Netflix अकाउंट अचानक Hold पर, जानें किस वजह से रुक सकती है Streaming?

अगर पेमेंट मेथड सफलतापूर्वक अपडेट करने के बाद भी वही मैसेज दिखाई देता है, तो डिवाइस पर Back या Refresh करके दोबारा कोशिश की जा सकती है. अगर नया पेमेंट ऑप्शन जोड़ने या मौजूदा ऑप्शन को अपडेट करने में परेशानी हो रही है, तो वित्तीय संस्था से संपर्क करें या Netflix का भुगतान किसी दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें. Netflix के मुताबिक, अगर कोई पेमेंट फेल हो जाता है तो कंपनी बिलिंग साइकल के दौरान समय-समय पर उस पेमेंट को अपने आप दोबारा प्रोसेस करने की कोशिश भी करती है.