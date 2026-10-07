Instagram पर बढ़ रहे Fake Followers? ऐसे करें Account की सफाई

अगर Potential spam लिस्ट में कई अकाउंट हैं और आप उन्हें एक-एक करके हटाना नहीं चाहते, तो Instagram सभी संभावित Spam Followers को एक साथ हटाने का ऑप्शन भी देता है. इसके लिए Potential spam सेक्शन में जाकर Remove all spam followers पर टैप करें और फिर Remove चुनें. Instagram के मुताबिक, जिन अकाउंट्स को हटाया जाएगा, उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी.