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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAmazon-Flipkart Sale में 40 हजार के अंदर ये TV हैं खास? देखें लिस्ट

Amazon-Flipkart Sale में 40 हजार के अंदर ये TV हैं खास? देखें लिस्ट

Amazon और Flipkart की फेस्टिव सेल में 40 हजार के बजट में Xiaomi, Samsung, TCL, LG और Hisense के Smart TV ऑप्शन मौजूद हैं. जानिए पूरी लिस्ट

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 06 Oct 2026 08:35 AM (IST)
Amazon और Flipkart की फेस्टिव सेल में 40 हजार के बजट में Xiaomi, Samsung, TCL, LG और Hisense के Smart TV ऑप्शन मौजूद हैं. जानिए पूरी लिस्ट

फेस्टिव सीजन में घर के लिए नया Smart TV खरीदने का प्लान है, तो Amazon और Flipkart की आने वाली सेल पर नजर रखना फायदेमंद हो सकता है. इन दोनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल में अलग-अलग ब्रांड्स के Smart TV पर ऑफर्स देखने को मिलेंगे. Samsung, Xiaomi, TCL और दूसरे ब्रांड्स के मौजूदा और हालिया मॉडल्स पर डिस्काउंट के साथ बैंक ऑफर, No-Cost EMI और एक्सचेंज बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं. ऐसे में 40 से 50 हजार रुपये के बजट में कई ऑप्शन मौजूद हैं. तो आइए जानते हैं कि Amazon-Flipkart Sale में 40 हजार के अंदर कौन-से TV खास हैं.

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Hisense का 55-inch 55E75Q QLED TV 41,990 रुपये में Flipkart पर उपलब्ध है. इसमें 4K Ultra HD डिस्प्ले, 178 डिग्री व्यूइंग एंगल और VIDAA OS मिलता है. TV में 48W स्पीकर, Dolby Vision और Dolby Atmos सपोर्ट दिया गया है. इसमें Cricket Mode, Game Mode Plus और Hands-Free Voice Control भी मिलता है.
Hisense का 55-inch 55E75Q QLED TV 41,990 रुपये में Flipkart पर उपलब्ध है. इसमें 4K Ultra HD डिस्प्ले, 178 डिग्री व्यूइंग एंगल और VIDAA OS मिलता है. TV में 48W स्पीकर, Dolby Vision और Dolby Atmos सपोर्ट दिया गया है. इसमें Cricket Mode, Game Mode Plus और Hands-Free Voice Control भी मिलता है.
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Xiaomi का 55-inch X 4K Ultra HD Smart TV 37,999 रुपये में उपलब्ध है. इसमें 4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि गेमिंग के लिए यह 120Hz DLG सपोर्ट करता है. TV में Dolby Vision, HDR10, HLG, MEMC और Wide Colour Gamut जैसे फीचर्स हैं. यह Android 14 और Google TV पर चलता है.इसमें 2GB RAM, 8GB स्टोरेज और 34W ऑडियो आउटपुट दिया गया है.
Xiaomi का 55-inch X 4K Ultra HD Smart TV 37,999 रुपये में उपलब्ध है. इसमें 4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि गेमिंग के लिए यह 120Hz DLG सपोर्ट करता है. TV में Dolby Vision, HDR10, HLG, MEMC और Wide Colour Gamut जैसे फीचर्स हैं. यह Android 14 और Google TV पर चलता है.इसमें 2GB RAM, 8GB स्टोरेज और 34W ऑडियो आउटपुट दिया गया है.
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TCL T6D की कीमत 43,990 रुपये है और यह Flipkart पर मिलता है. इसमें 55-inch 4K QLED डिस्प्ले, 60Hz रिफ्रेश रेट और 178 डिग्री व्यूइंग एंगल है. TV में HDR10+, Dolby Vision और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है. यह Google TV पर चलता है और इसमें 2GB RAM व 16GB स्टोरेज है.
TCL T6D की कीमत 43,990 रुपये है और यह Flipkart पर मिलता है. इसमें 55-inch 4K QLED डिस्प्ले, 60Hz रिफ्रेश रेट और 178 डिग्री व्यूइंग एंगल है. TV में HDR10+, Dolby Vision और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है. यह Google TV पर चलता है और इसमें 2GB RAM व 16GB स्टोरेज है.
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LG NU87 AI Series की कीमत 45,990 रुपये है. इसमें 55-inch 4K Ultra HD डिस्प्ले और 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है. TV AI Processor 4K Gen 9 पर चलता है और इसमें 4K Super Upscaling, AI HDR Remastering, HDR10 और Filmmaker Mode जैसे फीचर्स हैं. इसमें 20W ऑडियो, Dolby Atmos, webOS 26, 1.5GB RAM और 8GB स्टोरेज मिलता है.
LG NU87 AI Series की कीमत 45,990 रुपये है. इसमें 55-inch 4K Ultra HD डिस्प्ले और 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है. TV AI Processor 4K Gen 9 पर चलता है और इसमें 4K Super Upscaling, AI HDR Remastering, HDR10 और Filmmaker Mode जैसे फीचर्स हैं. इसमें 20W ऑडियो, Dolby Atmos, webOS 26, 1.5GB RAM और 8GB स्टोरेज मिलता है.
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Samsung का 50-inch Crystal UHD 4K Vision AI TV 42,990 रुपये में Amazon पर उपलब्ध है. इसमें 4K Ultra HD स्क्रीन, Crystal Processor 4K और 50Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. TV में HDR10+, 4K Upscaling और PurColor जैसे फीचर्स हैं. इसमें Vision AI Companion और सात साल के OS अपडेट का सपोर्ट दिया गया है. ऑडियो आउटपुट 30W है.
Samsung का 50-inch Crystal UHD 4K Vision AI TV 42,990 रुपये में Amazon पर उपलब्ध है. इसमें 4K Ultra HD स्क्रीन, Crystal Processor 4K और 50Hz रिफ्रेश रेट मिलता है. TV में HDR10+, 4K Upscaling और PurColor जैसे फीचर्स हैं. इसमें Vision AI Companion और सात साल के OS अपडेट का सपोर्ट दिया गया है. ऑडियो आउटपुट 30W है.
Published at : 06 Oct 2026 08:35 AM (IST)
Tags :
Flipkart Sale Smart TV  TECH NEWS HINDI

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