Amazon-Flipkart Sale में 40 हजार के अंदर ये TV हैं खास? देखें लिस्ट

Xiaomi का 55-inch X 4K Ultra HD Smart TV 37,999 रुपये में उपलब्ध है. इसमें 4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि गेमिंग के लिए यह 120Hz DLG सपोर्ट करता है. TV में Dolby Vision, HDR10, HLG, MEMC और Wide Colour Gamut जैसे फीचर्स हैं. यह Android 14 और Google TV पर चलता है.इसमें 2GB RAM, 8GB स्टोरेज और 34W ऑडियो आउटपुट दिया गया है.