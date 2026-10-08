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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'

नाना पाटेकर के निधन पर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान, 'अहंकारी आदमी था, ईश्वर ने ही प्राण हरे हैं...'

तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के निधन पर शॉकिंग बयान दिया है. उन्होंने दिवंगत अभिनेता को अहंकारी बताया साथ ही कहा कि उन्हें उनके कर्मों की वजह से ईश्वर ने प्राण हरे हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Oct 2026 11:07 PM (IST)
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नाना पाटेकर के निधन की खबर ने जहां देश के लोगों को हैरान कर दिया है. राजनीतिक गलियारों से लेकर बॉलीवुड तक में शोक व्यक्त किया जा रहा है. फैंस की आंखें भी नम है. लेकिन वहीं, तनुश्री दत्ता ने शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है, जो कि हैरान करने देने वाला है. वो नाना पाटेकर के निधन पर खुश नजर आईं और बेबाकी से उन पर खुद के द्वारा लगाए आरोपों पर कायम रहीं.

इतना ही नहीं, तनुश्री दत्ता ने ये तक कह दिया कि नाना पाटेकर ने उनके साथ अति कर दी थी, जिसकी वजह से ईश्वर ने ही उनके प्राण को हर लिया है. तनुश्री ने दिवंगत एक्टर को अहंकारी तक कह दिया.

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तनुश्री दत्ता का नाना पाटेकर को लेकर बेबाक बयान

दरअसल, तनुश्री दत्ता 8 अक्तूबर को लखनऊ के एक इवेंट में पहुंची थीं, जहां पर उन्होंने पहले तो नाना पाटेकर के निधन पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया फिर उनसे उनके आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो आज भी अपने आरोपों पर कायम हैं. तनुश्री ने कहा, 'मैं 100 प्रतिशत अपने आरोपों पर कायम हूं वो 10 जनम भी ले लें ना...आरोप की बात नहीं है. जो सच है वो सच है. मेरी प्राइम विटनेस ने उसी दिन एफिडेविट वापस ले ली. क्योंकि कोर्ट में पहले ही एफिडेटिव कोर्ट में सब्मिट हो जाता है.'

ये शैतान रुक नहीं रहा था...

तनुश्री कहती हैं, 'मेरी प्राइम विटनेस का एफिडेविट सब्मिट  था लेकिन जिस दिन पेशी होनी थी. जिस दिन केस जीतने वाले थे. उसी दिन उस केस को बंद करवा दिया गया तो ये बहुत ही अहंकारी आदमी था और ईश्वर ने ही इसके प्राण हरे हैं. क्योंकि ये रुक नहीं रहे थे. ये शैतान रुक नहीं रहा था. ये मुझे परेशान किए ही जा रहा था. एक चीज बंद होता था कभी कुछ और शुरू हो जाता था. मैं बता नहीं सकती कि मैंने क्या झेला है. मैं बीमार हो गई थी. एक औरत के पीछ अगर इतने सारे लोग लगा दोगे और कोई अच्छा आदमी था, मान्या सुर्वे के परिवार से था, जो कि गैंगस्टर था. वो शरीफ आदमी था नहीं.'

 

'इविल डैड' कहने पर भी दिया रिएक्शन

नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री दत्ता का पहला रिएक्शन ये था कि उन्होंने 'इविल डैड' बताया था. ऐसे में इस पर रिएक्शन देते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरे लिए तो वो इविल डैड ही है, जिस परिस्थिति से मैं गुजरी हूं ना तो मेरे लिए तो वो इविल डैड ही है. मेरे परस्पैक्टिव से देखें जो विक्टिम रहा है, जिसको परेशान किया गया. मुझ पर कितना प्रेशर डाला गया है. मेरे केस को वापस लेने के लिए फिर वापस नहीं लिया. मुझे लालच दिया गया. मेरी गाड़ी के ब्रेक काटे गए. मैं जिस परिस्थिति से गुजरी हूं ना वो मेरे लिए इविल डैड ही है. बाकी जिसके साथ अच्छे रहे हैं वो ऐसा नहीं सोचेगा लेकिन मेरे नजरिए भी सोचकर देखो तो मेरे लिए तो इविड डैड ही है.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 08 Oct 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर Tanushree Dutta
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