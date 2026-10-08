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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBypolls Result 2026 LIVE Streaming: नंदीग्राम में BJP और तमिलनाडु में चल पाएगा विजय का जादू? यहां पढ़ें रिजल्ट

Bypolls Result 2026 LIVE Streaming: नंदीग्राम में BJP और तमिलनाडु में चल पाएगा विजय का जादू? यहां पढ़ें रिजल्ट

Bypolls Result 2026 LIVE Streaming: इस चुनाव को बीजेपी, कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों और सीएम जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके के बीच एक बड़े शक्ति-प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 08 Oct 2026 06:19 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में पांच विधानसभा सीटों और असम की एक लोकसभा सीट पर मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 को उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हुए. इस चुनाव को बीजेपी, कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों और सीएम जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके के बीच एक बड़े शक्ति-प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. मतदान के बाद अब सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी. यह उपचुनाव अप्रैल 2026 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद खाली हुई सीटों पर कराया गया है, जहां कई नेताओं ने दो-दो जगहों से चुनाव लड़कर बाद में एक सीट से इस्तीफा दे दिया था.

नंदीग्राम सीट सीएम शुभेंदु अधिकारी के भवानीपुर सीट अपने पास रखने के बाद खाली हुई थी. बीजेपी ने यहां हसीरानी रथ को उम्मीदवार बनाया है. मतदान के दौरान विपक्ष ने धांधली और बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए थे, जिसे बीजेपी ने झूठा बताया था. आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के संस्थापक हुमायूं कबीर ने रेजीनगर सीट छोड़ा था, जिस वजह से यहां उपचुनाव कराए गए. हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं. यहां TMC, TMC के बागी गुट और कांग्रेस के बीच मुकाबला है.

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तमिलनाडु के मदुरंतकम और धारपुरम सीट पर उपचुनाव

मदुरंतकम और धारपुरम सीटों पर AIADMK छोड़कर सीएम विजय की पार्टी TVK में शामिल हुए पूर्व विधायकों को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है. चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने 40 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और DMK पर महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा था. DMK ने भी इन सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं.

असम के नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव

कांग्रेस सांसद प्रद्युत् बोरदोलोई के इस्तीफे और बीजेपी में शामिल होने के बाद यह सीट खाली हुई थी. बीजेपी ने पूर्व ब्यूरोक्रेट्स देवाशीष शर्मा को टिकट दिया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस सीट पर बीजेपी की बड़े अंतर से जीत का दावा किया है.

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पुडुचेरी की थट्टांचवडी विधानसभा सीट पर चुनाव

यह विधानसभा सीट मुख्यमंत्री एन. रंगासामी द्वारा मंगलाम सीट अपने पास रखने के बाद खाली हुई थी. थट्टांचवडी में सत्ताधारी गठबंधन और एकजुट विपक्ष के प्रत्याशियों समेत कुल 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 08 Oct 2026 06:02 PM (IST)
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