को निशाना बनाकर किए गए हमलों की निंदा करता है, जिनमें आम नागरिक मारे गए और घायल हुए.’

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, ‘आम नागरिकों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके परिवारों के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं.’ भारत ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की. विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘हम सऊदी अरब के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता दिखाते हुए उनके साथ खड़े हैं.’

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 08 Oct 2026 08:49 PM (IST)
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