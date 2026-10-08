PM Modi के साथ IMC-2026 का आगाज, दूसरे दिन 6G लॉन्च पर बड़ा फोकस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सैटेलाइट कम्युनिकेशन, AI और साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित.

भारत में टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम की अगली बड़ी तस्वीर इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में देखने को मिल रही है. नई दिल्ली के यशोभूमि में चल रहे IMC के 10वें संस्करण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया. 7 से 10 अक्टूबर तक चल रहे इस आयोजन में 6G, AI, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी और नई पीढ़ी के नेटवर्क से जुड़ी तकनीकों पर खास चर्चा हो रही है. इस बार आयोजन का फोकस सिर्फ नई टेक्नोलॉजी दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्हें बड़े स्तर पर इस्तेमाल में लाने पर भी जोर दिया जा रहा है.

6G पर रहेगी खास नजर

IMC 2026 के दूसरे दिन 6G सबसे बड़े चर्चा के विषयों में शामिल रहेगा. कार्यक्रम में 3rd International 6G Symposium भी आयोजित किया जा रहा है. इसमें 6G के लिए जरूरी इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम, नई पीढ़ी के नेटवर्क और ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्ड में भारत की भूमिका पर बातचीत होगी. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत 4G के दौर में पीछे था, 5G में दुनिया के साथ चल रहा है और 6G में आगे रहने का लक्ष्य रखता है. सरकार 6G इंफ्रास्ट्रक्चर और टेस्टिंग के लिए जरूरी इकोसिस्टम तैयार करने पर भी जोर दे रही है. इसमें AI और मशीन लर्निंग की भूमिका पर भी चर्चा होगी.

मोबाइल अब सिर्फ चैट का जरिया नहीं

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोबाइल फोन अब सिर्फ बातचीत करने का माध्यम नहीं रहा. डिजिटल कनेक्टिविटी ने सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान की है और लोगों के यात्रा साथ ही इंतजार का समय कम किया है. उन्होंने मोबाइल को सुशासन का टूल बताते हुए कहा कि Digital India ने मोबाइल को डिजिटल गवर्नेंस के केंद्र में रखा.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का निर्माण करने तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि देश में टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग पर भी आगे बढ़ रहा है. उन्होंने अगले दशक के लिए अभी से टेक्नोलॉजी रोडमैप तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया.

AI के साथ Deepfake और Cyber Fraud पर भी फोकस

PM मोदी ने Deepfake और Cyber Fraud को बड़ी चुनौती बताते हुए डिजिटल सुरक्षा के लिए वैश्विक फ्रेमवर्क की जरूरत बताई. उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी तभी बड़े स्तर पर काम कर सकती है जब लोगों को अपने डेटा और पैसे की सुरक्षा पर भरोसा हो.

मोबाइल बना Gaming Console और Content Studio

PM मोदी के मुताबिक सस्ता डेटा, तेज कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल ने भारत में Content Creation को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया है. उन्होंने बताया कि देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग Gaming Ecosystem का हिस्सा हैं और Tier-II साथ ही Tier-III शहरों के युवा इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.

भारत में 5G यूजर्स की संख्या 550 मिलियन

IMC 2026 में भारत के टेलीकॉम विस्तार से जुड़े कई आंकड़े भी सामने आए हैं. सिंधिया के मुताबिक भारत में 5G यूजर्स की संख्या 550 मिलियन तक पहुंच चुकी है और 2030 तक इसे 1 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है. भारत का ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस भी करीब 60 मिलियन से बढ़कर 1 बिलियन हो गया है. उन्होंने बताया कि देश में 1GB मोबाइल डेटा की कीमत करीब 8 रुपये है.

यह भी पढ़ें - घर के हर कोने पर Apple का कंट्रोल? LG के साथ बन रहे नए डिवाइस

AI, सैटेलाइट और साइबर सिक्योरिटी एजेंडे

IMC 2026 में AI-native टेलीकॉम नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और साइबर सिक्योरिटी पर भी खास फोकस है. सैटेलाइट ट्रैक में Direct-to-Device कनेक्टिविटी, सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के एकीकरण और इसके व्यावसायिक इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने IMC से पहले GSMA बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठक में साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए लगातार अलर्ट मैसेज भेजने और डीपफेक या AI कंटेंट के असली सोर्स की पहचान करने वाले सिस्टम पर जोर दिया था.

यह भी पढ़ें - Cyber Fraud के बाद पैसे वापस दिलाएगा ये डिजिटल सिस्टम, जानें कैसे?