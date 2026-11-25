Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इनमें वाई-फाई, 3D एयर सर्कुलेशन, साइलेंट मोड जैसी सुविधाएं.

Samsung Air Purifier : देश के कई शहरों में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. इसका असर अब सिर्फ बाहर ही नहीं घरों के अंदर की हवा पर भी पड़ रहा है. ऐसे में घर के अंदर साफ हवा मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है. अगर आप एयर प्यूरीफायर खरीदने की प्लान बना रहे हैं, तो Samsung के पोर्टफोलियो में छोटे कमरे से लेकर बड़े लिविंग रूम के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं. इनके कुछ मॉडल करीब 10 हजार रुपये से शुरू होते हैं, जबकि बड़े कमरों के लिए आने वाले मॉडल की कीमत 25 हजार रुपये से ज्यादा है. तो आइए जानते हैं कि Samsung के बेस्ट एयर प्यूरीफायर कौन-से हैं और इनकी कीमत और फीचर्स क्या है.

Samsung के बेस्ट एयर प्यूरीफायर कौन-से हैं

1. Samsung AX32BG3100GGNA - इस मॉडल की कीमत 12,990 रुपये है. इसमें 33 वर्ग मीटर तक के कमरे को कवर करने की क्षमता है. इसे ऐप और बटन दोनों से कंट्रोल किया जा सकता है. साथ ही इसमें साइलेंट मोड और ऑटो ऑफ फीचर भी मिलता है.

2. Samsung AX3000 - इस एयर प्यूरीफायर की कीमत 24,000 रुपये है. यह करीब 39 वर्ग मीटर के कमरे के लिए है. इसमें एक साल की वारंटी मिलती है. इसका CADR 327 m³/hr है.

3. Samsung AX32 Air Purifier - इसकी कीमत 12,990 रुपये है. यह 33.07 वर्ग मीटर तक के कमरे के लिए है. इसमें 320 m³/hr का CADR और वाई-फाई कंट्रोल मिलता है.

4. Samsung AX46 Air Purifier - इस मॉडल की कीमत 32,990 रुपये है. यह करीब 59.92 वर्ग मीटर के एरिया को कवर कर सकता है. इसमें 467 m³/hr का CADR, वाई-फाई कंट्रोल, 3D एयर सर्कुलेशन और आयोनाइजर दिया गया है.

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5. Samsung AX46BG5000GSNA - बड़े कमरे के लिए यह ऑप्शन देखा जा सकता है. इसकी कीमत 32,990 रुपये है और यह 60 वर्ग मीटर तक के एरिया को कवर करता है. इसमें एडजस्टेबल फैन, ऐप कंट्रोल, बटन कंट्रोल और साइलेंट मोड दिया गया है.

6. Samsung AX5500 - बड़े लिविंग रूम के लिए यह मॉडल एक ऑप्शन है. इसकी कीमत 34,990 रुपये है. यह करीब 60 वर्ग मीटर का एरिया कवर करता है और इसका CADR 455 m³/hr है. इसमें डिजिटल डिस्प्ले, फिल्टर लाइफ इंडिकेटर, 360 डिग्री मूविंग व्हील्स और तीन स्टेप एयर फ्लो कंट्रोल मिलता है.

किस मॉडल को चुनना बेहतर होगा?

अगर कमरे का साइज छोटा है तो AX32 सीरीज खरीद सकते हैं. वहीं बड़े कमरे के लिए AX46 और AX5500 जैसे मॉडल ज्यादा कवरेज देते हैं. कम बिजली खपत और कम शोर को प्रेफरेंस देने वालों के लिए AX3000 भी एक ऑप्शन है.

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