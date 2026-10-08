नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'

नाना पाटेकर के निधन की खबर ने जहां देश के लोगों को हैरान कर दिया है. राजनीतिक गलियारों से लेकर बॉलीवुड तक में शोक व्यक्त किया जा रहा है. फैंस की आंखें भी नम है. लेकिन वहीं, तनुश्री दत्ता ने शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है, जो कि हैरान करने देने वाला है. वो नाना पाटेकर के निधन पर खुश नजर आईं और बेबाकी से उन पर खुद के द्वारा लगाए आरोपों पर कायम रहीं.

इतना ही नहीं, तनुश्री दत्ता ने ये तक कह दिया कि नाना पाटेकर ने उनके साथ अति कर दी थी, जिसकी वजह से ईश्वर ने ही उनके प्राण को हर लिया है. तनुश्री ने दिवंगत एक्टर को अहंकारी तक कह दिया.

तनुश्री दत्ता का नाना पाटेकर को लेकर बेबाक बयान

दरअसल, तनुश्री दत्ता 8 अक्तूबर को लखनऊ के एक इवेंट में पहुंची थीं, जहां पर उन्होंने पहले तो नाना पाटेकर के निधन पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया फिर उनसे उनके आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो आज भी अपने आरोपों पर कायम हैं. तनुश्री ने कहा, 'मैं 100 प्रतिशत अपने आरोपों पर कायम हूं वो 10 जनम भी ले लें ना...आरोप की बात नहीं है. जो सच है वो सच है. मेरी प्राइम विटनेस ने उसी दिन एफिडेविट वापस ले ली. क्योंकि कोर्ट में पहले ही एफिडेटिव कोर्ट में सब्मिट हो जाता है.'

Lucknow, Uttar Pradesh: On the demise of veteran actor Nana Patekar, Actor Tanushree Dutta says, "Absolutely, 100%, even if he is born ten more times. It's not about the allegation; what is true is true, and I am saying that my prime witness's affidavit... usually, an affidavit is submitted first—you can check, an affidavit from my prime witness is submitted in court, but on the day that affidavit was to be presented, the day we were going to win the case, that very day the case was closed. So, he was a very arrogant man, and God himself ended his life because he wasn't stopping. That devil wasn't stopping; he kept troubling me continuously..." — IANS (@ians_india) October 8, 2026

ये शैतान रुक नहीं रहा था...

तनुश्री कहती हैं, 'मेरी प्राइम विटनेस का एफिडेविट सब्मिट था लेकिन जिस दिन पेशी होनी थी. जिस दिन केस जीतने वाले थे. उसी दिन उस केस को बंद करवा दिया गया तो ये बहुत ही अहंकारी आदमी था और ईश्वर ने ही इसके प्राण हरे हैं. क्योंकि ये रुक नहीं रहे थे. ये शैतान रुक नहीं रहा था. ये मुझे परेशान किए ही जा रहा था. एक चीज बंद होता था कभी कुछ और शुरू हो जाता था. मैं बता नहीं सकती कि मैंने क्या झेला है. मैं बीमार हो गई थी. एक औरत के पीछ अगर इतने सारे लोग लगा दोगे और कोई अच्छा आदमी था, मान्या सुर्वे के परिवार से था, जो कि गैंगस्टर था. वो शरीफ आदमी था नहीं.'

Lucknow, Uttar Pradesh: On the demise of veteran actor Nana Patekar, Actor Tanushree Dutta says, "For me, it is Evil Dead. What I have gone through over the last five years since #MeToo, I have been so troubled. If you look at it from my perspective, the one who has been the victim, the one who has been troubled while the case is ongoing, how much pressure was put on me to withdraw my case? Yet, I did not withdraw it. I was offered bribes, but I still didn't withdraw the case..." — IANS (@ians_india) October 8, 2026

'इविल डैड' कहने पर भी दिया रिएक्शन

नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री दत्ता का पहला रिएक्शन ये था कि उन्होंने 'इविल डैड' बताया था. ऐसे में इस पर रिएक्शन देते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरे लिए तो वो इविल डैड ही है, जिस परिस्थिति से मैं गुजरी हूं ना तो मेरे लिए तो वो इविल डैड ही है. मेरे परस्पैक्टिव से देखें जो विक्टिम रहा है, जिसको परेशान किया गया. मुझ पर कितना प्रेशर डाला गया है. मेरे केस को वापस लेने के लिए फिर वापस नहीं लिया. मुझे लालच दिया गया. मेरी गाड़ी के ब्रेक काटे गए. मैं जिस परिस्थिति से गुजरी हूं ना वो मेरे लिए इविल डैड ही है. बाकी जिसके साथ अच्छे रहे हैं वो ऐसा नहीं सोचेगा लेकिन मेरे नजरिए भी सोचकर देखो तो मेरे लिए तो इविड डैड ही है.'