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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीNetflix अकाउंट अचानक Hold पर, जानें किस वजह से रुक सकती है Streaming?

Netflix अकाउंट अचानक Hold पर, जानें किस वजह से रुक सकती है Streaming?

Netflix पर अचानक अकाउंट Hold हो गया है. अगर Your account is on hold का मैसेज दिख रहा है, तो इसकी वजह आपका पिछला पेमेंट फेल होना हो सकता है. जानें एरर क्यों आता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 06 Oct 2026 10:42 PM (IST)
Netflix पर अचानक अकाउंट Hold हो गया है. अगर Your account is on hold का मैसेज दिख रहा है, तो इसकी वजह आपका पिछला पेमेंट फेल होना हो सकता है. जानें एरर क्यों आता है.

Netflix पर अपनी पसंदीदा फिल्म या सीरीज देखने के बीच अगर अचानक Your account is on hold because of a problem with your last payment जैसा मैसेज दिखाई दे, तो इसकी वजह पेमेंट से जुड़ी समस्या हो सकती है. Netflix के मुताबिक, यह नोटिफिकेशन तब आता है जब कंपनी आपके अकाउंट का पिछला पेमेंट प्रोसेस नहीं कर पाती है. ऐसा पेमेंट मेथड में पर्याप्त बैलेंस न होने, कार्ड की वैलिडिटी खत्म होने या बैंक की तरफ से पेमेंट अप्रूव न किए जाने जैसी वजहों से हो सकता है. अगर आपके अकाउंट पर E101 एरर कोड दिख रहा है, तो पेमेंट मेथड अपडेट या बदलकर दोबारा Netflix का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है.

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अगर आपके कार्ड या सेव किए गए पेमेंट मेथड में पर्याप्त उपलब्ध बैलेंस नहीं है, तो Netflix का मासिक पेमेंट पूरा नहीं हो पाएगा. पेंडिंग चार्ज या पहले से लगी ऑथराइजेशन राशि भी आपके कार्ड के उपलब्ध बैलेंस को प्रभावित कर सकती है.
अगर आपके कार्ड या सेव किए गए पेमेंट मेथड में पर्याप्त उपलब्ध बैलेंस नहीं है, तो Netflix का मासिक पेमेंट पूरा नहीं हो पाएगा. पेंडिंग चार्ज या पहले से लगी ऑथराइजेशन राशि भी आपके कार्ड के उपलब्ध बैलेंस को प्रभावित कर सकती है.
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आपके अकाउंट में सेव किया गया पेमेंट मेथड अगर एक्सपायर हो चुका है या अब वैध नहीं है, तो Netflix पेमेंट को प्रोसेस नहीं कर पाएगा. ऐसी स्थिति में मौजूदा पेमेंट मेथड को अपडेट करना होगा.
आपके अकाउंट में सेव किया गया पेमेंट मेथड अगर एक्सपायर हो चुका है या अब वैध नहीं है, तो Netflix पेमेंट को प्रोसेस नहीं कर पाएगा. ऐसी स्थिति में मौजूदा पेमेंट मेथड को अपडेट करना होगा.
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कई बार Netflix की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि बैंक या वित्तीय संस्था मासिक पेमेंट को अप्रूव नहीं करती है. ऐसे मामले में बैंक से संपर्क करके पेमेंट से जुड़ी समस्या की जानकारी ली जा सकती है.
कई बार Netflix की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि बैंक या वित्तीय संस्था मासिक पेमेंट को अप्रूव नहीं करती है. ऐसे मामले में बैंक से संपर्क करके पेमेंट से जुड़ी समस्या की जानकारी ली जा सकती है.
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Netflix पर दर्ज पेमेंट जानकारी और आपके बैंक या वित्तीय संस्था के पास मौजूद जानकारी अलग होने पर भी पेमेंट फेल हो सकता है. ऐसे में सेव की गई जानकारी को चेक करके उसे सही करना जरूरी है.
Netflix पर दर्ज पेमेंट जानकारी और आपके बैंक या वित्तीय संस्था के पास मौजूद जानकारी अलग होने पर भी पेमेंट फेल हो सकता है. ऐसे में सेव की गई जानकारी को चेक करके उसे सही करना जरूरी है.
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Netflix पर अपने Manage payment method पेज पर जाकर मौजूदा पेमेंट मेथड में बदलाव किया जा सकता है. इसके लिए जरूरत पड़ने पर पहले अकाउंट में साइन इन करना होगा. इसके बाद अपडेट से मौजूदा पेमेंट जानकारी बदली जा सकती है या Change payment method चुनकर नया पेमेंट ऑप्शन जोड़ा जा सकता है.
Netflix पर अपने Manage payment method पेज पर जाकर मौजूदा पेमेंट मेथड में बदलाव किया जा सकता है. इसके लिए जरूरत पड़ने पर पहले अकाउंट में साइन इन करना होगा. इसके बाद अपडेट से मौजूदा पेमेंट जानकारी बदली जा सकती है या Change payment method चुनकर नया पेमेंट ऑप्शन जोड़ा जा सकता है.
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अगर पेमेंट मेथड सफलतापूर्वक अपडेट करने के बाद भी वही मैसेज दिखाई देता है, तो डिवाइस पर Back या Refresh करके दोबारा कोशिश की जा सकती है. अगर नया पेमेंट ऑप्शन जोड़ने या मौजूदा ऑप्शन को अपडेट करने में परेशानी हो रही है, तो वित्तीय संस्था से संपर्क करें या Netflix का भुगतान किसी दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें. Netflix के मुताबिक, अगर कोई पेमेंट फेल हो जाता है तो कंपनी बिलिंग साइकल के दौरान समय-समय पर उस पेमेंट को अपने आप दोबारा प्रोसेस करने की कोशिश भी करती है.
अगर पेमेंट मेथड सफलतापूर्वक अपडेट करने के बाद भी वही मैसेज दिखाई देता है, तो डिवाइस पर Back या Refresh करके दोबारा कोशिश की जा सकती है. अगर नया पेमेंट ऑप्शन जोड़ने या मौजूदा ऑप्शन को अपडेट करने में परेशानी हो रही है, तो वित्तीय संस्था से संपर्क करें या Netflix का भुगतान किसी दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें. Netflix के मुताबिक, अगर कोई पेमेंट फेल हो जाता है तो कंपनी बिलिंग साइकल के दौरान समय-समय पर उस पेमेंट को अपने आप दोबारा प्रोसेस करने की कोशिश भी करती है.
Published at : 06 Oct 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Netflix Account On Hold

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