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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अभी इंतजार कीजिए', स्टारलिंक विवाद पर क्यों एलन मस्क बोले- थैंक्यू राहुल

'अभी इंतजार कीजिए', स्टारलिंक विवाद पर क्यों एलन मस्क बोले- थैंक्यू राहुल

भारत में एलन मस्क की कंपनी को लाइसेंस न मिलने को लेकर शुरू हुए विवाद में अब राहुल गांधी ने भी एंट्री की है. एलन मस्क ने भारत के कारोबारी अंबानी का नाम लेकर सवाल उठाया है. जानें पूरा विवाद.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 08 Oct 2026 09:50 PM (IST)
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दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया है. इस पर अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि एलन, भारत में आपका स्वागत है. उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने का थोड़ा इंतजार करें. अब राहुल की प्रतिक्रिया के बाद, एलन मस्क ने उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सच में बेहद ही चिंताजनक है. 

इधर मस्क ने जो पोस्ट किया था, जिसपर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी, उसमें लिखा कि क्या अंबानी इंडिया के बॉस हैं. एलन मस्क की यह प्रतिक्रिया डॉ. अनिरुद्ध के पोस्ट पर आई है. इसमें अनिरुद्ध ने कहा है कि क्या सरकार भारतीय सिटिजन को छोड़कर क्रोनी कैपिटिलिज्म को बचा रही है?

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इसी पोस्ट पर मस्क ने लिखा है कि स्टारलिंक को 165 देशों का लाइसेंस मिला हुआ है. पांच साल तक हर जरूरी गाइडलाइन को पूरा करने के बावजूद भारत में उन्हें लाइसेंस क्यों नहीं मिल रहा है. क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं?

इस पूरे मामले पर  संचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि मामला गृह मंत्रालय के पास लंबित है और सुरक्षा मंजूरी किसी एक कंपनी से संबंधित मामला नहीं है. 

भारत सरकार ने आरोपों को किया खारिज

मस्क का यह पोस्ट ऐसे वक्त आया है, जब भारत सरकार ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया है. सरकार ने कहा है कि देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए रूल सभी कंपनियों के बराबर लागू होते हैं. स्टारलिंक के साथ किसी भी तरह भेदभाव नहीं किया जा रहा है. 

भारत सरकार ने अपने बयान में कहा है कि भारत का सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निष्पक्ष और बिना भेदभाव वाला है. तीन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए हैं. तीनों ने सरकार की गाइडलाइन से जुड़ी जरूरतों को पूरा नहीं किया.

फिलहाल अभी इन कंपनियों का सिक्योरिटी लेवल पर चेंकिंग जारी है. तीनों एक ही रेगुलेटरी स्टेज पर है. सिक्योरिटी से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले चरण की प्रक्रिया सरकार शुरू करेगी.  

कब से शुरू हुआ पूरा विवाद?

इस विवाद को हवा तब मिली, जब मस्क ने बिना किसी कारोबारी का नाम लिए कहा था कि कुछ ताकतवर कारोबारी अपनी मोनोपॉली बचाने के लिए स्टारलिंक की भारत में एंट्री को रोक रहे हैं. अब उन्हें अपने पोस्ट अंबानी का नाम ले लिया है. इससे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट को लेकर जारी खींचतान की कलाई खुलकर सामने आई है.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 08 Oct 2026 09:30 PM (IST)
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