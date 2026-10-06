एक्सप्लोरर
Amazon-Flipkart Sale में 40 हजार के अंदर ये TV हैं खास? देखें लिस्ट
Amazon और Flipkart की फेस्टिव सेल में 40 हजार के बजट में Xiaomi, Samsung, TCL, LG और Hisense के Smart TV ऑप्शन मौजूद हैं. जानिए पूरी लिस्ट
फेस्टिव सीजन में घर के लिए नया Smart TV खरीदने का प्लान है, तो Amazon और Flipkart की आने वाली सेल पर नजर रखना फायदेमंद हो सकता है. इन दोनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल में अलग-अलग ब्रांड्स के Smart TV पर ऑफर्स देखने को मिलेंगे. Samsung, Xiaomi, TCL और दूसरे ब्रांड्स के मौजूदा और हालिया मॉडल्स पर डिस्काउंट के साथ बैंक ऑफर, No-Cost EMI और एक्सचेंज बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं. ऐसे में 40 से 50 हजार रुपये के बजट में कई ऑप्शन मौजूद हैं. तो आइए जानते हैं कि Amazon-Flipkart Sale में 40 हजार के अंदर कौन-से TV खास हैं.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 06 Oct 2026 08:35 AM (IST)
Tags :Flipkart Sale Smart TV TECH NEWS HINDI
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?
टेक्नोलॉजी
Redmi 17C से OnePlus N6x तक, किस फोन में मिलती है बेहतर टेक्नोलॉजी?
टेक्नोलॉजी
Earbuds खरीदने का सही समय! 5-7 हजार के अंदर ये मॉडल हैं खास
टेक्नोलॉजी
AI खतरे पर अलर्ट, OpenAI से सॉफ्टबैंक तक उठी न्यूक्लियर लेवल सुरक्षा की मांग
Advertisement