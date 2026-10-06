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Wi-Fi 6 में क्या खास, Wi-Fi 5 से कितना आगे है यह Standard?
Wi-Fi 6 और Wi-Fi 5 की स्पीड, रेंज, कई डिवाइस कनेक्ट करने की क्षमता में बड़ा अंतर है. जानिए Wi-Fi 6 में क्या खास है और आपके इंटरनेट एक्सपीरियंस पर इसका क्या असर पड़ता है.
घर में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी, स्मार्टवॉच, टैबलेट, फ्रिज और कई दूसरे डिवाइस भी लगातार इंटरनेट से जुड़े रहते हैं. इन डिवाइस को कनेक्ट रखने में Wi-Fi काफी जरूरी हो गया है. Ethernet cable के मुकाबले Wi-Fi ने इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका काफी बदल दिया है. समय के साथ wireless technology में भी कई बदलाव हुए और Wi-Fi Alliance ने अलग-अलग standards पेश किए. इनमें Wi-Fi 5 और Wi-Fi 6 काफी इस्तेमाल होने वाले standards हैं, जबकि Wi-Fi 7 फिलहाल सबसे नया standard है. ऐसे में सवाल है कि Wi-Fi 6 आखिर Wi-Fi 5 से कितना अलग है और इसमें क्या खास मिलता है.
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Published at : 06 Oct 2026 10:09 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Wi-Fi 6
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