एक्सप्लोरर
Instagram पर बढ़ रहे Fake Followers? ऐसे करें Account की सफाई
Instagram पर Followers की लिस्ट में अनजान या संदिग्ध अकाउंट्स बढ़ गए हैं तो अब इन्हें पहचान कर हटाना आसान है. जानें Spam Followers को एक साथ हटाने का आसान तरीका
Instagram पर अगर आपकी Followers लिस्ट में ऐसे अकाउंट नजर आ रहे हैं जिन्हें आप पहचानते नहीं हैं या जो संदिग्ध लगते हैं, तो उन्हें चेक करने का तरीका अब प्लेटफॉर्म पर मौजूद है. Spam और Bot Followers कई बार Instagram अकाउंट की Engagement और Security को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे अकाउंट्स को पहचानने और हटाने के लिए Instagram Followers सेक्शन में अलग से Potential spam लिस्ट देता है. यहां से आप तय कर सकते हैं कि किस अकाउंट को अपने Followers में रखना है और किसे हटाना है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 07 Oct 2026 10:10 AM (IST)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
अमेरिकी कंपनियां ला रहीं नए सोलर पैनल, बिजली भी ज्यादा और उम्र भी लंबी
टेक्नोलॉजी
पुराने Phones पर WhatsApp लॉगिन हो सकता है बंद, यूजर्स जान लें क्या करें?
टेक्नोलॉजी
भारतीय कंपनियों के लिए Cyber Risk अलर्ट, 96 पर्सेंट फर्म्स पर असर
टेक्नोलॉजी
Facebook खोलते ही दिखेंगे फुल-स्क्रीन वीडियो, Meta बदल रहा App का अंदाज
Advertisement