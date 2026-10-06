Wi-Fi 6 में क्या खास, Wi-Fi 5 से कितना आगे है यह Standard?

Wi-Fi 5 को 802.11ac के नाम से जाना जाता है. Wi-Fi Alliance ने इसे 2013 में पेश किया था. वहीं Wi-Fi 6 को 802.11ax कहा जाता है और इसे सितंबर 2019 में पेश किया गया था. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 के मुकाबले काफी नया standard है, हालांकि आज भी कई डिवाइस Wi-Fi 5 को सपोर्ट करते हैं, जबकि ज्यादातर flagship smartphones में Wi-Fi 6 स्पोर्ट मिलता है.