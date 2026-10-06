Jio Fiber या Airtel Fiber कौनसा है एकदम वैल्यू फॉर मनी? ऐसे करें पता

घर से वीडियो कॉल, बड़ी फाइल अपलोड या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं. तो डाउनलोड स्पीड के अलावा अपलोड स्पीड भी देखें. Jio अपने कुछ पोस्टपेड प्लान को सिमेट्रिक बताता है यानी डाउनलोड और अपलोड स्पीड बराबर हो सकती है. Airtel की साइट पर प्लान के साथ बताई गई स्पीड तक पहुंचने की जानकारी दी जाती है. कनेक्शन लगने के बाद अलग-अलग कमरों में Wi-Fi की स्पीड चेक करें क्योंकि राउटर से दूरी और दीवारों की वजह से कम ज्यादा हो सकती है.