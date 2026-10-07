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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीInstagram पर बढ़ रहे Fake Followers? ऐसे करें Account की सफाई

Instagram पर बढ़ रहे Fake Followers? ऐसे करें Account की सफाई

Instagram पर Followers की लिस्ट में अनजान या संदिग्ध अकाउंट्स बढ़ गए हैं तो अब इन्हें पहचान कर हटाना आसान है. जानें Spam Followers को एक साथ हटाने का आसान तरीका

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 07 Oct 2026 10:10 AM (IST)
Instagram पर Followers की लिस्ट में अनजान या संदिग्ध अकाउंट्स बढ़ गए हैं तो अब इन्हें पहचान कर हटाना आसान है. जानें Spam Followers को एक साथ हटाने का आसान तरीका

Instagram पर अगर आपकी Followers लिस्ट में ऐसे अकाउंट नजर आ रहे हैं जिन्हें आप पहचानते नहीं हैं या जो संदिग्ध लगते हैं, तो उन्हें चेक करने का तरीका अब प्लेटफॉर्म पर मौजूद है. Spam और Bot Followers कई बार Instagram अकाउंट की Engagement और Security को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे अकाउंट्स को पहचानने और हटाने के लिए Instagram Followers सेक्शन में अलग से Potential spam लिस्ट देता है. यहां से आप तय कर सकते हैं कि किस अकाउंट को अपने Followers में रखना है और किसे हटाना है.

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Instagram संभावित Spam अकाउंट्स को Followers लिस्ट से अलग एक लिस्ट में दिखाता है. इसे देखने के लिए सबसे पहले अपनी Profile पर जाएं और Followers List खोलें. इसके बाद Potential spam पर टैप करें. यहां मौजूद अकाउंट्स को आप एक-एक करके चेक कर सकते हैं.
Instagram संभावित Spam अकाउंट्स को Followers लिस्ट से अलग एक लिस्ट में दिखाता है. इसे देखने के लिए सबसे पहले अपनी Profile पर जाएं और Followers List खोलें. इसके बाद Potential spam पर टैप करें. यहां मौजूद अकाउंट्स को आप एक-एक करके चेक कर सकते हैं.
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Potential spam लिस्ट में किसी अकाउंट को रखने या हटाने का ऑप्शन भी मिलता है. अगर आपको लगता है कि कोई अकाउंट सही है, तो कंफर्म पर टैप करके उसकी Follow Request को मंजूर कर सकते हैं. वहीं संदिग्ध अकाउंट को हटाने के लिए Delete का ऑप्शन चुना जा सकता है.
Potential spam लिस्ट में किसी अकाउंट को रखने या हटाने का ऑप्शन भी मिलता है. अगर आपको लगता है कि कोई अकाउंट सही है, तो कंफर्म पर टैप करके उसकी Follow Request को मंजूर कर सकते हैं. वहीं संदिग्ध अकाउंट को हटाने के लिए Delete का ऑप्शन चुना जा सकता है.
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अगर Potential spam लिस्ट में कई अकाउंट हैं और आप उन्हें एक-एक करके हटाना नहीं चाहते, तो Instagram सभी संभावित Spam Followers को एक साथ हटाने का ऑप्शन भी देता है. इसके लिए Potential spam सेक्शन में जाकर Remove all spam followers पर टैप करें और फिर Remove चुनें. Instagram के मुताबिक, जिन अकाउंट्स को हटाया जाएगा, उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी.
अगर Potential spam लिस्ट में कई अकाउंट हैं और आप उन्हें एक-एक करके हटाना नहीं चाहते, तो Instagram सभी संभावित Spam Followers को एक साथ हटाने का ऑप्शन भी देता है. इसके लिए Potential spam सेक्शन में जाकर Remove all spam followers पर टैप करें और फिर Remove चुनें. Instagram के मुताबिक, जिन अकाउंट्स को हटाया जाएगा, उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी.
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Instagram पर Spam Filter को अपनी जरूरत के हिसाब से चालू या बंद भी किया जा सकता है. इसके लिए Profile खोलकर ऊपर दिए गए Menu पर जाएं फिर Settings and privacy में जाकर Followers चुनें. यहां Filter spam followers के सामने दिए गए Toggle से इस फीचर को On या Off किया जा सकता है.
Instagram पर Spam Filter को अपनी जरूरत के हिसाब से चालू या बंद भी किया जा सकता है. इसके लिए Profile खोलकर ऊपर दिए गए Menu पर जाएं फिर Settings and privacy में जाकर Followers चुनें. यहां Filter spam followers के सामने दिए गए Toggle से इस फीचर को On या Off किया जा सकता है.
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अगर आपका Instagram अकाउंट Private है, तो आप अपनी Followers लिस्ट से किसी व्यक्ति को हटा सकते हैं. इसके लिए Profile पर जाकर Followers खोलें, जिस अकाउंट को हटाना है, उसके सामने Remove पर क्लिक करें और फिर दोबारा Remove चुनकर कन्फर्म करें.
अगर आपका Instagram अकाउंट Private है, तो आप अपनी Followers लिस्ट से किसी व्यक्ति को हटा सकते हैं. इसके लिए Profile पर जाकर Followers खोलें, जिस अकाउंट को हटाना है, उसके सामने Remove पर क्लिक करें और फिर दोबारा Remove चुनकर कन्फर्म करें.
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Instagram के मुताबिक, किसी Follower को Remove करने पर उसे इस बारे में कोई Notification नहीं भेजा जाता है. Instagram यूजर्स को अपनी Profile पर मौजूद Followers को मैनेज करने के लिए ज्यादा कंट्रोल देता है.
Instagram के मुताबिक, किसी Follower को Remove करने पर उसे इस बारे में कोई Notification नहीं भेजा जाता है. Instagram यूजर्स को अपनी Profile पर मौजूद Followers को मैनेज करने के लिए ज्यादा कंट्रोल देता है.
Published at : 07 Oct 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Instagram Fake Followers

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