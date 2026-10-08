पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में पांच विधानसभा सीटों और असम की एक लोकसभा सीट पर मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 को उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हुए. इस चुनाव को बीजेपी, कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों और सीएम जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके के बीच एक बड़े शक्ति-प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. मतदान के बाद अब सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी. यह उपचुनाव अप्रैल 2026 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद खाली हुई सीटों पर कराया गया है, जहां कई नेताओं ने दो-दो जगहों से चुनाव लड़कर बाद में एक सीट से इस्तीफा दे दिया था.

नंदीग्राम सीट सीएम शुभेंदु अधिकारी के भवानीपुर सीट अपने पास रखने के बाद खाली हुई थी. बीजेपी ने यहां हसीरानी रथ को उम्मीदवार बनाया है. मतदान के दौरान विपक्ष ने धांधली और बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए थे, जिसे बीजेपी ने झूठा बताया था. आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के संस्थापक हुमायूं कबीर ने रेजीनगर सीट छोड़ा था, जिस वजह से यहां उपचुनाव कराए गए. हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं. यहां TMC, TMC के बागी गुट और कांग्रेस के बीच मुकाबला है.

तमिलनाडु के मदुरंतकम और धारपुरम सीट पर उपचुनाव

मदुरंतकम और धारपुरम सीटों पर AIADMK छोड़कर सीएम विजय की पार्टी TVK में शामिल हुए पूर्व विधायकों को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है. चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने 40 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और DMK पर महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा था. DMK ने भी इन सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं.

असम के नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव

कांग्रेस सांसद प्रद्युत् बोरदोलोई के इस्तीफे और बीजेपी में शामिल होने के बाद यह सीट खाली हुई थी. बीजेपी ने पूर्व ब्यूरोक्रेट्स देवाशीष शर्मा को टिकट दिया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस सीट पर बीजेपी की बड़े अंतर से जीत का दावा किया है.

कहां-कहां देख और पढ़ सकेंगे नतीजे

इस उपचुनाव से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए ABP News के साथ जुड़े रहें. टीवी से लेकर हमारी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स तक, पल-पल की खबरें लगातार आप तक पहुंचाई जाएंगी. लेटेस्ट जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

एक्स पर शेयर की जाएगी हर जानकारी

लाइव टीवी देखने के लिए यहां क्लिक करें

YouTube पर भी देख पाएंगे नतीजे

Facebook फेज पर भी मिलेगा लेस्टेस्ट अपडेट

पुडुचेरी की थट्टांचवडी विधानसभा सीट पर चुनाव

यह विधानसभा सीट मुख्यमंत्री एन. रंगासामी द्वारा मंगलाम सीट अपने पास रखने के बाद खाली हुई थी. थट्टांचवडी में सत्ताधारी गठबंधन और एकजुट विपक्ष के प्रत्याशियों समेत कुल 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.