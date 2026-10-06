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Netflix अकाउंट अचानक Hold पर, जानें किस वजह से रुक सकती है Streaming?
Netflix पर अचानक अकाउंट Hold हो गया है. अगर Your account is on hold का मैसेज दिख रहा है, तो इसकी वजह आपका पिछला पेमेंट फेल होना हो सकता है. जानें एरर क्यों आता है.
Netflix पर अपनी पसंदीदा फिल्म या सीरीज देखने के बीच अगर अचानक Your account is on hold because of a problem with your last payment जैसा मैसेज दिखाई दे, तो इसकी वजह पेमेंट से जुड़ी समस्या हो सकती है. Netflix के मुताबिक, यह नोटिफिकेशन तब आता है जब कंपनी आपके अकाउंट का पिछला पेमेंट प्रोसेस नहीं कर पाती है. ऐसा पेमेंट मेथड में पर्याप्त बैलेंस न होने, कार्ड की वैलिडिटी खत्म होने या बैंक की तरफ से पेमेंट अप्रूव न किए जाने जैसी वजहों से हो सकता है. अगर आपके अकाउंट पर E101 एरर कोड दिख रहा है, तो पेमेंट मेथड अपडेट या बदलकर दोबारा Netflix का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है.
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Published at : 06 Oct 2026 10:42 PM (IST)
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