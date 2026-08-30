दिखती है एक जैसी लेकिन फोन में अलग-अलग क्यों काम करती है USB-C? जानें कारण

USB-C केबल बाहर से नॉर्मल दिखती है लेकिन उसके अंदर की वायरिंग काफी अलग होती है. कुछ केबल में ज्यादा डेटा लेन और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जबकि सस्ती केबल में जरूरी कनेक्शन कम होते हैं. कुछ हाई-पावर USB-C केबल में इलेक्ट्रॉनिक मार्कर यानी E-Marker भी होता है. ये चार्जर और डिवाइस को केबल की पावर के बारे में जानकारी देने में मदद करता है. इसी वजह से अलग-अलग केबल लगाने पर चार्जिंग स्पीड या दूसरे फीचर्स में अंतर देखने को मिलता है.