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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीLenovo ThinkBook 14x भारत में लॉन्च, Intel Ultra से बदला परफॉर्मेंस गेम

Lenovo ThinkBook 14x भारत में लॉन्च, Intel Ultra से बदला परफॉर्मेंस गेम

Lenovo ThinkBook 14x भारत में लॉन्च हो गया है. नए लैपटॉप में Intel Core Ultra Series 2 प्रोसेसर के साथ 2.8K OLED डिस्प्ले दिया गया है. जानिए इसकी शुरुआती कीमत और खास फीचर्स

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 08 Oct 2026 09:14 PM (IST)
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  • इसकी शुरुआती कीमत ₹1,08,990 है; स्मार्ट कनेक्ट फीचर भी.

Lenovo ने भारत में अपना नया ThinkBook 14x लॉन्च किया है. यह Copilot+ PC Intel Core Ultra Series 2 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 14 इंच का 2.8K OLED डिस्प्ले दिया गया है. कंपनी ने इसमें 16GB RAM और 1TB तक स्टोरेज का ऑप्शन दिया है. लैपटॉप में 65Wh तक की बैटरी, बैकलिट कीबोर्ड और ग्लास टचपैड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. तो आइए जानते हैं कि Lenovo ThinkBook 14x की कीमत क्या है. 

Lenovo ThinkBook 14x की कीमत क्या है?

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भारत में Lenovo ThinkBook 14x की शुरुआती कीमत 1,08,990 रुपये है. इसे Lenovo India की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है. कंपनी यूजर्स को अपनी जरूरत के अनुसार कस्टम कॉन्फिगरेशन चुनने का ऑप्शन भी दे रही है. 

2.8K OLED डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट

ThinkBook 14x में 14 इंच का 2.8K OLED डिस्प्ले मिलता है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक है और यह 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट कवर करता है. स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 16:10 है.  इसमें Eyesafe Certification 2.0 भी दिया गया है, जो ब्लू लाइट से सुरक्षा के लिए है. डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 500 निट्स तक बताई गई है. 

Intel Core Ultra Series 2 से लैस

परफॉर्मेंस के लिए लैपटॉप में Intel Core Ultra Series 2 प्रोसेसर दिए गए हैं. इसमें Intel Core Ultra 5 226V, Intel Core Ultra 7 256V और Intel Core Ultra 7 256V के कॉन्फिगरेशन मिलते हैं. लैपटॉप Windows 11 Pro पर चलता है और इसमें 16GB RAM के साथ 1TB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है. 

Wi-Fi 7 और कई कनेक्टिविटी ऑप्शन

Lenovo ThinkBook 14x में Wi-Fi 7 कनेक्टिविटी मिलती है. पोर्ट्स की बात करें तो इसमें दो USB Type-C, दो USB Type-A और एक फुल-साइज HDMI पोर्ट दिया गया है. इसमें अतिरिक्त स्टोरेज के लिए Dual SSD Slots भी मौजूद हैं. कीबोर्ड बैकलिट है और इसकी लाइट के लेवल को एडजस्ट किया जा सकता है. साथ ही ग्लास टचपैड दिया गया है.

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iPhone और Android से कनेक्ट होगा लैपटॉप

लैपटॉप में Lenovo Smart Connect फीचर दिया गया है. इसकी मदद से PC को Android डिवाइस और iPhone के साथ पेयर किया जा सकता है. ThinkBook 14x में MIL-STD-810H durability भी दी गई है. 

65Wh तक बैटरी और हल्का डिजाइन

ThinkBook 14x के Core Ultra 7 256V वाले टॉप मॉडल में 65Wh की बैटरी मिलती है, जबकि बाकी दोनों मॉडल 54.7Wh बैटरी के साथ आते हैं. लैपटॉप में एल्युमिनियम चेसिस दिया गया है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 08 Oct 2026 09:14 PM (IST)
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