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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWi-Fi 6 में क्या खास, Wi-Fi 5 से कितना आगे है यह Standard?

Wi-Fi 6 में क्या खास, Wi-Fi 5 से कितना आगे है यह Standard?

Wi-Fi 6 और Wi-Fi 5 की स्पीड, रेंज, कई डिवाइस कनेक्ट करने की क्षमता में बड़ा अंतर है. जानिए Wi-Fi 6 में क्या खास है और आपके इंटरनेट एक्सपीरियंस पर इसका क्या असर पड़ता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 06 Oct 2026 10:09 AM (IST)
Wi-Fi 6 और Wi-Fi 5 की स्पीड, रेंज, कई डिवाइस कनेक्ट करने की क्षमता में बड़ा अंतर है. जानिए Wi-Fi 6 में क्या खास है और आपके इंटरनेट एक्सपीरियंस पर इसका क्या असर पड़ता है.

घर में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी, स्मार्टवॉच, टैबलेट, फ्रिज और कई दूसरे डिवाइस भी लगातार इंटरनेट से जुड़े रहते हैं. इन डिवाइस को कनेक्ट रखने में Wi-Fi काफी जरूरी हो गया है. Ethernet cable के मुकाबले Wi-Fi ने इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका काफी बदल दिया है. समय के साथ wireless technology में भी कई बदलाव हुए और Wi-Fi Alliance ने अलग-अलग standards पेश किए. इनमें Wi-Fi 5 और Wi-Fi 6 काफी इस्तेमाल होने वाले standards हैं, जबकि Wi-Fi 7 फिलहाल सबसे नया standard है. ऐसे में सवाल है कि Wi-Fi 6 आखिर Wi-Fi 5 से कितना अलग है और इसमें क्या खास मिलता है.

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Wi-Fi 5 को 802.11ac के नाम से जाना जाता है. Wi-Fi Alliance ने इसे 2013 में पेश किया था. वहीं Wi-Fi 6 को 802.11ax कहा जाता है और इसे सितंबर 2019 में पेश किया गया था. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 के मुकाबले काफी नया standard है, हालांकि आज भी कई डिवाइस Wi-Fi 5 को सपोर्ट करते हैं, जबकि ज्यादातर flagship smartphones में Wi-Fi 6 स्पोर्ट मिलता है.
Wi-Fi 5 को 802.11ac के नाम से जाना जाता है. Wi-Fi Alliance ने इसे 2013 में पेश किया था. वहीं Wi-Fi 6 को 802.11ax कहा जाता है और इसे सितंबर 2019 में पेश किया गया था. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 के मुकाबले काफी नया standard है, हालांकि आज भी कई डिवाइस Wi-Fi 5 को सपोर्ट करते हैं, जबकि ज्यादातर flagship smartphones में Wi-Fi 6 स्पोर्ट मिलता है.
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स्पीड के मामले में भी Wi-Fi 6 आगे है. Wi-Fi 5 की maximum theoretical speed 6.9Gbps तक है. इसके मुकाबले Wi-Fi 6 में maximum theoretical speed 9.6Gbps तक पहुंचती है, हालांकि असल स्पीड डिवाइस और नेटवर्क पर निर्भर कर सकती है.
स्पीड के मामले में भी Wi-Fi 6 आगे है. Wi-Fi 5 की maximum theoretical speed 6.9Gbps तक है. इसके मुकाबले Wi-Fi 6 में maximum theoretical speed 9.6Gbps तक पहुंचती है, हालांकि असल स्पीड डिवाइस और नेटवर्क पर निर्भर कर सकती है.
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Wi-Fi 6 ज्यादा bandwidth वाले कामों को बेहतर तरीके से संभाल सकता है. ऐसे में online competitive gaming, HD content देखने और एक साथ कई बड़ी files डाउनलोड करने जैसे कामों में यह Wi-Fi 5 से बेहतर ऑप्शन है.
Wi-Fi 6 ज्यादा bandwidth वाले कामों को बेहतर तरीके से संभाल सकता है. ऐसे में online competitive gaming, HD content देखने और एक साथ कई बड़ी files डाउनलोड करने जैसे कामों में यह Wi-Fi 5 से बेहतर ऑप्शन है.
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Wi-Fi 5 की तुलना में Wi-Fi 6 कई devices को ज्यादा बेहतर तरीके से संभालता है. इसमें OFDMA यानी Orthogonal Frequency Division Multiple Access technology दी गई है. यह Wi-Fi channel को छोटे हिस्सों में बांटकर एक साथ कई डिवाइस के बीच शेयर कर सकती है. इससे घर में कई डिवाइस के कनेक्टेड रहने पर भी उन्हें इंटरनेट इस्तेमाल करने में मदद मिलती है.
Wi-Fi 5 की तुलना में Wi-Fi 6 कई devices को ज्यादा बेहतर तरीके से संभालता है. इसमें OFDMA यानी Orthogonal Frequency Division Multiple Access technology दी गई है. यह Wi-Fi channel को छोटे हिस्सों में बांटकर एक साथ कई डिवाइस के बीच शेयर कर सकती है. इससे घर में कई डिवाइस के कनेक्टेड रहने पर भी उन्हें इंटरनेट इस्तेमाल करने में मदद मिलती है.
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Wi-Fi 5 सिर्फ 5GHz frequency band को सपोर्ट करता है. यह तेज स्पीड और network congestion को संभालने के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी रेंज सीमित रहती है. Wi-Fi 6 में 2.4GHz और 5GHz दोनों frequency bands का सपोर्ट मिलता है. 2.4GHz आमतौर पर ज्यादा रेंज देता है, इसलिए Wi-Fi 6 में स्पीड और रेंज दोनों को बेहतर तरीके से संभालने की क्षमता है.
Wi-Fi 5 सिर्फ 5GHz frequency band को सपोर्ट करता है. यह तेज स्पीड और network congestion को संभालने के लिए अच्छा है, लेकिन इसकी रेंज सीमित रहती है. Wi-Fi 6 में 2.4GHz और 5GHz दोनों frequency bands का सपोर्ट मिलता है. 2.4GHz आमतौर पर ज्यादा रेंज देता है, इसलिए Wi-Fi 6 में स्पीड और रेंज दोनों को बेहतर तरीके से संभालने की क्षमता है.
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Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 के मुकाबले ज्यादा स्पीड, बेहतर multi-device handling और ज्यादा रेंज देने वाला standard है. खासकर ऐसे घरों में जहां एक साथ कई डिवाइस इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, Wi-Fi 6 ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है, हालांकि Wi-Fi 7 अब इससे भी नया और advanced Wi-Fi standard है.
Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 के मुकाबले ज्यादा स्पीड, बेहतर multi-device handling और ज्यादा रेंज देने वाला standard है. खासकर ऐसे घरों में जहां एक साथ कई डिवाइस इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, Wi-Fi 6 ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है, हालांकि Wi-Fi 7 अब इससे भी नया और advanced Wi-Fi standard है.
Published at : 06 Oct 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Wi-Fi 6

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