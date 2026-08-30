एक्सप्लोरर
दिखती है एक जैसी लेकिन फोन में अलग-अलग क्यों काम करती है USB-C? जानें कारण
USB-C केबल दिखने में एक जैसी लग सकती हैं लेकिन सभी की स्पीड और फीचर्स एक जैसे नहीं होते हैं. डेटा ट्रांसफर, चार्जिंग पावर और वीडियो सपोर्ट के कारण फोन में इनका काम अलग होता है.
आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स में USB-C पोर्ट देखने को मिलता है. बाहर से देखने पर USB-C केबल भी लगभग एक जैसी ही नजर आती हैं. ऐसे में अक्सर लगता है कि कोई भी USB-C केबल किसी भी फोन में लगाने पर एक जैसा काम करेगी. लेकिन असलियत इससे काफी अलग होती है. कुछ केबल सिर्फ चार्जिंग करती हैं, कुछ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती हैं जबकि कुछ केबल हाई-स्पीड डेटा ट्रांसफर और वीडियो आउटपुट तक देती हैं. आइए जानते हैं कि एक जैसी दिखने वाली USB-C केबल अलग-अलग डिवाइस में अलग तरह से क्यों काम करती हैं.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 30 Aug 2026 10:57 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI USB-C
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
Acer Swift Neo AI Laptop की भारत में एंट्री, मिलेंगे ये खास फीचर्स
टेक्नोलॉजी
इस देश का बड़ा AI प्लान! अब हर किसी को मुफ्त मिलेगी AI की सुविधा
टेक्नोलॉजी
Social Media पर फोटो पोस्ट करने से पहले जरूर चेक करें ये सेटिंग! जानें खतरा
टेक्नोलॉजी
Tencent ने लॉन्च किया 770B AI Model, Coding और Research होगी आसान
Advertisement
प्रो. सोनाली सिंह
Opinion